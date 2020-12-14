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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10271102721027310274

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 129
1. Не вище 500
16%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 04:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  rjkz написав:Вы может еще не осознали, но это уже произошло.
Массовка в виде пенсионеров и предпенсов в течении нескольких десятилетий отойдет в лучший мир, а их место никто не займет.
И население очень быстро скатится к 15-17 млн "естественной убылью".
Это даже без учета невозврата нынешних беженцев и присоединения к ним в будущем мужей.

Не мільйонерам зиму в Європі доведеться зимувати приблизно так.
https://fraza.com/blog/316347-palatka-v ... nija-tepla
Робити в кімнаті намет і підігрівати лише його. Я вже давав оцінку, що в Європі "зелений перехід" коштуватиме біля 150-200 тис. доларів на сім'ю. Це без урахування того, що доведеться "озеленити" авіатранспорт, доведеться профінансувати збитки від війни, обнулиться весь європейський експорт авто (бо Тесла, корейці, а іноді й китайці на крок попереду) а також вся хімія та енергетика, яка була зав'язана на "дешевий" російський газ.
Так дійсно за кордоном лишиться з мільйон найлякливіших жінок, більша частина яких не матиме шансів на майбутнє (завести сім'ю, заробити на пенсію, сплатити за енергоперехід, придбати житло).
Спроба жити по-старому субсидуючи витрати населення за енергію, просто призведе до боргової кризи і кратної девальвації євро.

Обирати в будь-якому разі доведеться між новою Європою та новою Україною.
Denik
 
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