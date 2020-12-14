rjkz написав:Вы может еще не осознали, но это уже произошло.
Массовка в виде пенсионеров и предпенсов в течении нескольких десятилетий отойдет в лучший мир, а их место никто не займет.
И население очень быстро скатится к 15-17 млн "естественной убылью".
Это даже без учета невозврата нынешних беженцев и присоединения к ним в будущем мужей.
Не мільйонерам зиму в Європі доведеться зимувати приблизно так.
Робити в кімнаті намет і підігрівати лише його. Я вже давав оцінку, що в Європі "зелений перехід" коштуватиме біля 150-200 тис. доларів на сім'ю. Це без урахування того, що доведеться "озеленити" авіатранспорт, доведеться профінансувати збитки від війни, обнулиться весь європейський експорт авто (бо Тесла, корейці, а іноді й китайці на крок попереду) а також вся хімія та енергетика, яка була зав'язана на "дешевий" російський газ.
Так дійсно за кордоном лишиться з мільйон найлякливіших жінок, більша частина яких не матиме шансів на майбутнє (завести сім'ю, заробити на пенсію, сплатити за енергоперехід, придбати житло).
Спроба жити по-старому субсидуючи витрати населення за енергію, просто призведе до боргової кризи і кратної девальвації євро.
Обирати в будь-якому разі доведеться між новою Європою та новою Україною.