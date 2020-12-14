неадекват? Я об Ирпене вчера и сегодня ни слова не писал. К чему ты сюда Ирпень приплёл я хз. Если ты не знаешь разрушения чьих рук дело, я тебе тоже не помогу.
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Додано: Нед 18 вер, 2022 17:19
Додано: Нед 18 вер, 2022 18:43
А вы уверены, что в городском бюджете на 2022 год были предусмотрены статьи расхода на компенсацию ремонта от последствий боевых действий? Или Вы думаете, что в первую очередь деньги государство должно тратить на такие компенсации, ну а что останется на закупку оружия для ЗСУ, зарплаты военным, пенсии, выплаты инвалидам и т. д.? Государство тратит 50% бюджета на оборону, урезало социальные статьи расходов, сейчас стоит вопрос выживания страны, а вы обижаетесь, что вам не компенсировали ремонт вашей частной собственности. Я вообще считаю, что государство должно содержать государственные институции и платить пенсионерам и инвалидам, остальные должны за свой счет решать свои проблемы. Иначе не будет ни государства ни собственности.
Востаннє редагувалось reus в Нед 18 вер, 2022 18:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 вер, 2022 20:54
Если бы не было государства, то рашисты оккупировали бы всю Украину и многие бы потеряли не только собственность, но и свободу, и жизнь на всей территории Украины! Слава Богу, есть! Или вы считаете, что государство должно существовать для того, чтобы финансово удовлетворять все ваши хотелки во время войны? Вообще, мне сложно представить степень цинизма и морально-этический уровень людей, которые имея здоровье, ум, руки, навыки, профессию и т. д. что-то требуют от государства во время войны, в то время, когда другие отдают здоровье и жизни для этой страны!
Додано: Нед 18 вер, 2022 21:51
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
такая философия имеет право на жизнь, но она в противоречии с нынешней практикой всеобщей воинской обязаности и мобилизации. Возможно alex2013a90 хотел бы поправить расшатанон войной здоровье на курортах Греции или заработать бабла на самостоятельный апгрейд ирпенятника в Германии, а вот нет - обязан сидеть дома и ждать повестки. Чуток не сходится дебет с кредетом по правам и обязанностям
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 18 вер, 2022 22:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 вер, 2022 22:06
Абсолютно нет никакого противоречия. Наоборот, это позволит государству выжить.
Додано: Нед 18 вер, 2022 22:15
Почему alex2013a90 должен быть должен государству, которое ему ничего не должно ? Это не в качестве антиукраинской пропаганды спрашиваю, просто ваща логика про то что государства ничего не должно своим гражданам неприменима - оно уже должно им очень и очень много. И єто необходимо признать государству для выживания самого себя, иначе народ рано или поздно разбежится или пойдет деструктивными путями
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 18 вер, 2022 22:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 вер, 2022 22:29
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В принципе Лис76 абсолютно прав
Это хорошо что была заначка, у 90% терпил их категорически нет, потому что весь доход идёт на прокорм
Метод Долярчика/Флуя есть перловку и переворачиваясь на матрасе считать рёбрами пачки не всем подходит
Многие не хотят вкалывать и вести образ жизни ЗК в карцере строгого режима
Да и наличие детей для многих подразумевает реально огромные траты по сравнению с официальным прожиточный минимумом, сейчас не 42й и мы не в блокадном Ленинграде, где хлеб посыпанный сахаром считался новогодним тортом, да и гаджеты дети требуют как у сверстников уже лет в пять.
Короче наша батькивщина пока в пролёте как мамка
Додано: Нед 18 вер, 2022 22:30
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Он и есть часть государства, поэтому обязан стать на защиту. Не нужно манипулировать. Государство много чего дает гражданину инфраструктура, образование, безопасность и т. д. Я говорю о приоритетах затратной части бюджета. Компенсация за ремонт жилья должна стоять не на первом месте и даже не на двадцать первом. Во всяком случае, не во время войны.
Додано: Пон 19 вер, 2022 08:52
блокады Ленинграда не было, это советский миф.
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