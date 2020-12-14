Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав: К хрущам ненависти нет, когда их строили это уже было низкокачественное и некомфортно жильё, я помню как мои родители в 80х годах мечтали из хруща переехать в что то поприличнее. Хотя бы в современные панельные 9ти этажки с квадратным залом 20м2 и огромной (кажется 9м2) кухней. Идею откинули из за мутной схемы с обменом и доплатой 3 тыс рублей.
Прошло 40 лет и 5й этаж без лифта, кухня 5-6 м2 выглядит ещё более лютым анахронизмом чем в 80е, неухоженные дворы с вкопанными покрышками, разрисованные парадные с запахом кошек никак не стали более престижными, какими вы их тут хотите презентовать.
Люди предпочитают ездить за 20 км на работу, чем покупать хрущи. Это как китайское авто, дёшево в покупке, местами неплохо блестит, а когда продавать оказывается, что... покупателей нет, даже если продавать очень дёшево.
В итоге уже гниют где то на свалке черри амулеты и еастар, которые в 2006 году покупали такие счастливые коллеги по работе. А кто тогда купил Прадо или кемри, даже сейчас может их быстро и за нормальные деньги продать.
дружище, я уже купил себе квартирку в Ирпене в далеком 2017, копил долго и упорно. В результате в марте 2022 года сидел в оккупации с месяц без света, воды, газа, интернета и связи. из дырки от снаряда в стене своей лоджии видел v и z. В итоге на восстановление квартиры оплатил со своего кармана 200к + скидывался всем домом на крышу и фасад. в мерию ходил писать заяву, денег не дали, сказали все будет Украина. На вопрос что зимой делать, ответили Слава Украине. Давай не будем о хрущах и Ирпене. Плавали уже
А вы уверены, что в городском бюджете на 2022 год были предусмотрены статьи расхода на компенсацию ремонта от последствий боевых действий? Или Вы думаете, что в первую очередь деньги государство должно тратить на такие компенсации, ну а что останется на закупку оружия для ЗСУ, зарплаты военным, пенсии, выплаты инвалидам и т. д.? Государство тратит 50% бюджета на оборону, урезало социальные статьи расходов, сейчас стоит вопрос выживания страны, а вы обижаетесь, что вам не компенсировали ремонт вашей частной собственности. Я вообще считаю, что государство должно содержать государственные институции и платить пенсионерам и инвалидам, остальные должны за свой счет решать свои проблемы. Иначе не будет ни государства ни собственности.
Востаннє редагувалось reus в Нед 18 вер, 2022 18:50, всього редагувалось 1 раз.
reus написав:Я вообще считаю, что государство должно содержать государственные институции и платить пенсионерам и инвалидам, остальные должны за свой счет решать свои проблемы. Иначе не будет ни государства ни собственности.
А разве у нас не так происходит? Но правда, при этом всё одно нет ни государства, ни собственности.
Если бы не было государства, то рашисты оккупировали бы всю Украину и многие бы потеряли не только собственность, но и свободу, и жизнь на всей территории Украины! Слава Богу, есть! Или вы считаете, что государство должно существовать для того, чтобы финансово удовлетворять все ваши хотелки во время войны? Вообще, мне сложно представить степень цинизма и морально-этический уровень людей, которые имея здоровье, ум, руки, навыки, профессию и т. д. что-то требуют от государства во время войны, в то время, когда другие отдают здоровье и жизни для этой страны!
reus написав:Я вообще считаю, что государство должно содержать государственные институции и платить пенсионерам и инвалидам, остальные должны за свой счет решать свои проблемы. Иначе не будет ни государства ни собственности.
такая философия имеет право на жизнь, но она в противоречии с нынешней практикой всеобщей воинской обязаности и мобилизации. Возможно alex2013a90 хотел бы поправить расшатанон войной здоровье на курортах Греции или заработать бабла на самостоятельный апгрейд ирпенятника в Германии, а вот нет - обязан сидеть дома и ждать повестки. Чуток не сходится дебет с кредетом по правам и обязанностям
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 18 вер, 2022 22:12, всього редагувалось 1 раз.
reus написав:Я вообще считаю, что государство должно содержать государственные институции и платить пенсионерам и инвалидам, остальные должны за свой счет решать свои проблемы. Иначе не будет ни государства ни собственности.
такая философия имеет право на жизнь, но она в противоречии с нынешней практикой всеобщей воинской обязаности и мобилизации
Абсолютно нет никакого противоречия. Наоборот, это позволит государству выжить.
reus написав:Я вообще считаю, что государство должно содержать государственные институции и платить пенсионерам и инвалидам, остальные должны за свой счет решать свои проблемы. Иначе не будет ни государства ни собственности.
такая философия имеет право на жизнь, но она в противоречии с нынешней практикой всеобщей воинской обязаности и мобилизации
Абсолютно нет никакого противоречия. Наоборот, это позволит государству выжить.
Почему alex2013a90 должен быть должен государству, которое ему ничего не должно ? Это не в качестве антиукраинской пропаганды спрашиваю, просто ваща логика про то что государства ничего не должно своим гражданам неприменима - оно уже должно им очень и очень много. И єто необходимо признать государству для выживания самого себя, иначе народ рано или поздно разбежится или пойдет деструктивными путями
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 18 вер, 2022 22:30, всього редагувалось 1 раз.
В принципе Лис76 абсолютно прав Это хорошо что была заначка, у 90% терпил их категорически нет, потому что весь доход идёт на прокорм Метод Долярчика/Флуя есть перловку и переворачиваясь на матрасе считать рёбрами пачки не всем подходит Многие не хотят вкалывать и вести образ жизни ЗК в карцере строгого режима Да и наличие детей для многих подразумевает реально огромные траты по сравнению с официальным прожиточный минимумом, сейчас не 42й и мы не в блокадном Ленинграде, где хлеб посыпанный сахаром считался новогодним тортом, да и гаджеты дети требуют как у сверстников уже лет в пять. Короче наша батькивщина пока в пролёте как мамка
fox767676 написав:Почему alex2013a90 должен быть должен государству, которое ему ничего не должно ? Это не в качестве антиукраинской пропаганды спрашиваю, просто ваща логика неуместна
Он и есть часть государства, поэтому обязан стать на защиту. Не нужно манипулировать. Государство много чего дает гражданину инфраструктура, образование, безопасность и т. д. Я говорю о приоритетах затратной части бюджета. Компенсация за ремонт жилья должна стоять не на первом месте и даже не на двадцать первом. Во всяком случае, не во время войны.
🧮За даними військових адміністрацій негайного відновлення потребують пошкоджені об’єкти:
🏢житлово-комунального господарства – 1463 од. 🏫 освіти – 829од. 🏥 медицини – 301од. 🏚житла – 38386од.
💁♂️Не знаю на скільки коректні ці цифри, але саме вони вказані у аргументації створення «Фонду ліквідації наслідків збройної агресії» у Бюджеті https://t.me/yzheleznyak/2463
Как изменилось распределение бюджетных средств на 2023
🏆 Хто лідери та «аутсайдери» серед розпорядників бюджетних коштів?
📈ТОП-5, чиї бюджети виростуть найбільше: 🔺КМУ: +73% (+3,595 млрд). Тут БЕЗ зради – до видатків перейшла Держпродспоживслужба, в 2022му була за Мінекономіки 🔺ГУ розвідки Міноборони: +41% (+3,379 млрд) 🔺Міноборони: +37% (+233,555 млрд) – найбіше підвищення у абсолютних цифрах 🔺Мінветеранів: +13% (+789,2 млн) до 6,808 млрд 🔺МЗС: +5% (+261,06 млн) до 6,056 млрд)
Окрім цього, зростуть бюджети СБУ(+4%), Мінфіну(+3%) та МВС(+2%). Інші зменшаться.
📉АнтиТОП-5, чиї бюджети зменшаться найбільше: 🔻Міненерго: -97% (-188,39 млрд). За рахунок виключення компесації ПСО 111 млрд та врегулювання заборгованості перед суб’єктами ринку 76 млрд. Їх ми вже виділили в цьому році законопроектом №7429. 🔻Мінекономіки: -86% (-20,86 млрд). Тут мінус Держпродспоживслужба, яка пішла в КМУ (-7 млрд) і завершення ЄПідтримки (-8,8 млрд). 🔻Мінцифри: -86% (-3,67 млрд) 🔻Мінрозвитку громад та територій: -74% (-22,297 млрд) 🔻Мінінфраструктури: -65% (-17,311 млрд)
То что касается недвижимости (последние 2 строки)
🪖 Безпека та оборона - 1 141 млрд грн. 🛟Пенсійне забезпечення та соціальний захист - 835 млрд. грн. 💸Підтримка ветеранів війни - 6,8 млрд. грн. 🧑🏫 Освіта - 155 млрд. грн. 🚑Медицина - 175,7 млрд. грн. 🗺Кошти для територій, що зазнали впливу збройної агресії – 23,9 млрд грн 🏗 Кошти для ліквідації їх наслідків – 19,4 млрд грн.
полярда долларов по текущему курсу. А говорили что общий ущерб на триллион. Отсюда вывод, что глобально ничего в 2023 восстанавливать не будут, кроме школ, больниц и комун.хозяйства.