Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав: К хрущам ненависти нет, когда их строили это уже было низкокачественное и некомфортно жильё, я помню как мои родители в 80х годах мечтали из хруща переехать в что то поприличнее. Хотя бы в современные панельные 9ти этажки с квадратным залом 20м2 и огромной (кажется 9м2) кухней. Идею откинули из за мутной схемы с обменом и доплатой 3 тыс рублей.
Прошло 40 лет и 5й этаж без лифта, кухня 5-6 м2 выглядит ещё более лютым анахронизмом чем в 80е, неухоженные дворы с вкопанными покрышками, разрисованные парадные с запахом кошек никак не стали более престижными, какими вы их тут хотите презентовать.
Люди предпочитают ездить за 20 км на работу, чем покупать хрущи. Это как китайское авто, дёшево в покупке, местами неплохо блестит, а когда продавать оказывается, что... покупателей нет, даже если продавать очень дёшево.
В итоге уже гниют где то на свалке черри амулеты и еастар, которые в 2006 году покупали такие счастливые коллеги по работе. А кто тогда купил Прадо или кемри, даже сейчас может их быстро и за нормальные деньги продать.
дружище, я уже купил себе квартирку в Ирпене в далеком 2017, копил долго и упорно. В результате в марте 2022 года сидел в оккупации с месяц без света, воды, газа, интернета и связи. из дырки от снаряда в стене своей лоджии видел v и z. В итоге на восстановление квартиры оплатил со своего кармана 200к + скидывался всем домом на крышу и фасад. в мерию ходил писать заяву, денег не дали, сказали все будет Украина. На вопрос что зимой делать, ответили Слава Украине. Давай не будем о хрущах и Ирпене. Плавали уже
vitaliian написав: Люди предпочитают ездить за 20 км на работу, чем покупать хрущи. Это как китайское авто, дёшево в покупке, местами неплохо блестит, а когда продавать оказывается, что... покупателей нет, даже если продавать очень дёшево.
В итоге уже гниют где то на свалке черри амулеты и еастар, которые в 2006 году покупали такие счастливые коллеги по работе. А кто тогда купил Прадо или кемри, даже сейчас может их быстро и за нормальные деньги продать.
Я поражаюсь, в 2022 пришли обстоятельства(война, бензин), которые очень наглядно показали, что пройоп с покупкой в Ирпене - мегабольшой. Думал, что виталиана жизнь научила и человек прямо сейчас пытается исправить свою ошибку с выбором жилья. А вот и нет - снова глупые сравнения с автомобилями, советскими телевизорами и т.д. Человек готов умереть, но ошибок не признать.При этом я уверен, что в своем родном городе рассказывает, что "живет в Киеве". Кстати, насчет китайцев и тойот - родственник продал Джили, которой 9(девять!) лет за 4 тыс, брал новую за 7500.По версии виталиана такую Джили уже на свалку не должны принимать,а не то что за деньги продать. От состояния все зависит(как и у хруща - от состояния, локации). То есть потерял всего 3500 за 9 лет. Теперь посчитай сколько потеряет Прадо за 9 лет, даже если на ней только за хлебом ездить. Думаю, что раз в 10 больше потеряет
vitaliian написав: К хрущам ненависти нет, когда их строили это уже было низкокачественное и некомфортно жильё, я помню как мои родители в 80х годах мечтали из хруща переехать в что то поприличнее. Хотя бы в современные панельные 9ти этажки с квадратным залом 20м2 и огромной (кажется 9м2) кухней. Идею откинули из за мутной схемы с обменом и доплатой 3 тыс рублей.
Прошло 40 лет и 5й этаж без лифта, кухня 5-6 м2 выглядит ещё более лютым анахронизмом чем в 80е, неухоженные дворы с вкопанными покрышками, разрисованные парадные с запахом кошек никак не стали более престижными, какими вы их тут хотите презентовать.
Люди предпочитают ездить за 20 км на работу, чем покупать хрущи. Это как китайское авто, дёшево в покупке, местами неплохо блестит, а когда продавать оказывается, что... покупателей нет, даже если продавать очень дёшево.
В итоге уже гниют где то на свалке черри амулеты и еастар, которые в 2006 году покупали такие счастливые коллеги по работе. А кто тогда купил Прадо или кемри, даже сейчас может их быстро и за нормальные деньги продать.
дружище, я уже купил себе квартирку в Ирпене в далеком 2017, копил долго и упорно. В результате в марте 2022 года сидел в оккупации с месяц без света, воды, газа, интернета и связи. из дырки от снаряда в стене своей лоджии видел v и z. В итоге на восстановление квартиры оплатил со своего кармана 200к + скидывался всем домом на крышу и фасад. в мерию ходил писать заяву, денег не дали, сказали все будет Украина. На вопрос что зимой делать, ответили Слава Украине. Давай не будем о хрущах и Ирпене. Плавали уже
Сохраните все чеки, запишите расходы - после войны получите компенсацию. Сейчас - не на часи.
vitaliian написав: К хрущам ненависти нет, когда их строили это уже было низкокачественное и некомфортно жильё, я помню как мои родители в 80х годах мечтали из хруща переехать в что то поприличнее. Хотя бы в современные панельные 9ти этажки с квадратным залом 20м2 и огромной (кажется 9м2) кухней. Идею откинули из за мутной схемы с обменом и доплатой 3 тыс рублей.
Прошло 40 лет и 5й этаж без лифта, кухня 5-6 м2 выглядит ещё более лютым анахронизмом чем в 80е, неухоженные дворы с вкопанными покрышками, разрисованные парадные с запахом кошек никак не стали более престижными, какими вы их тут хотите презентовать.
Люди предпочитают ездить за 20 км на работу, чем покупать хрущи. Это как китайское авто, дёшево в покупке, местами неплохо блестит, а когда продавать оказывается, что... покупателей нет, даже если продавать очень дёшево.
В итоге уже гниют где то на свалке черри амулеты и еастар, которые в 2006 году покупали такие счастливые коллеги по работе. А кто тогда купил Прадо или кемри, даже сейчас может их быстро и за нормальные деньги продать.
дружище, я уже купил себе квартирку в Ирпене в далеком 2017, копил долго и упорно. В результате в марте 2022 года сидел в оккупации с месяц без света, воды, газа, интернета и связи. из дырки от снаряда в стене своей лоджии видел v и z. В итоге на восстановление квартиры оплатил со своего кармана 200к + скидывался всем домом на крышу и фасад. в мерию ходил писать заяву, денег не дали, сказали все будет Украина. На вопрос что зимой делать, ответили Слава Украине. Давай не будем о хрущах и Ирпене. Плавали уже
Сохраните все чеки, запишите расходы - после войны получите компенсацию. Сейчас - не на часи.
Без экспертизы. Ничего никто не вернёт. Может по пару тысяч раздадут на е-підтримку. Это стало ясно, когда вместо помощи устроили марафон, вещавший из ирпенских завалов, а в прямом эфире женщина разгребала завалы на своём балконе
vitaliian написав: К хрущам ненависти нет, когда их строили это уже было низкокачественное и некомфортно жильё, я помню как мои родители в 80х годах мечтали из хруща переехать в что то поприличнее. Хотя бы в современные панельные 9ти этажки с квадратным залом 20м2 и огромной (кажется 9м2) кухней. Идею откинули из за мутной схемы с обменом и доплатой 3 тыс рублей.
Прошло 40 лет и 5й этаж без лифта, кухня 5-6 м2 выглядит ещё более лютым анахронизмом чем в 80е, неухоженные дворы с вкопанными покрышками, разрисованные парадные с запахом кошек никак не стали более престижными, какими вы их тут хотите презентовать.
Люди предпочитают ездить за 20 км на работу, чем покупать хрущи. Это как китайское авто, дёшево в покупке, местами неплохо блестит, а когда продавать оказывается, что... покупателей нет, даже если продавать очень дёшево.
В итоге уже гниют где то на свалке черри амулеты и еастар, которые в 2006 году покупали такие счастливые коллеги по работе. А кто тогда купил Прадо или кемри, даже сейчас может их быстро и за нормальные деньги продать.
дружище, я уже купил себе квартирку в Ирпене в далеком 2017, копил долго и упорно. В результате в марте 2022 года сидел в оккупации с месяц без света, воды, газа, интернета и связи. из дырки от снаряда в стене своей лоджии видел v и z. В итоге на восстановление квартиры оплатил со своего кармана 200к + скидывался всем домом на крышу и фасад. в мерию ходил писать заяву, денег не дали, сказали все будет Украина. На вопрос что зимой делать, ответили Слава Украине. Давай не будем о хрущах и Ирпене. Плавали уже
А вы уверены, что в городском бюджете на 2022 год были предусмотрены статьи расхода на компенсацию ремонта от последствий боевых действий? Или Вы думаете, что в первую очередь деньги государство должно тратить на такие компенсации, ну а что останется на закупку оружия для ЗСУ, зарплаты военным, пенсии, выплаты инвалидам и т. д.? Государство тратит 50% бюджета на оборону, урезало социальные статьи расходов, сейчас стоит вопрос выживания страны, а вы обижаетесь, что вам не компенсировали ремонт вашей частной собственности. Я вообще считаю, что государство должно содержать государственные институции и платить пенсионерам и инвалидам, остальные должны за свой счет решать свои проблемы. Иначе не будет ни государства ни собственности.
Востаннє редагувалось reus в Нед 18 вер, 2022 18:50, всього редагувалось 1 раз.
🧮За даними військових адміністрацій негайного відновлення потребують пошкоджені об’єкти:
🏢житлово-комунального господарства – 1463 од. 🏫 освіти – 829од. 🏥 медицини – 301од. 🏚житла – 38386од.
💁♂️Не знаю на скільки коректні ці цифри, але саме вони вказані у аргументації створення «Фонду ліквідації наслідків збройної агресії» у Бюджеті https://t.me/yzheleznyak/2463
Как изменилось распределение бюджетных средств на 2023
🏆 Хто лідери та «аутсайдери» серед розпорядників бюджетних коштів?
📈ТОП-5, чиї бюджети виростуть найбільше: 🔺КМУ: +73% (+3,595 млрд). Тут БЕЗ зради – до видатків перейшла Держпродспоживслужба, в 2022му була за Мінекономіки 🔺ГУ розвідки Міноборони: +41% (+3,379 млрд) 🔺Міноборони: +37% (+233,555 млрд) – найбіше підвищення у абсолютних цифрах 🔺Мінветеранів: +13% (+789,2 млн) до 6,808 млрд 🔺МЗС: +5% (+261,06 млн) до 6,056 млрд)
Окрім цього, зростуть бюджети СБУ(+4%), Мінфіну(+3%) та МВС(+2%). Інші зменшаться.
📉АнтиТОП-5, чиї бюджети зменшаться найбільше: 🔻Міненерго: -97% (-188,39 млрд). За рахунок виключення компесації ПСО 111 млрд та врегулювання заборгованості перед суб’єктами ринку 76 млрд. Їх ми вже виділили в цьому році законопроектом №7429. 🔻Мінекономіки: -86% (-20,86 млрд). Тут мінус Держпродспоживслужба, яка пішла в КМУ (-7 млрд) і завершення ЄПідтримки (-8,8 млрд). 🔻Мінцифри: -86% (-3,67 млрд) 🔻Мінрозвитку громад та територій: -74% (-22,297 млрд) 🔻Мінінфраструктури: -65% (-17,311 млрд)
То что касается недвижимости (последние 2 строки)
🪖 Безпека та оборона - 1 141 млрд грн. 🛟Пенсійне забезпечення та соціальний захист - 835 млрд. грн. 💸Підтримка ветеранів війни - 6,8 млрд. грн. 🧑🏫 Освіта - 155 млрд. грн. 🚑Медицина - 175,7 млрд. грн. 🗺Кошти для територій, що зазнали впливу збройної агресії – 23,9 млрд грн 🏗 Кошти для ліквідації їх наслідків – 19,4 млрд грн.
полярда долларов по текущему курсу. А говорили что общий ущерб на триллион. Отсюда вывод, что глобально ничего в 2023 восстанавливать не будут, кроме школ, больниц и комун.хозяйства.
Був сьогодні у ВП одного ЖК бізнес класу-забирав деякі папери. Так на мій подив обидва менеджери були зайняті відвідувачами, що жваво цікавилися квартирами, ще й по телефону були дзвінки по наявності планувань і цінам. Довелося чекати хвилин 15. Спитав заодно що залишилось в майже готовому будинку, відповідь: є тільки дві трикімнатні біля 100 квадратів 5 і 6 поверх і ті під бронею, 2000+ за метр! У травні місяці вибір квартир там був значно ширший і у ВП нудьгував один менеджер. Чесно кажучи не чекав такого.
drevlyanin написав:Був сьогодні у ВП одного ЖК бізнес класу-забирав деякі папери. Так на мій подив обидва менеджери були зайняті відвідувачами, що жваво цікавилися квартирами, ще й по телефону були дзвінки по наявності планувань і цінам. Довелося чекати хвилин 15. Спитав заодно що залишилось в майже готовому будинку, відповідь: є тільки дві трикімнатні біля 100 квадратів 5 і 6 поверх і ті під бронею, 2000+ за метр! У травні місяці вибір квартир там був значно ширший і у ВП нудьгував один менеджер. Чесно кажучи не чекав такого.