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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10268102691027010271

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 129
1. Не вище 500
16%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 12:32

  vitaliian написав:
К хрущам ненависти нет, когда их строили это уже было низкокачественное и некомфортно жильё, я помню как мои родители в 80х годах мечтали из хруща переехать в что то поприличнее. Хотя бы в современные панельные 9ти этажки с квадратным залом 20м2 и огромной (кажется 9м2) кухней. Идею откинули из за мутной схемы с обменом и доплатой 3 тыс рублей.

Прошло 40 лет и 5й этаж без лифта, кухня 5-6 м2 выглядит ещё более лютым анахронизмом чем в 80е, неухоженные дворы с вкопанными покрышками, разрисованные парадные с запахом кошек никак не стали более престижными, какими вы их тут хотите презентовать.

Люди предпочитают ездить за 20 км на работу, чем покупать хрущи. Это как китайское авто, дёшево в покупке, местами неплохо блестит, а когда продавать оказывается, что... покупателей нет, даже если продавать очень дёшево.

В итоге уже гниют где то на свалке черри амулеты и еастар, которые в 2006 году покупали такие счастливые коллеги по работе. А кто тогда купил Прадо или кемри, даже сейчас может их быстро и за нормальные деньги продать.

дружище, я уже купил себе квартирку в Ирпене в далеком 2017, копил долго и упорно. В результате в марте 2022 года сидел в оккупации с месяц без света, воды, газа, интернета и связи. из дырки от снаряда в стене своей лоджии видел v и z. В итоге на восстановление квартиры оплатил со своего кармана 200к + скидывался всем домом на крышу и фасад. в мерию ходил писать заяву, денег не дали, сказали все будет Украина. На вопрос что зимой делать, ответили Слава Украине. Давай не будем о хрущах и Ирпене. Плавали уже :|
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 14:16

  vitaliian написав:
Люди предпочитают ездить за 20 км на работу, чем покупать хрущи. Это как китайское авто, дёшево в покупке, местами неплохо блестит, а когда продавать оказывается, что... покупателей нет, даже если продавать очень дёшево.

В итоге уже гниют где то на свалке черри амулеты и еастар, которые в 2006 году покупали такие счастливые коллеги по работе. А кто тогда купил Прадо или кемри, даже сейчас может их быстро и за нормальные деньги продать.

Я поражаюсь, в 2022 пришли обстоятельства(война, бензин), которые очень наглядно показали, что пройоп с покупкой в Ирпене - мегабольшой. Думал, что виталиана жизнь научила и человек прямо сейчас пытается исправить свою ошибку с выбором жилья.
А вот и нет - снова глупые сравнения с автомобилями, советскими телевизорами и т.д. Человек готов умереть, но ошибок не признать.При этом я уверен, что в своем родном городе рассказывает, что "живет в Киеве".
Кстати, насчет китайцев и тойот - родственник продал Джили, которой 9(девять!) лет за 4 тыс, брал новую за 7500.По версии виталиана такую Джили уже на свалку не должны принимать,а не то что за деньги продать. От состояния все зависит(как и у хруща - от состояния, локации). То есть потерял всего 3500 за 9 лет. Теперь посчитай сколько потеряет Прадо за 9 лет, даже если на ней только за хлебом ездить. Думаю, что раз в 10 больше потеряет
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 14:30

  alex2013a90 написав:
  vitaliian написав:
К хрущам ненависти нет, когда их строили это уже было низкокачественное и некомфортно жильё, я помню как мои родители в 80х годах мечтали из хруща переехать в что то поприличнее. Хотя бы в современные панельные 9ти этажки с квадратным залом 20м2 и огромной (кажется 9м2) кухней. Идею откинули из за мутной схемы с обменом и доплатой 3 тыс рублей.

Прошло 40 лет и 5й этаж без лифта, кухня 5-6 м2 выглядит ещё более лютым анахронизмом чем в 80е, неухоженные дворы с вкопанными покрышками, разрисованные парадные с запахом кошек никак не стали более престижными, какими вы их тут хотите презентовать.

Люди предпочитают ездить за 20 км на работу, чем покупать хрущи. Это как китайское авто, дёшево в покупке, местами неплохо блестит, а когда продавать оказывается, что... покупателей нет, даже если продавать очень дёшево.

В итоге уже гниют где то на свалке черри амулеты и еастар, которые в 2006 году покупали такие счастливые коллеги по работе. А кто тогда купил Прадо или кемри, даже сейчас может их быстро и за нормальные деньги продать.

дружище, я уже купил себе квартирку в Ирпене в далеком 2017, копил долго и упорно. В результате в марте 2022 года сидел в оккупации с месяц без света, воды, газа, интернета и связи. из дырки от снаряда в стене своей лоджии видел v и z. В итоге на восстановление квартиры оплатил со своего кармана 200к + скидывался всем домом на крышу и фасад. в мерию ходил писать заяву, денег не дали, сказали все будет Украина. На вопрос что зимой делать, ответили Слава Украине. Давай не будем о хрущах и Ирпене. Плавали уже :|

Сохраните все чеки, запишите расходы - после войны получите компенсацию. Сейчас - не на часи.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 14:51

  airmax78 написав:
  alex2013a90 написав:
  vitaliian написав:
К хрущам ненависти нет, когда их строили это уже было низкокачественное и некомфортно жильё, я помню как мои родители в 80х годах мечтали из хруща переехать в что то поприличнее. Хотя бы в современные панельные 9ти этажки с квадратным залом 20м2 и огромной (кажется 9м2) кухней. Идею откинули из за мутной схемы с обменом и доплатой 3 тыс рублей.

Прошло 40 лет и 5й этаж без лифта, кухня 5-6 м2 выглядит ещё более лютым анахронизмом чем в 80е, неухоженные дворы с вкопанными покрышками, разрисованные парадные с запахом кошек никак не стали более престижными, какими вы их тут хотите презентовать.

Люди предпочитают ездить за 20 км на работу, чем покупать хрущи. Это как китайское авто, дёшево в покупке, местами неплохо блестит, а когда продавать оказывается, что... покупателей нет, даже если продавать очень дёшево.

В итоге уже гниют где то на свалке черри амулеты и еастар, которые в 2006 году покупали такие счастливые коллеги по работе. А кто тогда купил Прадо или кемри, даже сейчас может их быстро и за нормальные деньги продать.

дружище, я уже купил себе квартирку в Ирпене в далеком 2017, копил долго и упорно. В результате в марте 2022 года сидел в оккупации с месяц без света, воды, газа, интернета и связи. из дырки от снаряда в стене своей лоджии видел v и z. В итоге на восстановление квартиры оплатил со своего кармана 200к + скидывался всем домом на крышу и фасад. в мерию ходил писать заяву, денег не дали, сказали все будет Украина. На вопрос что зимой делать, ответили Слава Украине. Давай не будем о хрущах и Ирпене. Плавали уже :|

Сохраните все чеки, запишите расходы - после войны получите компенсацию. Сейчас - не на часи.

Без экспертизы.
Ничего никто не вернёт. Может по пару тысяч раздадут на е-підтримку.
Это стало ясно, когда вместо помощи устроили марафон, вещавший из ирпенских завалов, а в прямом эфире женщина разгребала завалы на своём балконе
beee
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 18:43

  alex2013a90 написав:
  vitaliian написав:
К хрущам ненависти нет, когда их строили это уже было низкокачественное и некомфортно жильё, я помню как мои родители в 80х годах мечтали из хруща переехать в что то поприличнее. Хотя бы в современные панельные 9ти этажки с квадратным залом 20м2 и огромной (кажется 9м2) кухней. Идею откинули из за мутной схемы с обменом и доплатой 3 тыс рублей.

Прошло 40 лет и 5й этаж без лифта, кухня 5-6 м2 выглядит ещё более лютым анахронизмом чем в 80е, неухоженные дворы с вкопанными покрышками, разрисованные парадные с запахом кошек никак не стали более престижными, какими вы их тут хотите презентовать.

Люди предпочитают ездить за 20 км на работу, чем покупать хрущи. Это как китайское авто, дёшево в покупке, местами неплохо блестит, а когда продавать оказывается, что... покупателей нет, даже если продавать очень дёшево.

В итоге уже гниют где то на свалке черри амулеты и еастар, которые в 2006 году покупали такие счастливые коллеги по работе. А кто тогда купил Прадо или кемри, даже сейчас может их быстро и за нормальные деньги продать.

дружище, я уже купил себе квартирку в Ирпене в далеком 2017, копил долго и упорно. В результате в марте 2022 года сидел в оккупации с месяц без света, воды, газа, интернета и связи. из дырки от снаряда в стене своей лоджии видел v и z. В итоге на восстановление квартиры оплатил со своего кармана 200к + скидывался всем домом на крышу и фасад. в мерию ходил писать заяву, денег не дали, сказали все будет Украина. На вопрос что зимой делать, ответили Слава Украине. Давай не будем о хрущах и Ирпене. Плавали уже :|

А вы уверены, что в городском бюджете на 2022 год были предусмотрены статьи расхода на компенсацию ремонта от последствий боевых действий? Или Вы думаете, что в первую очередь деньги государство должно тратить на такие компенсации, ну а что останется на закупку оружия для ЗСУ, зарплаты военным, пенсии, выплаты инвалидам и т. д.? Государство тратит 50% бюджета на оборону, урезало социальные статьи расходов, сейчас стоит вопрос выживания страны, а вы обижаетесь, что вам не компенсировали ремонт вашей частной собственности. Я вообще считаю, что государство должно содержать государственные институции и платить пенсионерам и инвалидам, остальные должны за свой счет решать свои проблемы. Иначе не будет ни государства ни собственности.
Востаннє редагувалось reus в Нед 18 вер, 2022 18:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 10:32

🧮За даними військових адміністрацій негайного відновлення потребують пошкоджені об’єкти:

🏢житлово-комунального господарства – 1463 од.
🏫 освіти – 829од.
🏥 медицини – 301од.
🏚житла – 38386од.

💁‍♂️Не знаю на скільки коректні ці цифри, але саме вони вказані у аргументації створення «Фонду ліквідації наслідків збройної агресії» у Бюджеті
https://t.me/yzheleznyak/2463

Как изменилось распределение бюджетных средств на 2023
🏆 Хто лідери та «аутсайдери» серед розпорядників бюджетних коштів?

📈ТОП-5, чиї бюджети виростуть найбільше:
🔺КМУ: +73% (+3,595 млрд). Тут БЕЗ зради – до видатків перейшла Держпродспоживслужба, в 2022му була за Мінекономіки
🔺ГУ розвідки Міноборони: +41% (+3,379 млрд)
🔺Міноборони: +37% (+233,555 млрд) – найбіше підвищення у абсолютних цифрах
🔺Мінветеранів: +13% (+789,2 млн) до 6,808 млрд
🔺МЗС: +5% (+261,06 млн) до 6,056 млрд)

Окрім цього, зростуть бюджети СБУ(+4%), Мінфіну(+3%) та МВС(+2%). Інші зменшаться.

📉АнтиТОП-5, чиї бюджети зменшаться найбільше:
🔻Міненерго: -97% (-188,39 млрд). За рахунок виключення компесації ПСО 111 млрд та врегулювання заборгованості перед суб’єктами ринку 76 млрд. Їх ми вже виділили в цьому році законопроектом №7429.
🔻Мінекономіки: -86% (-20,86 млрд). Тут мінус Держпродспоживслужба, яка пішла в КМУ (-7 млрд) і завершення ЄПідтримки (-8,8 млрд).
🔻Мінцифри: -86% (-3,67 млрд)
🔻Мінрозвитку громад та територій: -74% (-22,297 млрд)
🔻Мінінфраструктури: -65% (-17,311 млрд)


То что касается недвижимости (последние 2 строки)

🪖 Безпека та оборона - 1 141 млрд грн.
🛟Пенсійне забезпечення та соціальний захист - 835 млрд. грн.
💸Підтримка ветеранів війни - 6,8 млрд. грн.
🧑‍🏫 Освіта - 155 млрд. грн.
🚑Медицина - 175,7 млрд. грн.
🗺Кошти для територій, що зазнали впливу збройної агресії – 23,9 млрд грн
🏗 Кошти для ліквідації їх наслідків – 19,4 млрд грн.

полярда долларов по текущему курсу. А говорили что общий ущерб на триллион. Отсюда вывод, что глобально ничего в 2023 восстанавливать не будут, кроме школ, больниц и комун.хозяйства.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 15:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Був сьогодні у ВП одного ЖК бізнес класу-забирав деякі папери. Так на мій подив обидва менеджери були зайняті відвідувачами, що жваво цікавилися квартирами, ще й по телефону були дзвінки по наявності планувань і цінам. Довелося чекати хвилин 15. Спитав заодно що залишилось в майже готовому будинку, відповідь: є тільки дві трикімнатні біля 100 квадратів 5 і 6 поверх і ті під бронею, 2000+ за метр! У травні місяці вибір квартир там був значно ширший і у ВП нудьгував один менеджер. Чесно кажучи не чекав такого.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 15:35

  drevlyanin написав:Був сьогодні у ВП одного ЖК бізнес класу-забирав деякі папери. Так на мій подив обидва менеджери були зайняті відвідувачами, що жваво цікавилися квартирами, ще й по телефону були дзвінки по наявності планувань і цінам. Довелося чекати хвилин 15. Спитав заодно що залишилось в майже готовому будинку, відповідь: є тільки дві трикімнатні біля 100 квадратів 5 і 6 поверх і ті під бронею, 2000+ за метр! У травні місяці вибір квартир там був значно ширший і у ВП нудьгував один менеджер. Чесно кажучи не чекав такого.


Ну с этим все просто, уже обсуждали.
Актеры.
ТЮЗ.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 17:57

  drevlyanin написав:Був сьогодні у ВП одного ЖК бізнес класу-забирав деякі папери. Так на мій подив обидва менеджери були зайняті відвідувачами, що жваво цікавилися квартирами, ще й по телефону були дзвінки по наявності планувань і цінам. Довелося чекати хвилин 15. Спитав заодно що залишилось в майже готовому будинку, відповідь: є тільки дві трикімнатні біля 100 квадратів 5 і 6 поверх і ті під бронею, 2000+ за метр! У травні місяці вибір квартир там був значно ширший і у ВП нудьгував один менеджер. Чесно кажучи не чекав такого.



Народ Фєйгіним та Арєстовичем зазомбований. треба їм копійчину з забудовників брати, а нє майки рекламувати
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