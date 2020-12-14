airmax78 написав:drevlyanin написав:Був сьогодні у ВП одного ЖК бізнес класу-забирав деякі папери. Так на мій подив обидва менеджери були зайняті відвідувачами, що жваво цікавилися квартирами, ще й по телефону були дзвінки по наявності планувань і цінам. Довелося чекати хвилин 15. Спитав заодно що залишилось в майже готовому будинку, відповідь: є тільки дві трикімнатні біля 100 квадратів 5 і 6 поверх і ті під бронею, 2000+ за метр! У травні місяці вибір квартир там був значно ширший і у ВП нудьгував один менеджер. Чесно кажучи не чекав такого.
Абсолютно нормальная ситуация: люди хотят спасти доллары от девальвации и обеспечить себе долларовый пассивный доход. Ественно идут инвестировать в киевскую недвижимость - я бы тоже так сделал, если бы в Киеве сейчас был.
Так приезжайте, мы вам найдем интересный вариант!