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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10269102701027110272

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 129
1. Не вище 500
16%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 18:59

  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:Був сьогодні у ВП одного ЖК бізнес класу-забирав деякі папери. Так на мій подив обидва менеджери були зайняті відвідувачами, що жваво цікавилися квартирами, ще й по телефону були дзвінки по наявності планувань і цінам. Довелося чекати хвилин 15. Спитав заодно що залишилось в майже готовому будинку, відповідь: є тільки дві трикімнатні біля 100 квадратів 5 і 6 поверх і ті під бронею, 2000+ за метр! У травні місяці вибір квартир там був значно ширший і у ВП нудьгував один менеджер. Чесно кажучи не чекав такого.

Абсолютно нормальная ситуация: люди хотят спасти доллары от девальвации и обеспечить себе долларовый пассивный доход. Ественно идут инвестировать в киевскую недвижимость - я бы тоже так сделал, если бы в Киеве сейчас был.

Так приезжайте, мы вам найдем интересный вариант!
reus
 
Повідомлень: 3825
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