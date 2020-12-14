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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 19 вер, 2022 18:59
airmax78 написав: drevlyanin написав:
Був сьогодні у ВП одного ЖК бізнес класу-забирав деякі папери. Так на мій подив обидва менеджери були зайняті відвідувачами, що жваво цікавилися квартирами, ще й по телефону були дзвінки по наявності планувань і цінам. Довелося чекати хвилин 15. Спитав заодно що залишилось в майже готовому будинку, відповідь: є тільки дві трикімнатні біля 100 квадратів 5 і 6 поверх і ті під бронею, 2000+ за метр! У травні місяці вибір квартир там був значно ширший і у ВП нудьгував один менеджер. Чесно кажучи не чекав такого.
Абсолютно нормальная ситуация: люди хотят спасти доллары от девальвации и обеспечить себе долларовый пассивный доход. Ественно идут инвестировать в киевскую недвижимость - я бы тоже так сделал, если бы в Киеве сейчас был.
Так приезжайте, мы вам найдем интересный вариант!
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Додано: Пон 19 вер, 2022 20:12
airmax78 написав: drevlyanin написав:
Був сьогодні у ВП одного ЖК бізнес класу-забирав деякі папери. Так на мій подив обидва менеджери були зайняті відвідувачами, що жваво цікавилися квартирами, ще й по телефону були дзвінки по наявності планувань і цінам. Довелося чекати хвилин 15. Спитав заодно що залишилось в майже готовому будинку, відповідь: є тільки дві трикімнатні біля 100 квадратів 5 і 6 поверх і ті під бронею, 2000+ за метр! У травні місяці вибір квартир там був значно ширший і у ВП нудьгував один менеджер. Чесно кажучи не чекав такого.
Абсолютно нормальная ситуация: люди хотят спасти доллары от девальвации и обеспечить себе долларовый пассивный доход. Ественно идут инвестировать в киевскую недвижимость - я бы тоже так сделал, если бы в Киеве сейчас был
.
Точно? Ви ж писали, що покидаєте Україну "голим соколом"
Невже за декілька місяців у австріяків на ще одну квартиру наколядували?
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Додано: Пон 19 вер, 2022 20:35
drevlyanin написав: airmax78 написав: drevlyanin написав:
Був сьогодні у ВП одного ЖК бізнес класу-забирав деякі папери. Так на мій подив обидва менеджери були зайняті відвідувачами, що жваво цікавилися квартирами, ще й по телефону були дзвінки по наявності планувань і цінам. Довелося чекати хвилин 15. Спитав заодно що залишилось в майже готовому будинку, відповідь: є тільки дві трикімнатні біля 100 квадратів 5 і 6 поверх і ті під бронею, 2000+ за метр! У травні місяці вибір квартир там був значно ширший і у ВП нудьгував один менеджер. Чесно кажучи не чекав такого.
Абсолютно нормальная ситуация: люди хотят спасти доллары от девальвации и обеспечить себе долларовый пассивный доход. Ественно идут инвестировать в киевскую недвижимость - я бы тоже так сделал, если бы в Киеве сейчас был
.
Точно? Ви ж писали, що покидаєте Україну "голим соколом"
Невже за декілька місяців у австріяків на ще одну квартиру наколядували?
По сусекам потрібно буде поскрести та перейти з мікромінімалізма на наномінімалізм.
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Додано: Пон 19 вер, 2022 20:44
Вообще в Украине формируется какой-то невероятный по стойкости сорт инвестора. Спустя менее 4х месяцев с момента когда город мог оказаться в блокаде и под обстрелами ствольной артиллерии, переживая по 5 и более воздушных тревог в день, имея захваченную террористами крупнейшую в Европе атомную станцию и угрозу разрушения всей критической инфраструктуры уже официально озвученную соседним государством-террористом, люди всерьез обсуждают покупку киевской недвижимости, строят планы по ее доходности и окупаемости. Гвозди бы делать из этих людей - в мире бы не было крепче гвоздей (с).
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Додано: Пон 19 вер, 2022 20:44
airmax78 написав: drevlyanin написав:
Точно? Ви ж писали, що покидаєте Україну "голим соколом"
Невже за декілька місяців у австріяків на ще одну квартиру наколядували?
По сусекам потрібно буде поскрести та перейти з мікромінімалізма на наномінімалізм.
Покажіть нам ті сусеки, будемо скребти всім форумом.
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Додано: Пон 19 вер, 2022 20:46
reus написав: airmax78 написав: drevlyanin написав:
Був сьогодні у ВП одного ЖК бізнес класу-забирав деякі папери. Так на мій подив обидва менеджери були зайняті відвідувачами, що жваво цікавилися квартирами, ще й по телефону були дзвінки по наявності планувань і цінам. Довелося чекати хвилин 15. Спитав заодно що залишилось в майже готовому будинку, відповідь: є тільки дві трикімнатні біля 100 квадратів 5 і 6 поверх і ті під бронею, 2000+ за метр! У травні місяці вибір квартир там був значно ширший і у ВП нудьгував один менеджер. Чесно кажучи не чекав такого.
Абсолютно нормальная ситуация: люди хотят спасти доллары от девальвации и обеспечить себе долларовый пассивный доход. Ественно идут инвестировать в киевскую недвижимость - я бы тоже так сделал, если бы в Киеве сейчас был.
Так приезжайте, мы вам найдем интересный вариант!
Варто мені повернутись і почнеться стрімкий відскок цін і я не встигну нічого гарного купити задешево. А мені всього лише потріна однуха в Рибальському за полтосік.
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Додано: Пон 19 вер, 2022 20:59
Дивиться, я всього лише чекаю ціну 2017 року. Щасливий, майже мирний час. А багато хто вважає що ця ціна вже ніколи не повернеться. Все ж таки оптимізм в нас зашкалює.
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Додано: Пон 19 вер, 2022 21:16
airmax78 написав: reus написав:
Так приезжайте, мы вам найдем интересный вариант!
Варто мені повернутись і почнеться стрімкий відскок цін і я не встигну нічого гарного купити задешево. А мені всього лише потріна однуха в Рибальському за полтосік.
А чому не купували коли було по 40 у КГС? І як звідти вибиратися в центр-на лісапеті вгору по Володимирівському чи Вознесеньському узвозі?
п.с. Машиною звідти ранком і туди ввечері реальна срака.
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Додано: Пон 19 вер, 2022 21:26
airmax78 написав:
Вообще в Украине формируется какой-то невероятный по стойкости сорт инвестора. Спустя менее 4х месяцев с момента когда город мог оказаться в блокаде и под обстрелами ствольной артиллерии, переживая по 5 и более воздушных тревог в день, имея захваченную террористами крупнейшую в Европе атомную станцию и угрозу разрушения всей критической инфраструктуры уже официально озвученную соседним государством-террористом, люди всерьез обсуждают покупку киевской недвижимости, строят планы по ее доходности и окупаемости. Гвозди бы делать из этих людей - в мире бы не было крепче гвоздей (с).
Люди просто трандять.
Щоб відволіктись від війни.
Ніхто нічого не купляє, насправді
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Додано: Пон 19 вер, 2022 21:27
drevlyanin написав: airmax78 написав: reus написав:
Так приезжайте, мы вам найдем интересный вариант!
Варто мені повернутись і почнеться стрімкий відскок цін і я не встигну нічого гарного купити задешево. А мені всього лише потріна однуха в Рибальському за полтосік.
А чому не купували коли було по 40 у КГС? І як звідти вибиратися в центр-на лісапеті вгору по Володимирівському чи Вознесеньському узвозі?
п.с. Машиною звідти ранком і туди ввечері реальна срака.
Я ж розповідав. Вже договір був готовий, призначений день підписання. І тут померла теща. Коли повернувся в Київ - її вже купили.
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