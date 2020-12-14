RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10270102711027210273>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 129
1. Не вище 500
16%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 18:59

  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:Був сьогодні у ВП одного ЖК бізнес класу-забирав деякі папери. Так на мій подив обидва менеджери були зайняті відвідувачами, що жваво цікавилися квартирами, ще й по телефону були дзвінки по наявності планувань і цінам. Довелося чекати хвилин 15. Спитав заодно що залишилось в майже готовому будинку, відповідь: є тільки дві трикімнатні біля 100 квадратів 5 і 6 поверх і ті під бронею, 2000+ за метр! У травні місяці вибір квартир там був значно ширший і у ВП нудьгував один менеджер. Чесно кажучи не чекав такого.

Абсолютно нормальная ситуация: люди хотят спасти доллары от девальвации и обеспечить себе долларовый пассивный доход. Ественно идут инвестировать в киевскую недвижимость - я бы тоже так сделал, если бы в Киеве сейчас был.

Так приезжайте, мы вам найдем интересный вариант!
reus
 
Повідомлень: 3825
З нами з: 21.03.12
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1080 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 20:12

  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:Був сьогодні у ВП одного ЖК бізнес класу-забирав деякі папери. Так на мій подив обидва менеджери були зайняті відвідувачами, що жваво цікавилися квартирами, ще й по телефону були дзвінки по наявності планувань і цінам. Довелося чекати хвилин 15. Спитав заодно що залишилось в майже готовому будинку, відповідь: є тільки дві трикімнатні біля 100 квадратів 5 і 6 поверх і ті під бронею, 2000+ за метр! У травні місяці вибір квартир там був значно ширший і у ВП нудьгував один менеджер. Чесно кажучи не чекав такого.

Абсолютно нормальная ситуация: люди хотят спасти доллары от девальвации и обеспечить себе долларовый пассивный доход. Ественно идут инвестировать в киевскую недвижимость - я бы тоже так сделал, если бы в Киеве сейчас был.


Точно? Ви ж писали, що покидаєте Україну "голим соколом" :wink: Невже за декілька місяців у австріяків на ще одну квартиру наколядували?
drevlyanin
 
Повідомлень: 986
З нами з: 01.04.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 399 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 20:35

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:Був сьогодні у ВП одного ЖК бізнес класу-забирав деякі папери. Так на мій подив обидва менеджери були зайняті відвідувачами, що жваво цікавилися квартирами, ще й по телефону були дзвінки по наявності планувань і цінам. Довелося чекати хвилин 15. Спитав заодно що залишилось в майже готовому будинку, відповідь: є тільки дві трикімнатні біля 100 квадратів 5 і 6 поверх і ті під бронею, 2000+ за метр! У травні місяці вибір квартир там був значно ширший і у ВП нудьгував один менеджер. Чесно кажучи не чекав такого.

Абсолютно нормальная ситуация: люди хотят спасти доллары от девальвации и обеспечить себе долларовый пассивный доход. Ественно идут инвестировать в киевскую недвижимость - я бы тоже так сделал, если бы в Киеве сейчас был.


Точно? Ви ж писали, що покидаєте Україну "голим соколом" :wink: Невже за декілька місяців у австріяків на ще одну квартиру наколядували?

По сусекам потрібно буде поскрести та перейти з мікромінімалізма на наномінімалізм.
airmax78
 
Повідомлень: 40937
З нами з: 25.10.12
Подякував: 948 раз.
Подякували: 5067 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 20:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вообще в Украине формируется какой-то невероятный по стойкости сорт инвестора. Спустя менее 4х месяцев с момента когда город мог оказаться в блокаде и под обстрелами ствольной артиллерии, переживая по 5 и более воздушных тревог в день, имея захваченную террористами крупнейшую в Европе атомную станцию и угрозу разрушения всей критической инфраструктуры уже официально озвученную соседним государством-террористом, люди всерьез обсуждают покупку киевской недвижимости, строят планы по ее доходности и окупаемости. Гвозди бы делать из этих людей - в мире бы не было крепче гвоздей (с).
airmax78
 
Повідомлень: 40937
З нами з: 25.10.12
Подякував: 948 раз.
Подякували: 5067 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 20:44

  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:
Точно? Ви ж писали, що покидаєте Україну "голим соколом" :wink: Невже за декілька місяців у австріяків на ще одну квартиру наколядували?

По сусекам потрібно буде поскрести та перейти з мікромінімалізма на наномінімалізм.


Покажіть нам ті сусеки, будемо скребти всім форумом. :lol:
drevlyanin
 
Повідомлень: 986
З нами з: 01.04.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 399 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 20:46

  reus написав:
  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:Був сьогодні у ВП одного ЖК бізнес класу-забирав деякі папери. Так на мій подив обидва менеджери були зайняті відвідувачами, що жваво цікавилися квартирами, ще й по телефону були дзвінки по наявності планувань і цінам. Довелося чекати хвилин 15. Спитав заодно що залишилось в майже готовому будинку, відповідь: є тільки дві трикімнатні біля 100 квадратів 5 і 6 поверх і ті під бронею, 2000+ за метр! У травні місяці вибір квартир там був значно ширший і у ВП нудьгував один менеджер. Чесно кажучи не чекав такого.

Абсолютно нормальная ситуация: люди хотят спасти доллары от девальвации и обеспечить себе долларовый пассивный доход. Ественно идут инвестировать в киевскую недвижимость - я бы тоже так сделал, если бы в Киеве сейчас был.

Так приезжайте, мы вам найдем интересный вариант!

Варто мені повернутись і почнеться стрімкий відскок цін і я не встигну нічого гарного купити задешево. А мені всього лише потріна однуха в Рибальському за полтосік.
airmax78
 
Повідомлень: 40937
З нами з: 25.10.12
Подякував: 948 раз.
Подякували: 5067 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 20:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Дивиться, я всього лише чекаю ціну 2017 року. Щасливий, майже мирний час. А багато хто вважає що ця ціна вже ніколи не повернеться. Все ж таки оптимізм в нас зашкалює.
airmax78
 
Повідомлень: 40937
З нами з: 25.10.12
Подякував: 948 раз.
Подякували: 5067 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 21:16

  airmax78 написав:
  reus написав:Так приезжайте, мы вам найдем интересный вариант!

Варто мені повернутись і почнеться стрімкий відскок цін і я не встигну нічого гарного купити задешево. А мені всього лише потріна однуха в Рибальському за полтосік.


А чому не купували коли було по 40 у КГС? І як звідти вибиратися в центр-на лісапеті вгору по Володимирівському чи Вознесеньському узвозі? :lol:
п.с. Машиною звідти ранком і туди ввечері реальна срака.
drevlyanin
 
Повідомлень: 986
З нами з: 01.04.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 399 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 21:26

  airmax78 написав:Вообще в Украине формируется какой-то невероятный по стойкости сорт инвестора. Спустя менее 4х месяцев с момента когда город мог оказаться в блокаде и под обстрелами ствольной артиллерии, переживая по 5 и более воздушных тревог в день, имея захваченную террористами крупнейшую в Европе атомную станцию и угрозу разрушения всей критической инфраструктуры уже официально озвученную соседним государством-террористом, люди всерьез обсуждают покупку киевской недвижимости, строят планы по ее доходности и окупаемости. Гвозди бы делать из этих людей - в мире бы не было крепче гвоздей (с).

Люди просто трандять.
Щоб відволіктись від війни.
Ніхто нічого не купляє, насправді
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22986
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1463 раз.
Подякували: 2417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 21:27

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:Так приезжайте, мы вам найдем интересный вариант!

Варто мені повернутись і почнеться стрімкий відскок цін і я не встигну нічого гарного купити задешево. А мені всього лише потріна однуха в Рибальському за полтосік.


А чому не купували коли було по 40 у КГС? І як звідти вибиратися в центр-на лісапеті вгору по Володимирівському чи Вознесеньському узвозі? :lol:
п.с. Машиною звідти ранком і туди ввечері реальна срака.

Я ж розповідав. Вже договір був готовий, призначений день підписання. І тут померла теща. Коли повернувся в Київ - її вже купили.
airmax78
 
Повідомлень: 40937
З нами з: 25.10.12
Подякував: 948 раз.
Подякували: 5067 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10270102711027210273>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lejko_vit і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2309, 2310, 2311
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23100 13067716
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 08:09
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4898486
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4315
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1252)
19.09.2022 22:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.