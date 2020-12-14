|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 вер, 2022 21:31
airmax78 написав:
я бы тоже так сделал, если бы в Киеве сейчас был.
"У тебя постное лицо. За такое денег не дадут"(с).
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8048
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 540 раз.
- Подякували: 1886 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lejko_vit
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|23100
|13067716
|
Пон 19 вер, 2022 08:09
Frant
|
|1111
|4898486
|
|
|3
|4315
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim