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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 вер, 2022 21:42
Hotab написав: airmax78 написав:
я бы тоже так сделал, если бы в Киеве сейчас был.
"У тебя постное лицо. За такое денег не дадут"(с).
Я пока и не продаю ничего. Можете себе представить что я буду писать, когда выставлю квиточку на продажу.
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