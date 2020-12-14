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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10270102711027210273

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 129
1. Не вище 500
16%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 21:42

  Hotab написав:
  airmax78 написав:я бы тоже так сделал, если бы в Киеве сейчас был.

"У тебя постное лицо. За такое денег не дадут"(с).

Я пока и не продаю ничего. Можете себе представить что я буду писать, когда выставлю квиточку на продажу.
airmax78
 
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