Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 вер, 2022 21:42
Hotab написав: airmax78 написав:
я бы тоже так сделал, если бы в Киеве сейчас был.
"У тебя постное лицо. За такое денег не дадут"(с).
Я пока и не продаю ничего. Можете себе представить что я буду писать, когда выставлю квиточку на продажу.
airmax78
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Додано: Вів 20 вер, 2022 07:48
airmax78 написав: Hotab написав: airmax78 написав:
я бы тоже так сделал, если бы в Киеве сейчас был.
"У тебя постное лицо. За такое денег не дадут"(с).
Я пока и не продаю ничего. Можете себе представить что я буду писать, когда выставлю квиточку на продажу.
Пізно!
Треба було продавати ще позавчора!
Завтра, післязавтра - покупці дадуть 50% від позавчорашньої ціни!
Frant
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Додано: Вів 20 вер, 2022 08:15
Frant написав:
Пізно!
Треба було продавати ще позавчора!
Завтра, післязавтра - покупці дадуть 50% від позавчорашньої ціни!
Згоден. Куди катеться світ
Трьоха біля метро в цегляному будинку з ремонтом за 35
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/sroc ... PGdQ2.html
В мене знайомий там придбав однокімнатний панельний хрущ в 2008 за 90 тис.
Хомякоид
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