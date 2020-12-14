Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В мене знайомий там придбав однокімнатний панельний хрущ в 2008 за 90 тис.
З огляду на проживання довоєнних запасів валюти - ціни Кржн будуть суттєво падати. 1к, 2к в Києві біля метро, з ремонтом - можна буде купити за 30 000 уїв. Без ремонту - за 22 000 - 25 000. Це нескоро, через два -три роки. Коли умовні аеромакси витратять довоєнні запаси жиру)))
airmax78 написав:Вообще в Украине формируется какой-то невероятный по стойкости сорт инвестора. Спустя менее 4х месяцев с момента когда город мог оказаться в блокаде и под обстрелами ствольной артиллерии, переживая по 5 и более воздушных тревог в день, имея захваченную террористами крупнейшую в Европе атомную станцию и угрозу разрушения всей критической инфраструктуры уже официально озвученную соседним государством-террористом, люди всерьез обсуждают покупку киевской недвижимости, строят планы по ее доходности и окупаемости. Гвозди бы делать из этих людей - в мире бы не было крепче гвоздей (с).
Остались самые смелые, сильные, умные, предприимчивые, остальные уехали.
В мене знайомий там придбав однокімнатний панельний хрущ в 2008 за 90 тис.
З огляду на проживання довоєнних запасів валюти - ціни Кржн будуть суттєво падати. 1к, 2к в Києві біля метро, з ремонтом - можна буде купити за 30 000 уїв. Без ремонту - за 22 000 - 25 000. Це нескоро, через два -три роки. Коли умовні аеромакси витратять довоєнні запаси жиру)))
Але падіння цін може зупинити іпотека під 3% разом з військовими, після війни/нашої перемоги!!!
drevlyanin написав:Був сьогодні у ВП одного ЖК бізнес класу-забирав деякі папери. Так на мій подив обидва менеджери були зайняті відвідувачами, що жваво цікавилися квартирами, ще й по телефону були дзвінки по наявності планувань і цінам. Довелося чекати хвилин 15. Спитав заодно що залишилось в майже готовому будинку, відповідь: є тільки дві трикімнатні біля 100 квадратів 5 і 6 поверх і ті під бронею, 2000+ за метр! У травні місяці вибір квартир там був значно ширший і у ВП нудьгував один менеджер. Чесно кажучи не чекав такого.
Абсолютно нормальная ситуация: люди хотят спасти доллары от девальвации и обеспечить себе долларовый пассивный доход. Ественно идут инвестировать в киевскую недвижимость - я бы тоже так сделал, если бы в Киеве сейчас был.
При падающих ценах в долларах на киевскую недвижимость весьма сомнительный способ спасения этих самых долларов от девальвации.