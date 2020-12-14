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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10271102721027310274>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 129
1. Не вище 500
16%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 09:32

А от не факт, що буде сильне падіння))

  Frant написав:
  Хомякоид написав:
  Frant написав:Пізно!
Треба було продавати ще позавчора!
Завтра, післязавтра - покупці дадуть 50% від позавчорашньої ціни!


Згоден. Куди катеться світ
Трьоха біля метро в цегляному будинку з ремонтом за 35
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/sroc ... PGdQ2.html

В мене знайомий там придбав однокімнатний панельний хрущ в 2008 за 90 тис.

З огляду на проживання довоєнних запасів валюти - ціни Кржн будуть суттєво падати.
1к, 2к в Києві біля метро, з ремонтом - можна буде купити за 30 000 уїв. Без ремонту - за 22 000 - 25 000. Це нескоро, через два -три роки. Коли умовні аеромакси витратять довоєнні запаси жиру)))

Але падіння цін може зупинити іпотека під 3% разом з військовими, після війни/нашої перемоги!!! :D
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 09:51

  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:Був сьогодні у ВП одного ЖК бізнес класу-забирав деякі папери. Так на мій подив обидва менеджери були зайняті відвідувачами, що жваво цікавилися квартирами, ще й по телефону були дзвінки по наявності планувань і цінам. Довелося чекати хвилин 15. Спитав заодно що залишилось в майже готовому будинку, відповідь: є тільки дві трикімнатні біля 100 квадратів 5 і 6 поверх і ті під бронею, 2000+ за метр! У травні місяці вибір квартир там був значно ширший і у ВП нудьгував один менеджер. Чесно кажучи не чекав такого.

Абсолютно нормальная ситуация: люди хотят спасти доллары от девальвации и обеспечить себе долларовый пассивный доход. Ественно идут инвестировать в киевскую недвижимость - я бы тоже так сделал, если бы в Киеве сейчас был.


При падающих ценах в долларах на киевскую недвижимость весьма сомнительный способ спасения этих самых долларов от девальвации.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 10:15

  Успіх написав:Але падіння цін може зупинити іпотека під 3% разом з військовими, після війни/нашої перемоги!!! :D


Так ипотека только для нескольких категорий/профессий граждан и только на дома не старше 10 лет.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 10:34

  Evgeny написав:
  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:Був сьогодні у ВП одного ЖК бізнес класу-забирав деякі папери. Так на мій подив обидва менеджери були зайняті відвідувачами, що жваво цікавилися квартирами, ще й по телефону були дзвінки по наявності планувань і цінам. Довелося чекати хвилин 15. Спитав заодно що залишилось в майже готовому будинку, відповідь: є тільки дві трикімнатні біля 100 квадратів 5 і 6 поверх і ті під бронею, 2000+ за метр! У травні місяці вибір квартир там був значно ширший і у ВП нудьгував один менеджер. Чесно кажучи не чекав такого.

Абсолютно нормальная ситуация: люди хотят спасти доллары от девальвации и обеспечить себе долларовый пассивный доход. Ественно идут инвестировать в киевскую недвижимость - я бы тоже так сделал, если бы в Киеве сейчас был.


При падающих ценах в долларах на киевскую недвижимость весьма сомнительный способ спасения этих самых долларов от девальвации.

Ну, извините, других инвестиционных стратегий у меня для вас нет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 10:35

  reus написав:
  airmax78 написав:Вообще в Украине формируется какой-то невероятный по стойкости сорт инвестора. Спустя менее 4х месяцев с момента когда город мог оказаться в блокаде и под обстрелами ствольной артиллерии, переживая по 5 и более воздушных тревог в день, имея захваченную террористами крупнейшую в Европе атомную станцию и угрозу разрушения всей критической инфраструктуры уже официально озвученную соседним государством-террористом, люди всерьез обсуждают покупку киевской недвижимости, строят планы по ее доходности и окупаемости. Гвозди бы делать из этих людей - в мире бы не было крепче гвоздей (с).
Остались самые смелые, сильные, умные, предприимчивые, остальные уехали.

Дай Бог!
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 10:35

  Хомякоид написав:В мене знайомий там придбав однокімнатний панельний хрущ в 2008 за 90 тис.


С полной оплатой или в долларовую ипотеку ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 10:41

  airmax78 написав:
  Evgeny написав:
  airmax78 написав:
При падающих ценах в долларах на киевскую недвижимость весьма сомнительный способ спасения этих самых долларов от девальвации.

Ну, извините, других инвестиционных стратегий у меня для вас нет.


В определенных ситуациях сидеть в кеше вполне нормальная стратегия. Иногда надо уметь ждать.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 10:53

  Evgeny написав:В определенных ситуациях сидеть в кеше вполне нормальная стратегия. Иногда надо уметь ждать
а потом сидеть на кэше и трястись чтобы не грабанули. Или в банковскую ячейку отнести, при оккупации их первыми чистят. А квартиру можно продать даже в Донецке, недорого но лучше, чем ничего. В определенных ситуациях да, но война к ним не относится.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 11:04

  vladimir07 написав:
  Хомякоид написав:В мене знайомий там придбав однокімнатний панельний хрущ в 2008 за 90 тис.


С полной оплатой или в долларовую ипотеку ?


У кредит у швейцарских франках.
Первый взнос зеро.
Оценка была завышена для покупки без первоначального взноса.

Сорвал джек пот как говориться.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 11:09

  Хомякоид написав:
  Frant написав:Пізно!
Треба було продавати ще позавчора!
Завтра, післязавтра - покупці дадуть 50% від позавчорашньої ціни!


Згоден. Куди катеться світ
Трьоха біля метро в цегляному будинку з ремонтом за 35
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/sroc ... PGdQ2.html

В мене знайомий там придбав однокімнатний панельний хрущ в 2008 за 90 тис.


Як думає шановне панство скільки буде комуналь за такий 57 метровий хрущик.
Чи очікувати Блєк ауту, та відключення комунальних послуг ?
Хомякоид
 
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