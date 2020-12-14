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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10271102721027310274

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 129
1. Не вище 500
16%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 11:13

  vladimir07 написав:
  Успіх написав:Але падіння цін може зупинити іпотека під 3% разом з військовими, після війни/нашої перемоги!!! :D


Так ипотека только для нескольких категорий/профессий граждан и только на дома не старше 10 лет.


Кстати да, если импотека только на дома не старше 10 лет, то 95% кийовской недвиги это не поддержит.
Вангую, убитый хрущ па 10 000 дол. к весне.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 11:25

  Хомякоид написав:
  vladimir07 написав:
  Хомякоид написав:В мене знайомий там придбав однокімнатний панельний хрущ в 2008 за 90 тис.


С полной оплатой или в долларовую ипотеку ?


У кредит у швейцарских франках.
Первый взнос зеро.
Оценка была завышена для покупки без первоначального взноса.

Сорвал джек пот как говориться.

Он думал как Доллярчик, шо она 200куе в 2020 году будет стоить? А он 130 только за неё выплатит?
Кстати на Печёрске или там Подоле кирпичные хрущи даже НЕ возле метро стоить шару не будут
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 11:46

  Хомякоид написав: У кредит у швейцарских франках.
Первый взнос зеро.
Оценка была завышена для покупки без первоначального взноса.
Сорвал джек пот как говориться.

Была мода на кредит в CHF из-за его якобы стабильности.
И чем история закончилась после наступления осени 2008 ?
vladimir07
 
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