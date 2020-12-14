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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 вер, 2022 11:13
vladimir07 написав:
Успіх написав:
Але падіння цін може зупинити іпотека під 3% разом з військовими, після війни/нашої перемоги!!!
Так ипотека только для нескольких категорий/профессий граждан и только на дома не старше 10 лет.
Кстати да, если импотека только на дома не старше 10 лет, то 95% кийовской недвиги это не поддержит.
Вангую, убитый хрущ па 10 000 дол. к весне.
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Додано: Вів 20 вер, 2022 11:25
Хомякоид написав: vladimir07 написав:
Хомякоид написав:
В мене знайомий там придбав однокімнатний панельний хрущ в 2008 за 90 тис.
С полной оплатой или в долларовую ипотеку ?
У кредит у швейцарских франках.
Первый взнос зеро.
Оценка была завышена для покупки без первоначального взноса.
Сорвал джек пот как говориться.
Он думал как Доллярчик, шо она 200куе в 2020 году будет стоить? А он 130 только за неё выплатит?
Кстати на Печёрске или там Подоле кирпичные хрущи даже НЕ возле метро стоить шару не будут
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Додано: Вів 20 вер, 2022 11:46
Хомякоид написав:
У кредит у швейцарских франках.
Первый взнос зеро.
Оценка была завышена для покупки без первоначального взноса.
Сорвал джек пот как говориться.
Была мода на кредит в CHF из-за его якобы стабильности.
И чем история закончилась после наступления осени 2008 ?
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