Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 вер, 2022 10:41
airmax78 написав: Evgeny написав: airmax78 написав:
При падающих ценах в долларах на киевскую недвижимость весьма сомнительный способ спасения этих самых долларов от девальвации.
Ну, извините, других инвестиционных стратегий у меня для вас нет.
В определенных ситуациях сидеть в кеше вполне нормальная стратегия. Иногда надо уметь ждать.
Evgeny
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Додано: Вів 20 вер, 2022 10:53
Evgeny написав:
В определенных ситуациях сидеть в кеше вполне нормальная стратегия. Иногда надо уметь ждать
а потом сидеть на кэше и трястись чтобы не грабанули. Или в банковскую ячейку отнести, при оккупации их первыми чистят. А квартиру можно продать даже в Донецке, недорого но лучше, чем ничего. В определенных ситуациях да, но война к ним не относится.
vitaliian
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Додано: Вів 20 вер, 2022 11:04
vladimir07 написав: Хомякоид написав:
В мене знайомий там придбав однокімнатний панельний хрущ в 2008 за 90 тис.
С полной оплатой или в долларовую ипотеку ?
У кредит у швейцарских франках.
Первый взнос зеро.
Оценка была завышена для покупки без первоначального взноса.
Сорвал джек пот как говориться.
Хомякоид
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Додано: Вів 20 вер, 2022 11:09
Хомякоид написав: Frant написав:
Пізно!
Треба було продавати ще позавчора!
Завтра, післязавтра - покупці дадуть 50% від позавчорашньої ціни!
Згоден. Куди катеться світ
Трьоха біля метро в цегляному будинку з ремонтом за 35
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/sroc ... PGdQ2.html
В мене знайомий там придбав однокімнатний панельний хрущ в 2008 за 90 тис.
Як думає шановне панство скільки буде комуналь за такий 57 метровий хрущик.
Чи очікувати Блєк ауту, та відключення комунальних послуг ?
Хомякоид
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Додано: Вів 20 вер, 2022 11:13
vladimir07 написав: Успіх написав:
Але падіння цін може зупинити іпотека під 3% разом з військовими, після війни/нашої перемоги!!!
Так ипотека только для нескольких категорий/профессий граждан и только на дома не старше 10 лет.
Кстати да, если импотека только на дома не старше 10 лет, то 95% кийовской недвиги это не поддержит.
Вангую, убитый хрущ па 10 000 дол. к весне.
Хомякоид
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Додано: Вів 20 вер, 2022 11:25
Хомякоид написав: vladimir07 написав: Хомякоид написав:
В мене знайомий там придбав однокімнатний панельний хрущ в 2008 за 90 тис.
С полной оплатой или в долларовую ипотеку ?
У кредит у швейцарских франках.
Первый взнос зеро.
Оценка была завышена для покупки без первоначального взноса.
Сорвал джек пот как говориться.
Он думал как Доллярчик, шо она 200куе в 2020 году будет стоить? А он 130 только за неё выплатит?
Кстати на Печёрске или там Подоле кирпичные хрущи даже НЕ возле метро стоить шару не будут
барабашов
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Додано: Вів 20 вер, 2022 11:46
Хомякоид написав:
У кредит у швейцарских франках.
Первый взнос зеро.
Оценка была завышена для покупки без первоначального взноса.
Сорвал джек пот как говориться.
Была мода на кредит в CHF из-за его якобы стабильности.
И чем история закончилась после наступления осени 2008 ?
vladimir07
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Додано: Вів 20 вер, 2022 12:22
Хомякоид написав: Хомякоид написав: Frant написав:
Пізно!
Треба було продавати ще позавчора!
Завтра, післязавтра - покупці дадуть 50% від позавчорашньої ціни!
Згоден. Куди катеться світ
Трьоха біля метро в цегляному будинку з ремонтом за 35
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/sroc ... PGdQ2.html
В мене знайомий там придбав однокімнатний панельний хрущ в 2008 за 90 тис.
Як думає шановне панство скільки буде комуналь за такий 57 метровий хрущик.
Чи очікувати Блєк ауту, та відключення комунальних послуг ?
В Києві? Опалення 1600 грн (загальнодомовий лічильник), придомова територія 300 грн, інтернет 150-200грн, електроенергія, газ, вода - згідно показань лічильників (орієнтовно 300-1000 грн)
Frant
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Додано: Вів 20 вер, 2022 12:40
vladimir07 написав: Хомякоид написав:
У кредит у швейцарских франках.
Первый взнос зеро.
Оценка была завышена для покупки без первоначального взноса.
Сорвал джек пот как говориться.
Была мода на кредит в CHF из-за его якобы стабильности.
И чем история закончилась после наступления осени 2008 ?
Чел ходил после 2008 года как пришибленный, реально был в панике.
В 2011-2012 повезло реструктуризировать в гривну.
Можна сказать еще счастливо отделался.
Хомякоид
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Додано: Вів 20 вер, 2022 12:43
Frant написав:
В Києві? Опалення 1600 грн (загальнодомовий лічильник), придомова територія 300 грн, інтернет 150-200грн, електроенергія, газ, вода - згідно показань лічильників (орієнтовно 300-1000 грн)
До речі тоді всім страждучим раджу розглянути цей хрущик.
Як на мене за такі гроші можна брати.
Хомякоид
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