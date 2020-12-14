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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 вер, 2022 12:45
Хомякоид написав: vladimir07 написав:
Хомякоид написав:
У кредит у швейцарских франках.
Первый взнос зеро.
Оценка была завышена для покупки без первоначального взноса.
Сорвал джек пот как говориться.
Была мода на кредит в CHF из-за его якобы стабильности.
И чем история закончилась после наступления осени 2008 ?
Чел ходил после 2008 года как пришибленный, реально был в панике.
В 2011-2012 повезло реструктуризировать в гривну.
Можна сказать еще счастливо отделался.
Счастливо отделались те, кто прокредитовался в говнобанках, забил на погашение в 2009м и выкупил потом свои долги за 20% их номинала у ФГВФЛ. И таких "сакцесс-сториз" я знаю кучу, в т.ч. среди своих знакомых.
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Додано: Вів 20 вер, 2022 12:56
airmax78 написав:
Счастливо отделались те, кто прокредитовался в говнобанках, забил на погашение в 2009м и выкупил потом свои долги за 20% их номинала у ФГВФЛ. И таких "сакцесс-сториз" я знаю кучу, в т.ч. среди своих знакомых.
Таким надо было еще дождаться смерти банков в 2015 , а это 6-7 лет после того как перестали платить. За это время их никто и никак не тревожил и не спрашивал ?
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Додано: Вів 20 вер, 2022 12:57
airmax78
Это были не только лишь все
Я б так пару авто лучше б в кредит от Проминвеста прикупил, Прадо/200тку естественно, да не до этого было, родители умерли за год оба.
А что их квартир с прописанными за взятку детьми на торги ликвидатор не выставлял, а ждал именно их с зажатой пачечькой гриваса и слёзно просил хоть пятую часть уплотить для снятия ареста?
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Додано: Вів 20 вер, 2022 13:05
vladimir07 написав:
airmax78 написав:
Счастливо отделались те, кто прокредитовался в говнобанках, забил на погашение в 2009м и выкупил потом свои долги за 20% их номинала у ФГВФЛ. И таких "сакцесс-сториз" я знаю кучу, в т.ч. среди своих знакомых.
Таким надо было еще дождаться смерти банков в 2015 , а это 6-7 лет после того как перестали платить. За это время их никто и никак не тревожил и не спрашивал ?
Бувало що дійсно не тривожили. ФіК наприклад взагалі забив, реструктуризацію не пропонували навіть співробітникам, конвериацію в гривню пропонували з таким підвищенням ставки, що платіж ставав ще більше, але й не штормив ніяк, взагалі. А як склеїв ласти, то у фонду можна було викупити на голландському аукціоні еа порядок дешевше за гривні.
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Додано: Вів 20 вер, 2022 13:47
Faceless написав:
Бувало що дійсно не тривожили. ФіК наприклад взагалі забив, реструктуризацію не пропонували навіть співробітникам, конвериацію в гривню пропонували з таким підвищенням ставки, що платіж ставав ще більше, але й не штормив ніяк, взагалі. А як склеїв ласти, то у фонду можна було викупити на голландському аукціоні еа порядок дешевше за гривні.
Т.е. банк устраивала ситуация, что после уплаты собственнику условно 100куе назад он получил от нового собственника пусть 10куе и все остановилось ?
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Додано: Вів 20 вер, 2022 13:53
vladimir07 написав:
Faceless написав:
Бувало що дійсно не тривожили. ФіК наприклад взагалі забив, реструктуризацію не пропонували навіть співробітникам, конвериацію в гривню пропонували з таким підвищенням ставки, що платіж ставав ще більше, але й не штормив ніяк, взагалі. А як склеїв ласти, то у фонду можна було викупити на голландському аукціоні еа порядок дешевше за гривні.
Т.е. банк устраивала ситуация, что после уплаты собственнику условно 100куе назад он получил от нового собственника пусть 10куе и все остановилось ?
Факти говорять самі за себе. Резерви сформували і все. Чому ніякої роботи з боржниками не проводилося мені невідомо
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Додано: Вів 20 вер, 2022 14:00
Как почитаешь эту ветку и аж уехать заграницу хочется )))
А если серьёзно, кто-то верит в ажиотаж в октябре, после старта ипотеки под 3% для военных, полиции и т.д.?
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Додано: Вів 20 вер, 2022 14:02
Faceless написав: vladimir07 написав:
Faceless написав:
Бувало що дійсно не тривожили. ФіК наприклад взагалі забив, реструктуризацію не пропонували навіть співробітникам, конвериацію в гривню пропонували з таким підвищенням ставки, що платіж ставав ще більше, але й не штормив ніяк, взагалі. А як склеїв ласти, то у фонду можна було викупити на голландському аукціоні еа порядок дешевше за гривні.
Т.е. банк устраивала ситуация, что после уплаты собственнику условно 100куе назад он получил от нового собственника пусть 10куе и все остановилось ?
Факти говорять самі за себе. Резерви сформували і все. Чому ніякої роботи з боржниками не проводилося мені невідомо
Все украдено до нас.
Было принято решение ликвидировать банк, понабирали депозитов, выдали кредиты на фирмы однодневки (украли)
Банк потом обанкротили и передали государству что-бы разобрались с депозитчиками.
Никто при этом рядовых должников уже ни трогал.
Государство получившее вал проблемных кредитов просто продала за что дадут.
Так и живем.
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Хомякоид
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