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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10271102721027310274

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 129
1. Не вище 500
16%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 12:45

  Хомякоид написав:
  vladimir07 написав:
  Хомякоид написав: У кредит у швейцарских франках.
Первый взнос зеро.
Оценка была завышена для покупки без первоначального взноса.
Сорвал джек пот как говориться.

Была мода на кредит в CHF из-за его якобы стабильности.
И чем история закончилась после наступления осени 2008 ?


Чел ходил после 2008 года как пришибленный, реально был в панике.
В 2011-2012 повезло реструктуризировать в гривну.
Можна сказать еще счастливо отделался.

Счастливо отделались те, кто прокредитовался в говнобанках, забил на погашение в 2009м и выкупил потом свои долги за 20% их номинала у ФГВФЛ. И таких "сакцесс-сториз" я знаю кучу, в т.ч. среди своих знакомых.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 12:56

  airmax78 написав:Счастливо отделались те, кто прокредитовался в говнобанках, забил на погашение в 2009м и выкупил потом свои долги за 20% их номинала у ФГВФЛ. И таких "сакцесс-сториз" я знаю кучу, в т.ч. среди своих знакомых.


Таким надо было еще дождаться смерти банков в 2015 , а это 6-7 лет после того как перестали платить. За это время их никто и никак не тревожил и не спрашивал ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 12:57

airmax78
Это были не только лишь все
Я б так пару авто лучше б в кредит от Проминвеста прикупил, Прадо/200тку естественно, да не до этого было, родители умерли за год оба.
А что их квартир с прописанными за взятку детьми на торги ликвидатор не выставлял, а ждал именно их с зажатой пачечькой гриваса и слёзно просил хоть пятую часть уплотить для снятия ареста?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 13:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Счастливо отделались те, кто прокредитовался в говнобанках, забил на погашение в 2009м и выкупил потом свои долги за 20% их номинала у ФГВФЛ. И таких "сакцесс-сториз" я знаю кучу, в т.ч. среди своих знакомых.


Таким надо было еще дождаться смерти банков в 2015 , а это 6-7 лет после того как перестали платить. За это время их никто и никак не тревожил и не спрашивал ?
Бувало що дійсно не тривожили. ФіК наприклад взагалі забив, реструктуризацію не пропонували навіть співробітникам, конвериацію в гривню пропонували з таким підвищенням ставки, що платіж ставав ще більше, але й не штормив ніяк, взагалі. А як склеїв ласти, то у фонду можна було викупити на голландському аукціоні еа порядок дешевше за гривні.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 13:47

  Faceless написав:Бувало що дійсно не тривожили. ФіК наприклад взагалі забив, реструктуризацію не пропонували навіть співробітникам, конвериацію в гривню пропонували з таким підвищенням ставки, що платіж ставав ще більше, але й не штормив ніяк, взагалі. А як склеїв ласти, то у фонду можна було викупити на голландському аукціоні еа порядок дешевше за гривні.


Т.е. банк устраивала ситуация, что после уплаты собственнику условно 100куе назад он получил от нового собственника пусть 10куе и все остановилось ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 13:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vladimir07 написав:
  Faceless написав:Бувало що дійсно не тривожили. ФіК наприклад взагалі забив, реструктуризацію не пропонували навіть співробітникам, конвериацію в гривню пропонували з таким підвищенням ставки, що платіж ставав ще більше, але й не штормив ніяк, взагалі. А як склеїв ласти, то у фонду можна було викупити на голландському аукціоні еа порядок дешевше за гривні.


Т.е. банк устраивала ситуация, что после уплаты собственнику условно 100куе назад он получил от нового собственника пусть 10куе и все остановилось ?

Факти говорять самі за себе. Резерви сформували і все. Чому ніякої роботи з боржниками не проводилося мені невідомо
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 14:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Как почитаешь эту ветку и аж уехать заграницу хочется )))

А если серьёзно, кто-то верит в ажиотаж в октябре, после старта ипотеки под 3% для военных, полиции и т.д.?
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 14:02

  Faceless написав:
vladimir07 написав:
  Faceless написав:Бувало що дійсно не тривожили. ФіК наприклад взагалі забив, реструктуризацію не пропонували навіть співробітникам, конвериацію в гривню пропонували з таким підвищенням ставки, що платіж ставав ще більше, але й не штормив ніяк, взагалі. А як склеїв ласти, то у фонду можна було викупити на голландському аукціоні еа порядок дешевше за гривні.


Т.е. банк устраивала ситуация, что после уплаты собственнику условно 100куе назад он получил от нового собственника пусть 10куе и все остановилось ?

Факти говорять самі за себе. Резерви сформували і все. Чому ніякої роботи з боржниками не проводилося мені невідомо


Все украдено до нас.
Было принято решение ликвидировать банк, понабирали депозитов, выдали кредиты на фирмы однодневки (украли)
Банк потом обанкротили и передали государству что-бы разобрались с депозитчиками.
Никто при этом рядовых должников уже ни трогал.
Государство получившее вал проблемных кредитов просто продала за что дадут.
Так и живем. :lol:
Хомякоид
 
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