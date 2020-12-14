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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 129
1. Не вище 500
16%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 12:45

  Хомякоид написав:
  vladimir07 написав:
  Хомякоид написав: У кредит у швейцарских франках.
Первый взнос зеро.
Оценка была завышена для покупки без первоначального взноса.
Сорвал джек пот как говориться.

Была мода на кредит в CHF из-за его якобы стабильности.
И чем история закончилась после наступления осени 2008 ?


Чел ходил после 2008 года как пришибленный, реально был в панике.
В 2011-2012 повезло реструктуризировать в гривну.
Можна сказать еще счастливо отделался.

Счастливо отделались те, кто прокредитовался в говнобанках, забил на погашение в 2009м и выкупил потом свои долги за 20% их номинала у ФГВФЛ. И таких "сакцесс-сториз" я знаю кучу, в т.ч. среди своих знакомых.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 12:56

  airmax78 написав:Счастливо отделались те, кто прокредитовался в говнобанках, забил на погашение в 2009м и выкупил потом свои долги за 20% их номинала у ФГВФЛ. И таких "сакцесс-сториз" я знаю кучу, в т.ч. среди своих знакомых.


Таким надо было еще дождаться смерти банков в 2015 , а это 6-7 лет после того как перестали платить. За это время их никто и никак не тревожил и не спрашивал ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 12:57

airmax78
Это были не только лишь все
Я б так пару авто лучше б в кредит от Проминвеста прикупил, Прадо/200тку естественно, да не до этого было, родители умерли за год оба.
А что их квартир с прописанными за взятку детьми на торги ликвидатор не выставлял, а ждал именно их с зажатой пачечькой гриваса и слёзно просил хоть пятую часть уплотить для снятия ареста?
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 13:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Счастливо отделались те, кто прокредитовался в говнобанках, забил на погашение в 2009м и выкупил потом свои долги за 20% их номинала у ФГВФЛ. И таких "сакцесс-сториз" я знаю кучу, в т.ч. среди своих знакомых.


Таким надо было еще дождаться смерти банков в 2015 , а это 6-7 лет после того как перестали платить. За это время их никто и никак не тревожил и не спрашивал ?
Бувало що дійсно не тривожили. ФіК наприклад взагалі забив, реструктуризацію не пропонували навіть співробітникам, конвериацію в гривню пропонували з таким підвищенням ставки, що платіж ставав ще більше, але й не штормив ніяк, взагалі. А як склеїв ласти, то у фонду можна було викупити на голландському аукціоні еа порядок дешевше за гривні.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 13:47

  Faceless написав:Бувало що дійсно не тривожили. ФіК наприклад взагалі забив, реструктуризацію не пропонували навіть співробітникам, конвериацію в гривню пропонували з таким підвищенням ставки, що платіж ставав ще більше, але й не штормив ніяк, взагалі. А як склеїв ласти, то у фонду можна було викупити на голландському аукціоні еа порядок дешевше за гривні.


Т.е. банк устраивала ситуация, что после уплаты собственнику условно 100куе назад он получил от нового собственника пусть 10куе и все остановилось ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 13:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vladimir07 написав:
  Faceless написав:Бувало що дійсно не тривожили. ФіК наприклад взагалі забив, реструктуризацію не пропонували навіть співробітникам, конвериацію в гривню пропонували з таким підвищенням ставки, що платіж ставав ще більше, але й не штормив ніяк, взагалі. А як склеїв ласти, то у фонду можна було викупити на голландському аукціоні еа порядок дешевше за гривні.


Т.е. банк устраивала ситуация, что после уплаты собственнику условно 100куе назад он получил от нового собственника пусть 10куе и все остановилось ?

Факти говорять самі за себе. Резерви сформували і все. Чому ніякої роботи з боржниками не проводилося мені невідомо
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 14:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Как почитаешь эту ветку и аж уехать заграницу хочется )))

А если серьёзно, кто-то верит в ажиотаж в октябре, после старта ипотеки под 3% для военных, полиции и т.д.?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 14:14

  Andrey2512 написав:Как почитаешь эту ветку и аж уехать заграницу хочется )))

А если серьёзно, кто-то верит в ажиотаж в октябре, после старта ипотеки под 3% для военных, полиции и т.д.?

Не в "жовтні"(в жовтні - не вірю), а лише по закінченні війни!(трохи я в це вірю) :)
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 14:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Успіх написав:а лише по закінченні війни!(


Це само собою. Але що робити тим, хто залишився без житла? Арендувати чи оформлювати іпотеку?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 14:36

  Хомякоид написав:
  Frant написав:В Києві? Опалення 1600 грн (загальнодомовий лічильник), придомова територія 300 грн, інтернет 150-200грн, електроенергія, газ, вода - згідно показань лічильників (орієнтовно 300-1000 грн)


До речі тоді всім страждучим раджу розглянути цей хрущик.
Як на мене за такі гроші можна брати.

Київські "хрущі" тут не котуються)))
Подавай аеродроми 80-100 м2 з модними МОПами і скритими плінтусами))) можна за 15 км від міської межі.

В реальному Києві "хрущ" в Печерському районі коштує, мабуть, в 3-5 разів дорожче, ніж новобудна економ-квартира в Броварах чи Ірпіні. Тобто реальні покупці думають інакше, ніж місцеві зазивали.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 20 вер, 2022 14:58, всього редагувалось 1 раз.
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