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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 вер, 2022 12:45
Хомякоид написав: vladimir07 написав:
Хомякоид написав:
У кредит у швейцарских франках.
Первый взнос зеро.
Оценка была завышена для покупки без первоначального взноса.
Сорвал джек пот как говориться.
Была мода на кредит в CHF из-за его якобы стабильности.
И чем история закончилась после наступления осени 2008 ?
Чел ходил после 2008 года как пришибленный, реально был в панике.
В 2011-2012 повезло реструктуризировать в гривну.
Можна сказать еще счастливо отделался.
Счастливо отделались те, кто прокредитовался в говнобанках, забил на погашение в 2009м и выкупил потом свои долги за 20% их номинала у ФГВФЛ. И таких "сакцесс-сториз" я знаю кучу, в т.ч. среди своих знакомых.
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Додано: Вів 20 вер, 2022 12:56
airmax78 написав:
Счастливо отделались те, кто прокредитовался в говнобанках, забил на погашение в 2009м и выкупил потом свои долги за 20% их номинала у ФГВФЛ. И таких "сакцесс-сториз" я знаю кучу, в т.ч. среди своих знакомых.
Таким надо было еще дождаться смерти банков в 2015 , а это 6-7 лет после того как перестали платить. За это время их никто и никак не тревожил и не спрашивал ?
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Додано: Вів 20 вер, 2022 12:57
airmax78
Это были не только лишь все
Я б так пару авто лучше б в кредит от Проминвеста прикупил, Прадо/200тку естественно, да не до этого было, родители умерли за год оба.
А что их квартир с прописанными за взятку детьми на торги ликвидатор не выставлял, а ждал именно их с зажатой пачечькой гриваса и слёзно просил хоть пятую часть уплотить для снятия ареста?
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Додано: Вів 20 вер, 2022 13:05
vladimir07 написав:
airmax78 написав:
Счастливо отделались те, кто прокредитовался в говнобанках, забил на погашение в 2009м и выкупил потом свои долги за 20% их номинала у ФГВФЛ. И таких "сакцесс-сториз" я знаю кучу, в т.ч. среди своих знакомых.
Таким надо было еще дождаться смерти банков в 2015 , а это 6-7 лет после того как перестали платить. За это время их никто и никак не тревожил и не спрашивал ?
Бувало що дійсно не тривожили. ФіК наприклад взагалі забив, реструктуризацію не пропонували навіть співробітникам, конвериацію в гривню пропонували з таким підвищенням ставки, що платіж ставав ще більше, але й не штормив ніяк, взагалі. А як склеїв ласти, то у фонду можна було викупити на голландському аукціоні еа порядок дешевше за гривні.
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Додано: Вів 20 вер, 2022 13:47
Faceless написав:
Бувало що дійсно не тривожили. ФіК наприклад взагалі забив, реструктуризацію не пропонували навіть співробітникам, конвериацію в гривню пропонували з таким підвищенням ставки, що платіж ставав ще більше, але й не штормив ніяк, взагалі. А як склеїв ласти, то у фонду можна було викупити на голландському аукціоні еа порядок дешевше за гривні.
Т.е. банк устраивала ситуация, что после уплаты собственнику условно 100куе назад он получил от нового собственника пусть 10куе и все остановилось ?
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Додано: Вів 20 вер, 2022 13:53
vladimir07 написав:
Faceless написав:
Бувало що дійсно не тривожили. ФіК наприклад взагалі забив, реструктуризацію не пропонували навіть співробітникам, конвериацію в гривню пропонували з таким підвищенням ставки, що платіж ставав ще більше, але й не штормив ніяк, взагалі. А як склеїв ласти, то у фонду можна було викупити на голландському аукціоні еа порядок дешевше за гривні.
Т.е. банк устраивала ситуация, что после уплаты собственнику условно 100куе назад он получил от нового собственника пусть 10куе и все остановилось ?
Факти говорять самі за себе. Резерви сформували і все. Чому ніякої роботи з боржниками не проводилося мені невідомо
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Додано: Вів 20 вер, 2022 14:00
Как почитаешь эту ветку и аж уехать заграницу хочется )))
А если серьёзно, кто-то верит в ажиотаж в октябре, после старта ипотеки под 3% для военных, полиции и т.д.?
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Andrey2512
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Додано: Вів 20 вер, 2022 14:14
Andrey2512 написав:
Как почитаешь эту ветку и аж уехать заграницу хочется )))
А если серьёзно, кто-то верит в ажиотаж в октябре, после старта ипотеки под 3% для военных, полиции и т.д.?
Не в "жовтні"(в жовтні - не вірю), а лише по закінченні війни!(трохи я в це вірю)
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Додано: Вів 20 вер, 2022 14:22
Успіх написав:
а лише по закінченні війни!(
Це само собою. Але що робити тим, хто залишився без житла? Арендувати чи оформлювати іпотеку?
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Додано: Вів 20 вер, 2022 14:36
Хомякоид написав: Frant написав:
В Києві? Опалення 1600 грн (загальнодомовий лічильник), придомова територія 300 грн, інтернет 150-200грн, електроенергія, газ, вода - згідно показань лічильників (орієнтовно 300-1000 грн)
До речі тоді всім страждучим раджу розглянути цей хрущик.
Як на мене за такі гроші можна брати.
Київські "хрущі" тут не котуються)))
Подавай аеродроми 80-100 м2 з модними МОПами і скритими плінтусами))) можна за 15 км від міської межі.
В реальному Києві "хрущ" в Печерському районі коштує, мабуть, в 3-5 разів дорожче, ніж новобудна економ-квартира в Броварах чи Ірпіні. Тобто реальні покупці думають інакше, ніж місцеві зазивали.
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 20 вер, 2022 14:58, всього редагувалось 1 раз.
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