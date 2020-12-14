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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10272102731027410275

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 129
1. Не вище 500
16%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 14:47

  Andrey2512 написав:
  Успіх написав:а лише по закінченні війни!(


Це само собою. Але що робити тим, хто залишився без житла? Арендувати чи оформлювати іпотеку?

Це все треба прораховувати...
Скільки місячний платіж/які умови договору/чи потягнете таку кабалу? - і т.д. і т.п.
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 15:42

  Frant написав:Київські "хрущі" тут не котуються)))
Подавай аеродроми 80-100 м2 з модними МОПами і скритими плінтусами))) можна за 15 км від міської межі.

В реальному Києві "хрущ" в Печерському районі коштує, мабуть, в 3-5 разів дорожче, ніж новобудна економ-квартира в Броварах чи Ірпіні. Тобто реальні покупці думають інакше, ніж місцеві зазивали.


Серж міг би взяти цей хрущ за 35 біля метро для сімї, а на додачу ще по квартирі для кожного пацана.

Думаю цей варіант був би на порядок краще ніж те що є по факту.
Хомякоид
 
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