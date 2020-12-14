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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 вер, 2022 14:47
Andrey2512 написав: Успіх написав:
а лише по закінченні війни!(
Це само собою. Але що робити тим, хто залишився без житла? Арендувати чи оформлювати іпотеку?
Це все треба прораховувати...
Скільки місячний платіж/які умови договору/чи потягнете таку кабалу? - і т.д. і т.п.
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Додано: Вів 20 вер, 2022 15:42
Frant написав:
Київські "хрущі" тут не котуються)))
Подавай аеродроми 80-100 м2 з модними МОПами і скритими плінтусами))) можна за 15 км від міської межі.
В реальному Києві "хрущ" в Печерському районі коштує, мабуть, в 3-5 разів дорожче, ніж новобудна економ-квартира в Броварах чи Ірпіні. Тобто реальні покупці думають інакше, ніж місцеві зазивали.
Серж міг би взяти цей хрущ за 35 біля метро для сімї, а на додачу ще по квартирі для кожного пацана.
Думаю цей варіант був би на порядок краще ніж те що є по факту.
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