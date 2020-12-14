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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10272102731027410275

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 129
1. Не вище 500
16%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 14:47

  Andrey2512 написав:
  Успіх написав:а лише по закінченні війни!(


Це само собою. Але що робити тим, хто залишився без житла? Арендувати чи оформлювати іпотеку?

Це все треба прораховувати...
Скільки місячний платіж/які умови договору/чи потягнете таку кабалу? - і т.д. і т.п.
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 15:42

  Frant написав:Київські "хрущі" тут не котуються)))
Подавай аеродроми 80-100 м2 з модними МОПами і скритими плінтусами))) можна за 15 км від міської межі.

В реальному Києві "хрущ" в Печерському районі коштує, мабуть, в 3-5 разів дорожче, ніж новобудна економ-квартира в Броварах чи Ірпіні. Тобто реальні покупці думають інакше, ніж місцеві зазивали.


Серж міг би взяти цей хрущ за 35 біля метро для сімї, а на додачу ще по квартирі для кожного пацана.

Думаю цей варіант був би на порядок краще ніж те що є по факту.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 16:06

  reus написав:
  airmax78 написав:Вообще в Украине формируется какой-то невероятный по стойкости сорт инвестора. Спустя менее 4х месяцев с момента когда город мог оказаться в блокаде и под обстрелами ствольной артиллерии, переживая по 5 и более воздушных тревог в день, имея захваченную террористами крупнейшую в Европе атомную станцию и угрозу разрушения всей критической инфраструктуры уже официально озвученную соседним государством-террористом, люди всерьез обсуждают покупку киевской недвижимости, строят планы по ее доходности и окупаемости. Гвозди бы делать из этих людей - в мире бы не было крепче гвоздей (с).
Остались самые смелые, сильные, умные, предприимчивые, остальные уехали.


Да прямо таки. Лежні та п'яниці залишилися майже в повному складі. Ну або вже повернулися-з поступовою відміною усіляких безкоштовних пряників та виплат, таким у ЄС робити особливо нічого.
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 16:09

  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:
А чому не купували коли було по 40 у КГС? І як звідти вибиратися в центр-на лісапеті вгору по Володимирівському чи Вознесеньському узвозі? :lol:
п.с. Машиною звідти ранком і туди ввечері реальна срака.

Я ж розповідав. Вже договір був готовий, призначений день підписання. І тут померла теща. Коли повернувся в Київ - її вже купили.


На все у вас заготовлені відмовки.
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 16:56

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:
А чому не купували коли було по 40 у КГС? І як звідти вибиратися в центр-на лісапеті вгору по Володимирівському чи Вознесеньському узвозі? :lol:
п.с. Машиною звідти ранком і туди ввечері реальна срака.

Я ж розповідав. Вже договір був готовий, призначений день підписання. І тут померла теща. Коли повернувся в Київ - її вже купили.


На все у вас заготовлені відмовки.

Ну які відмовки - це дуже сумна історія.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 17:18

  Хомякоид написав:
  Frant написав:Київські "хрущі" тут не котуються)))
Подавай аеродроми 80-100 м2 з модними МОПами і скритими плінтусами))) можна за 15 км від міської межі.

В реальному Києві "хрущ" в Печерському районі коштує, мабуть, в 3-5 разів дорожче, ніж новобудна економ-квартира в Броварах чи Ірпіні. Тобто реальні покупці думають інакше, ніж місцеві зазивали.


Серж міг би взяти цей хрущ за 35 біля метро для сімї, а на додачу ще по квартирі для кожного пацана.

Думаю цей варіант був би на порядок краще ніж те що є по факту.

Серж загальмував))) він не слухав тих, хто зичив йому добра)))
Він начитався рилів-новобудівців про вічний дорожай Кржн, і вляпався.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 17:33

  Хомякоид написав:
  Frant написав:В Києві? Опалення 1600 грн (загальнодомовий лічильник), придомова територія 300 грн, інтернет 150-200грн, електроенергія, газ, вода - згідно показань лічильників (орієнтовно 300-1000 грн)


До речі тоді всім страждучим раджу розглянути цей хрущик.
Як на мене за такі гроші можна брати.

Це неправильноі серії хрущик - дві речі які не виправити ніякими ремонтом - низька стеля 2.5, вузькі кімнати та вікна. Можна брати невиликим людями під серйозне перепланування
fox767676
 
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