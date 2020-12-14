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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 вер, 2022 14:47
Andrey2512 написав: Успіх написав:
а лише по закінченні війни!(
Це само собою. Але що робити тим, хто залишився без житла? Арендувати чи оформлювати іпотеку?
Це все треба прораховувати...
Скільки місячний платіж/які умови договору/чи потягнете таку кабалу? - і т.д. і т.п.
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Додано: Вів 20 вер, 2022 15:42
Frant написав:
Київські "хрущі" тут не котуються)))
Подавай аеродроми 80-100 м2 з модними МОПами і скритими плінтусами))) можна за 15 км від міської межі.
В реальному Києві "хрущ" в Печерському районі коштує, мабуть, в 3-5 разів дорожче, ніж новобудна економ-квартира в Броварах чи Ірпіні. Тобто реальні покупці думають інакше, ніж місцеві зазивали.
Серж міг би взяти цей хрущ за 35 біля метро для сімї, а на додачу ще по квартирі для кожного пацана.
Думаю цей варіант був би на порядок краще ніж те що є по факту.
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Додано: Вів 20 вер, 2022 16:06
reus написав: airmax78 написав:
Вообще в Украине формируется какой-то невероятный по стойкости сорт инвестора. Спустя менее 4х месяцев с момента когда город мог оказаться в блокаде и под обстрелами ствольной артиллерии, переживая по 5 и более воздушных тревог в день, имея захваченную террористами крупнейшую в Европе атомную станцию и угрозу разрушения всей критической инфраструктуры уже официально озвученную соседним государством-террористом, люди всерьез обсуждают покупку киевской недвижимости, строят планы по ее доходности и окупаемости. Гвозди бы делать из этих людей - в мире бы не было крепче гвоздей (с).
Остались самые смелые, сильные, умные, предприимчивые, остальные уехали.
Да прямо таки. Лежні та п'яниці залишилися майже в повному складі. Ну або вже повернулися-з поступовою відміною усіляких безкоштовних пряників та виплат, таким у ЄС робити особливо нічого.
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Додано: Вів 20 вер, 2022 16:09
airmax78 написав: drevlyanin написав:
А чому не купували коли було по 40 у КГС? І як звідти вибиратися в центр-на лісапеті вгору по Володимирівському чи Вознесеньському узвозі?
п.с. Машиною звідти ранком і туди ввечері реальна срака.
Я ж розповідав. Вже договір був готовий, призначений день підписання. І тут померла теща. Коли повернувся в Київ - її вже купили.
На все у вас заготовлені відмовки.
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Додано: Вів 20 вер, 2022 16:56
drevlyanin написав: airmax78 написав: drevlyanin написав:
А чому не купували коли було по 40 у КГС? І як звідти вибиратися в центр-на лісапеті вгору по Володимирівському чи Вознесеньському узвозі?
п.с. Машиною звідти ранком і туди ввечері реальна срака.
Я ж розповідав. Вже договір був готовий, призначений день підписання. І тут померла теща. Коли повернувся в Київ - її вже купили.
На все у вас заготовлені відмовки.
Ну які відмовки - це дуже сумна історія.
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Додано: Вів 20 вер, 2022 17:18
Хомякоид написав: Frant написав:
Київські "хрущі" тут не котуються)))
Подавай аеродроми 80-100 м2 з модними МОПами і скритими плінтусами))) можна за 15 км від міської межі.
В реальному Києві "хрущ" в Печерському районі коштує, мабуть, в 3-5 разів дорожче, ніж новобудна економ-квартира в Броварах чи Ірпіні. Тобто реальні покупці думають інакше, ніж місцеві зазивали.
Серж міг би взяти цей хрущ за 35 біля метро для сімї, а на додачу ще по квартирі для кожного пацана.
Думаю цей варіант був би на порядок краще ніж те що є по факту.
Серж загальмував))) він не слухав тих, хто зичив йому добра)))
Він начитався рилів-новобудівців про вічний дорожай Кржн, і вляпався.
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Додано: Вів 20 вер, 2022 17:33
Хомякоид написав: Frant написав:
В Києві? Опалення 1600 грн (загальнодомовий лічильник), придомова територія 300 грн, інтернет 150-200грн, електроенергія, газ, вода - згідно показань лічильників (орієнтовно 300-1000 грн)
До речі тоді всім страждучим раджу розглянути цей хрущик.
Як на мене за такі гроші можна брати.
Це неправильноі серії хрущик - дві речі які не виправити ніякими ремонтом - низька стеля 2.5, вузькі кімнати та вікна. Можна брати невиликим людями під серйозне перепланування
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