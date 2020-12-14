Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Вообще в Украине формируется какой-то невероятный по стойкости сорт инвестора. Спустя менее 4х месяцев с момента когда город мог оказаться в блокаде и под обстрелами ствольной артиллерии, переживая по 5 и более воздушных тревог в день, имея захваченную террористами крупнейшую в Европе атомную станцию и угрозу разрушения всей критической инфраструктуры уже официально озвученную соседним государством-террористом, люди всерьез обсуждают покупку киевской недвижимости, строят планы по ее доходности и окупаемости. Гвозди бы делать из этих людей - в мире бы не было крепче гвоздей (с).
Остались самые смелые, сильные, умные, предприимчивые, остальные уехали.
Да прямо таки. Лежні та п'яниці залишилися майже в повному складі. Ну або вже повернулися-з поступовою відміною усіляких безкоштовних пряників та виплат, таким у ЄС робити особливо нічого.
drevlyanin написав: А чому не купували коли було по 40 у КГС? І як звідти вибиратися в центр-на лісапеті вгору по Володимирівському чи Вознесеньському узвозі? п.с. Машиною звідти ранком і туди ввечері реальна срака.
Я ж розповідав. Вже договір був готовий, призначений день підписання. І тут померла теща. Коли повернувся в Київ - її вже купили.
drevlyanin написав: А чому не купували коли було по 40 у КГС? І як звідти вибиратися в центр-на лісапеті вгору по Володимирівському чи Вознесеньському узвозі? п.с. Машиною звідти ранком і туди ввечері реальна срака.
Я ж розповідав. Вже договір був готовий, призначений день підписання. І тут померла теща. Коли повернувся в Київ - її вже купили.
Frant написав:В Києві? Опалення 1600 грн (загальнодомовий лічильник), придомова територія 300 грн, інтернет 150-200грн, електроенергія, газ, вода - згідно показань лічильників (орієнтовно 300-1000 грн)
До речі тоді всім страждучим раджу розглянути цей хрущик. Як на мене за такі гроші можна брати.
Це неправильноі серії хрущик - дві речі які не виправити ніякими ремонтом - низька стеля 2.5, вузькі кімнати та вікна. Можна брати невиликим людями під серйозне перепланування
Як гадаєте, яка це серія? Мені видається, що 438, тобто найправильніша, з товщиною зовнішніх стін від 51 до 60 см, з найбільшими у хрущовках кухнями. Обмежена кількість таких будинків мають навіть широкі "сталінські" зали зі східцями у під"їздах на першому поверсі.