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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 вер, 2022 20:58
fox767676 написав: Хомякоид написав: Frant написав:
В Києві? Опалення 1600 грн (загальнодомовий лічильник), придомова територія 300 грн, інтернет 150-200грн, електроенергія, газ, вода - згідно показань лічильників (орієнтовно 300-1000 грн)
До речі тоді всім страждучим раджу розглянути цей хрущик.
Як на мене за такі гроші можна брати.
Це неправильноі серії хрущик - дві речі які не виправити ніякими ремонтом - низька стеля 2.5, вузькі кімнати та вікна. Можна брати невиликим людями під серйозне перепланування
Высота стель 2,5 м є стандартом для малометражного житла. Інколи 2,6 м.
Пани, які мають дворянське походження, можуть купити певні "сталінки" (3,4 м) або царське житло (4 чи 5 метрів до стелі).
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Додано: Вів 20 вер, 2022 22:24
Frant
Во всех 4х сталинках что я жил потолки максимум 2,90 были
От половиц аутентичного пола
3,40 то наверно какой то спецпроект
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