Frant
Во всех 4х сталинках что я жил потолки максимум 2,90 были
От половиц аутентичного пола
3,40 то наверно какой то спецпроект
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 вер, 2022 22:24
Frant
Во всех 4х сталинках что я жил потолки максимум 2,90 были
От половиц аутентичного пола
3,40 то наверно какой то спецпроект
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