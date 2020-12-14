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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 вер, 2022 22:24
Frant
Во всех 4х сталинках что я жил потолки максимум 2,90 были
От половиц аутентичного пола
3,40 то наверно какой то спецпроект
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барабашов
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Додано: Сер 21 вер, 2022 08:32
барабашов написав:Frant
Во всех 4х сталинках что я жил потолки максимум 2,90 были
От половиц аутентичного пола
3,40 то наверно какой то спецпроект
Так!
Їх мало.
Проте є. Я бував і своїми очами бачив 2 шт, в Києві.
Можливо, це всього 5% від всіх "сталінок", можливо, меньше.
Взагалі стеля 3 м (точніше, 2,95 м) - цілком досить для комфортного проживання.
Стелі 3,4 м і більше - дороге опалення приміщень і важко робити ремонти.
П.С. Я особисто міряв рулеткою в декількох сталінках від підлоги до стелі 2,95 м. Київ. Можливо, в Дніпрі та інших містах меньша висота, 2,90. Радянські ГОСТи повсюду херились, більш-меньш.За рахунок зменшення висоти поверху на 5 см в 5-поверховому будинку - можна було не одну дачу побудувати прорабам і керівним робітникам)))
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 21 вер, 2022 09:12, всього редагувалось 2 разів.
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Frant
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Додано: Сер 21 вер, 2022 09:00
Frant написав: барабашов написав:Frant
Во всех 4х сталинках что я жил потолки максимум 2,90 были
От половиц аутентичного пола
3,40 то наверно какой то спецпроект
Так!
Їх мало.
Проте є. Я бував і своїми очами бачив 2 шт, в Києві.
Можливо, це всього 5% від всіх "сталінок", можливо, меньше.
Взагалі стеля 3 м (точніше, 2,95 см) - цілком досить для комфортного проживання.
Стелі 3,4 м і більше - дороге опалення приміщень і важко робити ремонти.
П.С. Я особисто міряв рулеткою в декількох сталінках від підлоги до стелі 2,95 см. Київ. Можливо, в Дніпрі та інших містах меньша висота, 2,90. Радянські ГОСТи повсюду херились, більш-меньш.За рахунок зменшення висоти поверху на 5 см в 5-поверховому будинку - можна було не одну дачу побудувати прорабам і керівним робітникам)))
Переміряв в себе в Німеччині, 2.60.
Будинок триповерховий, 2 квартири на поверсі.
Досить комфортно, можливо тому що квартира пофарбована в білих тонах.
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Хомякоид
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Додано: Сер 21 вер, 2022 09:24
Хомякоид написав: Frant написав: барабашов написав:Frant
Во всех 4х сталинках что я жил потолки максимум 2,90 были
От половиц аутентичного пола
3,40 то наверно какой то спецпроект
Так!
Їх мало.
Проте є. Я бував і своїми очами бачив 2 шт, в Києві.
Можливо, це всього 5% від всіх "сталінок", можливо, меньше.
Взагалі стеля 3 м (точніше, 2,95 м) - цілком досить для комфортного проживання.
Стелі 3,4 м і більше - дороге опалення приміщень і важко робити ремонти.
П.С. Я особисто міряв рулеткою в декількох сталінках від підлоги до стелі 2,95 м. Київ. Можливо, в Дніпрі та інших містах меньша висота, 2,90. Радянські ГОСТи повсюду херились, більш-меньш.За рахунок зменшення висоти поверху на 5 см в 5-поверховому будинку - можна було не одну дачу побудувати прорабам і керівним робітникам)))
Переміряв в себе в Німеччині, 2.60.
Будинок триповерховий, 2 квартири на поверсі.
Досить комфортно, можливо тому що квартира пофарбована в білих тонах.
Стелі рівні, плоскі в німецьких ширпотребівський будинках?
В старих радянських квартирах часто стелі криві,і потрібно або вирівнювати, або ставити нові (гіпсокартоні чи натяжні).
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