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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 вер, 2022 22:24
Frant
Во всех 4х сталинках что я жил потолки максимум 2,90 были
От половиц аутентичного пола
3,40 то наверно какой то спецпроект
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барабашов
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Додано: Сер 21 вер, 2022 08:32
барабашов написав:Frant
Во всех 4х сталинках что я жил потолки максимум 2,90 были
От половиц аутентичного пола
3,40 то наверно какой то спецпроект
Так!
Їх мало.
Проте є. Я бував і своїми очами бачив 2 шт, в Києві.
Можливо, це всього 5% від всіх "сталінок", можливо, меньше.
Взагалі стеля 3 м (точніше, 2,95 м) - цілком досить для комфортного проживання.
Стелі 3,4 м і більше - дороге опалення приміщень і важко робити ремонти.
П.С. Я особисто міряв рулеткою в декількох сталінках від підлоги до стелі 2,95 м. Київ. Можливо, в Дніпрі та інших містах меньша висота, 2,90. Радянські ГОСТи повсюду херились, більш-меньш.За рахунок зменшення висоти поверху на 5 см в 5-поверховому будинку - можна було не одну дачу побудувати прорабам і керівним робітникам)))
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 21 вер, 2022 09:12, всього редагувалось 2 разів.
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Frant
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Додано: Сер 21 вер, 2022 09:00
Frant написав: барабашов написав:Frant
Во всех 4х сталинках что я жил потолки максимум 2,90 были
От половиц аутентичного пола
3,40 то наверно какой то спецпроект
Так!
Їх мало.
Проте є. Я бував і своїми очами бачив 2 шт, в Києві.
Можливо, це всього 5% від всіх "сталінок", можливо, меньше.
Взагалі стеля 3 м (точніше, 2,95 см) - цілком досить для комфортного проживання.
Стелі 3,4 м і більше - дороге опалення приміщень і важко робити ремонти.
П.С. Я особисто міряв рулеткою в декількох сталінках від підлоги до стелі 2,95 см. Київ. Можливо, в Дніпрі та інших містах меньша висота, 2,90. Радянські ГОСТи повсюду херились, більш-меньш.За рахунок зменшення висоти поверху на 5 см в 5-поверховому будинку - можна було не одну дачу побудувати прорабам і керівним робітникам)))
Переміряв в себе в Німеччині, 2.60.
Будинок триповерховий, 2 квартири на поверсі.
Досить комфортно, можливо тому що квартира пофарбована в білих тонах.
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Хомякоид
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Додано: Сер 21 вер, 2022 09:24
Хомякоид написав: Frant написав: барабашов написав:Frant
Во всех 4х сталинках что я жил потолки максимум 2,90 были
От половиц аутентичного пола
3,40 то наверно какой то спецпроект
Так!
Їх мало.
Проте є. Я бував і своїми очами бачив 2 шт, в Києві.
Можливо, це всього 5% від всіх "сталінок", можливо, меньше.
Взагалі стеля 3 м (точніше, 2,95 м) - цілком досить для комфортного проживання.
Стелі 3,4 м і більше - дороге опалення приміщень і важко робити ремонти.
П.С. Я особисто міряв рулеткою в декількох сталінках від підлоги до стелі 2,95 м. Київ. Можливо, в Дніпрі та інших містах меньша висота, 2,90. Радянські ГОСТи повсюду херились, більш-меньш.За рахунок зменшення висоти поверху на 5 см в 5-поверховому будинку - можна було не одну дачу побудувати прорабам і керівним робітникам)))
Переміряв в себе в Німеччині, 2.60.
Будинок триповерховий, 2 квартири на поверсі.
Досить комфортно, можливо тому що квартира пофарбована в білих тонах.
Стелі рівні, плоскі в німецьких ширпотребівський будинках?
В старих радянських квартирах часто стелі криві,і потрібно або вирівнювати, або ставити нові (гіпсокартоні чи натяжні).
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Frant
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Додано: Сер 21 вер, 2022 09:57
У Хом‘яка зріст може бути середній як у моєго тата, і йому ці 2.60 вважаються достатньо високi
В мене набагато більший зріст і тому мені у радянській будові 60-90х років некомфортно
Але з 2.80 та якщо немає люстр вже не чіпляю ні гантелями ні гирею нічого зверху під час вечірніх тренувань
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барабашов
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Додано: Сер 21 вер, 2022 10:15
Frant написав:
Стелі рівні, плоскі в німецьких ширпотребівський будинках?
В старих радянських квартирах часто стелі криві,і потрібно або вирівнювати, або ставити нові (гіпсокартоні чи натяжні).
Я запитував людей які жили в панельних будинках побудованих за часів Східної Німеччини. Німці кажуть що будинки були побудовані без браку, з рівними стінами, прийнятною звуко та теплоізоляцією. Кажуть що жити там досить комфртно.
Для мене дивно, але схоже на правду
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Додано: Сер 21 вер, 2022 10:23
Хомякоид написав: Frant написав:
Стелі рівні, плоскі в німецьких ширпотребівський будинках?
В старих радянських квартирах часто стелі криві,і потрібно або вирівнювати, або ставити нові (гіпсокартоні чи натяжні).
Я запитував людей які жили в панельних будинках побудованих за часів Східної Німеччини. Німці кажуть що будинки були побудовані без браку, з рівними стінами, прийнятною звуко та теплоізоляцією. Кажуть що жити там досить комфртно.
Для мене дивно, але схоже на правду
Це ті ж самі радянські "хрущовки", тільки збудовані трохи якісніше.
До речі, в Києві є цегляні "хрущосталінки".
Тобто висота стель 2,95 м, а планування як у звичайних "хрущовок" (суміжні кімнати, кухня 5,5 м2, об'єднаний з ванною санвузол,малий коридор). "Хрущесталінки" коштують дорожче, ніж класичні "хрущовки", Хоча площа однакова, лише об'єм приміщень більший приблизно на 15-20%
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Додано: Сер 21 вер, 2022 10:55
Damien написав:
Я поражаюсь, в 2022 пришли обстоятельства(война, бензин), которые очень наглядно показали, что пройоп с покупкой в Ирпене - мегабольшой. Думал, что виталиана жизнь научила и человек прямо сейчас пытается исправить свою ошибку с выбором жилья.
А вот и нет - снова глупые сравнения с автомобилями, советскими телевизорами и т.д. Человек готов умереть, но ошибок не признать.При этом я уверен, что в своем родном городе рассказывает, что "живет в Киеве".
Кстати, насчет китайцев и тойот - родственник продал Джили, которой 9(девять!) лет за 4 тыс, брал новую за 7500.По версии виталиана такую Джили уже на свалку не должны принимать,а не то что за деньги продать.
А може обліківка тільки каще що з Ірпеня, гарна правдоподібна легенда...не більше.
Не припускали такий варіант?
А так сидить собі в ольгіно під мацквой і кидає меседжі, консерва як кажуть в народі.
По поводу авто, а що є нові авто по 7500?
Колись були, а зараз навіть кітайці від 12 000.
З нерухомістю так само, якщо ціна впаде одиничок до 20 000 то деякі люди будуть викупати стояками, комуналь в 50 у.о. в місяць їх точно не зупинить.
Інфляція долара є, просто її не всі бачать, плюс війна і ж. в економіці трохи увела всіх в бік.
Маючи сотку зєлєні в кубишці я би навіть зараз по 20 купив 5 круш. Я би ризикнув, не зважаючи на сьогоднішні реалії.
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somilitark
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Додано: Сер 21 вер, 2022 11:00
somilitark написав: Damien написав:
Я поражаюсь, в 2022 пришли обстоятельства(война, бензин), которые очень наглядно показали, что пройоп с покупкой в Ирпене - мегабольшой. Думал, что виталиана жизнь научила и человек прямо сейчас пытается исправить свою ошибку с выбором жилья.
А вот и нет - снова глупые сравнения с автомобилями, советскими телевизорами и т.д. Человек готов умереть, но ошибок не признать.При этом я уверен, что в своем родном городе рассказывает, что "живет в Киеве".
Кстати, насчет китайцев и тойот - родственник продал Джили, которой 9(девять!) лет за 4 тыс, брал новую за 7500.По версии виталиана такую Джили уже на свалку не должны принимать,а не то что за деньги продать.
А може обліківка тільки каще що з Ірпеня, гарна правдоподібна легенда...не більше.
Не припускали такий варіант?
А так сидить собі в ольгіно під мацквой і кидає меседжі, консерва як кажуть в народі.
По поводу авто, а що є нові авто по 7500?
Колись були, а зараз навіть кітайці від 12 000.
З нерухомістю так само, якщо ціна впаде одиничок до 20 000 то деякі люди будуть викупати стояками, комуналь в 50 у.о. в місяць їх точно не зупинить.
Інфляція долара є, просто її не всі бачать, плюс війна і ж. в економіці трохи увела всіх в бік.
Маючи сотку зєлєні в кубишці я би навіть зараз по 20 купив 5 круш. Я би ризикнув, не зважаючи на сьогоднішні реалії.
Це Ви про ірпіньску бухгалтершу-електросамокатчицю? У неї немає коштів на б/в Ланос. Що вона робить на форумі з нерухомості - для мене таємниця.
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Frant
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