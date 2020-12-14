RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10273102741027510276

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 129
1. Не вище 500
16%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 22:24

Frant
Во всех 4х сталинках что я жил потолки максимум 2,90 были
От половиц аутентичного пола
3,40 то наверно какой то спецпроект
барабашов
 
Повідомлень: 2557
З нами з: 16.06.15
Подякував: 233 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 08:32

  барабашов написав:Frant
Во всех 4х сталинках что я жил потолки максимум 2,90 были
От половиц аутентичного пола
3,40 то наверно какой то спецпроект

Так!
Їх мало.
Проте є. Я бував і своїми очами бачив 2 шт, в Києві.
Можливо, це всього 5% від всіх "сталінок", можливо, меньше.
Взагалі стеля 3 м (точніше, 2,95 м) - цілком досить для комфортного проживання.

Стелі 3,4 м і більше - дороге опалення приміщень і важко робити ремонти.
П.С. Я особисто міряв рулеткою в декількох сталінках від підлоги до стелі 2,95 м. Київ. Можливо, в Дніпрі та інших містах меньша висота, 2,90. Радянські ГОСТи повсюду херились, більш-меньш.За рахунок зменшення висоти поверху на 5 см в 5-поверховому будинку - можна було не одну дачу побудувати прорабам і керівним робітникам)))
Востаннє редагувалось Frant в Сер 21 вер, 2022 09:12, всього редагувалось 2 разів.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22993
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1463 раз.
Подякували: 2417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 09:00

  Frant написав:
  барабашов написав:Frant
Во всех 4х сталинках что я жил потолки максимум 2,90 были
От половиц аутентичного пола
3,40 то наверно какой то спецпроект

Так!
Їх мало.
Проте є. Я бував і своїми очами бачив 2 шт, в Києві.
Можливо, це всього 5% від всіх "сталінок", можливо, меньше.
Взагалі стеля 3 м (точніше, 2,95 см) - цілком досить для комфортного проживання.

Стелі 3,4 м і більше - дороге опалення приміщень і важко робити ремонти.
П.С. Я особисто міряв рулеткою в декількох сталінках від підлоги до стелі 2,95 см. Київ. Можливо, в Дніпрі та інших містах меньша висота, 2,90. Радянські ГОСТи повсюду херились, більш-меньш.За рахунок зменшення висоти поверху на 5 см в 5-поверховому будинку - можна було не одну дачу побудувати прорабам і керівним робітникам)))


Переміряв в себе в Німеччині, 2.60.
Будинок триповерховий, 2 квартири на поверсі.
Досить комфортно, можливо тому що квартира пофарбована в білих тонах.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2091
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2367 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 09:24

  Хомякоид написав:
  Frant написав:
  барабашов написав:Frant
Во всех 4х сталинках что я жил потолки максимум 2,90 были
От половиц аутентичного пола
3,40 то наверно какой то спецпроект

Так!
Їх мало.
Проте є. Я бував і своїми очами бачив 2 шт, в Києві.
Можливо, це всього 5% від всіх "сталінок", можливо, меньше.
Взагалі стеля 3 м (точніше, 2,95 м) - цілком досить для комфортного проживання.

Стелі 3,4 м і більше - дороге опалення приміщень і важко робити ремонти.
П.С. Я особисто міряв рулеткою в декількох сталінках від підлоги до стелі 2,95 м. Київ. Можливо, в Дніпрі та інших містах меньша висота, 2,90. Радянські ГОСТи повсюду херились, більш-меньш.За рахунок зменшення висоти поверху на 5 см в 5-поверховому будинку - можна було не одну дачу побудувати прорабам і керівним робітникам)))


Переміряв в себе в Німеччині, 2.60.
Будинок триповерховий, 2 квартири на поверсі.
Досить комфортно, можливо тому що квартира пофарбована в білих тонах.

Стелі рівні, плоскі в німецьких ширпотребівський будинках?
В старих радянських квартирах часто стелі криві,і потрібно або вирівнювати, або ставити нові (гіпсокартоні чи натяжні).
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22993
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1463 раз.
Подякували: 2417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 09:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У Хом‘яка зріст може бути середній як у моєго тата, і йому ці 2.60 вважаються достатньо високi
В мене набагато більший зріст і тому мені у радянській будові 60-90х років некомфортно
Але з 2.80 та якщо немає люстр вже не чіпляю ні гантелями ні гирею нічого зверху під час вечірніх тренувань
барабашов
 
Повідомлень: 2557
З нами з: 16.06.15
Подякував: 233 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:15

  Frant написав:Стелі рівні, плоскі в німецьких ширпотребівський будинках?
В старих радянських квартирах часто стелі криві,і потрібно або вирівнювати, або ставити нові (гіпсокартоні чи натяжні).


Я запитував людей які жили в панельних будинках побудованих за часів Східної Німеччини. Німці кажуть що будинки були побудовані без браку, з рівними стінами, прийнятною звуко та теплоізоляцією. Кажуть що жити там досить комфртно.
Для мене дивно, але схоже на правду
Хомякоид
 
Повідомлень: 2091
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2367 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:23

  Хомякоид написав:
  Frant написав:Стелі рівні, плоскі в німецьких ширпотребівський будинках?
В старих радянських квартирах часто стелі криві,і потрібно або вирівнювати, або ставити нові (гіпсокартоні чи натяжні).


Я запитував людей які жили в панельних будинках побудованих за часів Східної Німеччини. Німці кажуть що будинки були побудовані без браку, з рівними стінами, прийнятною звуко та теплоізоляцією. Кажуть що жити там досить комфртно.
Для мене дивно, але схоже на правду

Це ті ж самі радянські "хрущовки", тільки збудовані трохи якісніше.

До речі, в Києві є цегляні "хрущосталінки".
Тобто висота стель 2,95 м, а планування як у звичайних "хрущовок" (суміжні кімнати, кухня 5,5 м2, об'єднаний з ванною санвузол,малий коридор). "Хрущесталінки" коштують дорожче, ніж класичні "хрущовки", Хоча площа однакова, лише об'єм приміщень більший приблизно на 15-20%
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22993
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1463 раз.
Подякували: 2417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:55

  Damien написав:Я поражаюсь, в 2022 пришли обстоятельства(война, бензин), которые очень наглядно показали, что пройоп с покупкой в Ирпене - мегабольшой. Думал, что виталиана жизнь научила и человек прямо сейчас пытается исправить свою ошибку с выбором жилья.
А вот и нет - снова глупые сравнения с автомобилями, советскими телевизорами и т.д. Человек готов умереть, но ошибок не признать.При этом я уверен, что в своем родном городе рассказывает, что "живет в Киеве".
Кстати, насчет китайцев и тойот - родственник продал Джили, которой 9(девять!) лет за 4 тыс, брал новую за 7500.По версии виталиана такую Джили уже на свалку не должны принимать,а не то что за деньги продать.

А може обліківка тільки каще що з Ірпеня, гарна правдоподібна легенда...не більше.
Не припускали такий варіант?
А так сидить собі в ольгіно під мацквой і кидає меседжі, консерва як кажуть в народі.
По поводу авто, а що є нові авто по 7500?
Колись були, а зараз навіть кітайці від 12 000.
З нерухомістю так само, якщо ціна впаде одиничок до 20 000 то деякі люди будуть викупати стояками, комуналь в 50 у.о. в місяць їх точно не зупинить.
Інфляція долара є, просто її не всі бачать, плюс війна і ж. в економіці трохи увела всіх в бік.
Маючи сотку зєлєні в кубишці я би навіть зараз по 20 купив 5 круш. Я би ризикнув, не зважаючи на сьогоднішні реалії.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12410
З нами з: 30.12.09
Подякував: 559 раз.
Подякували: 3443 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 11:00

  somilitark написав:
  Damien написав:Я поражаюсь, в 2022 пришли обстоятельства(война, бензин), которые очень наглядно показали, что пройоп с покупкой в Ирпене - мегабольшой. Думал, что виталиана жизнь научила и человек прямо сейчас пытается исправить свою ошибку с выбором жилья.
А вот и нет - снова глупые сравнения с автомобилями, советскими телевизорами и т.д. Человек готов умереть, но ошибок не признать.При этом я уверен, что в своем родном городе рассказывает, что "живет в Киеве".
Кстати, насчет китайцев и тойот - родственник продал Джили, которой 9(девять!) лет за 4 тыс, брал новую за 7500.По версии виталиана такую Джили уже на свалку не должны принимать,а не то что за деньги продать.

А може обліківка тільки каще що з Ірпеня, гарна правдоподібна легенда...не більше.
Не припускали такий варіант?
А так сидить собі в ольгіно під мацквой і кидає меседжі, консерва як кажуть в народі.
По поводу авто, а що є нові авто по 7500?
Колись були, а зараз навіть кітайці від 12 000.
З нерухомістю так само, якщо ціна впаде одиничок до 20 000 то деякі люди будуть викупати стояками, комуналь в 50 у.о. в місяць їх точно не зупинить.
Інфляція долара є, просто її не всі бачать, плюс війна і ж. в економіці трохи увела всіх в бік.
Маючи сотку зєлєні в кубишці я би навіть зараз по 20 купив 5 круш. Я би ризикнув, не зважаючи на сьогоднішні реалії.

Це Ви про ірпіньску бухгалтершу-електросамокатчицю? У неї немає коштів на б/в Ланос. Що вона робить на форумі з нерухомості - для мене таємниця.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22993
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1463 раз.
Подякували: 2417 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10273102741027510276
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2309, 2310, 2311
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23106 13069327
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 вер, 2022 22:08
vladimir07
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4898561
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4320
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (563)
21.09.2022 12:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.