Frant
Во всех 4х сталинках что я жил потолки максимум 2,90 были
От половиц аутентичного пола
3,40 то наверно какой то спецпроект
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Додано: Вів 20 вер, 2022 22:24
Frant
Во всех 4х сталинках что я жил потолки максимум 2,90 были
От половиц аутентичного пола
3,40 то наверно какой то спецпроект
Додано: Сер 21 вер, 2022 08:32
Так!
Їх мало.
Проте є. Я бував і своїми очами бачив 2 шт, в Києві.
Можливо, це всього 5% від всіх "сталінок", можливо, меньше.
Взагалі стеля 3 м (точніше, 2,95 м) - цілком досить для комфортного проживання.
Стелі 3,4 м і більше - дороге опалення приміщень і важко робити ремонти.
П.С. Я особисто міряв рулеткою в декількох сталінках від підлоги до стелі 2,95 м. Київ. Можливо, в Дніпрі та інших містах меньша висота, 2,90. Радянські ГОСТи повсюду херились, більш-меньш.За рахунок зменшення висоти поверху на 5 см в 5-поверховому будинку - можна було не одну дачу побудувати прорабам і керівним робітникам)))
Востаннє редагувалось Frant в Сер 21 вер, 2022 09:12, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 21 вер, 2022 09:00
Переміряв в себе в Німеччині, 2.60.
Будинок триповерховий, 2 квартири на поверсі.
Досить комфортно, можливо тому що квартира пофарбована в білих тонах.
Додано: Сер 21 вер, 2022 09:24
Стелі рівні, плоскі в німецьких ширпотребівський будинках?
В старих радянських квартирах часто стелі криві,і потрібно або вирівнювати, або ставити нові (гіпсокартоні чи натяжні).
Додано: Сер 21 вер, 2022 09:57
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
У Хом‘яка зріст може бути середній як у моєго тата, і йому ці 2.60 вважаються достатньо високi
В мене набагато більший зріст і тому мені у радянській будові 60-90х років некомфортно
Але з 2.80 та якщо немає люстр вже не чіпляю ні гантелями ні гирею нічого зверху під час вечірніх тренувань
Додано: Сер 21 вер, 2022 10:15
Я запитував людей які жили в панельних будинках побудованих за часів Східної Німеччини. Німці кажуть що будинки були побудовані без браку, з рівними стінами, прийнятною звуко та теплоізоляцією. Кажуть що жити там досить комфртно.
Для мене дивно, але схоже на правду
Додано: Сер 21 вер, 2022 10:23
Це ті ж самі радянські "хрущовки", тільки збудовані трохи якісніше.
До речі, в Києві є цегляні "хрущосталінки".
Тобто висота стель 2,95 м, а планування як у звичайних "хрущовок" (суміжні кімнати, кухня 5,5 м2, об'єднаний з ванною санвузол,малий коридор). "Хрущесталінки" коштують дорожче, ніж класичні "хрущовки", Хоча площа однакова, лише об'єм приміщень більший приблизно на 15-20%
Додано: Сер 21 вер, 2022 12:48
Заміське "щасття". На роботу виїжджаємо на півтори години раніше: що відбувається із забудовою під Києвом
Мої клієнти-орендарі навесні 2020, проживши 1.5 року на Лук"янівці (вісім хвилин пішої ходи до метро) і нарешті одержавши ключі від 2-кім. квартири (збудували із затримклю на рік-півтора) у ЖК на одній із закадних борщагівок, переїхали у новобудову без завершення ремонту і без власної автівки. Обоє працювали десь на вул.Дегтярівській неподалік від перехрестя із Зоологічною і Деревлянською. На дідька ??? Я плЯкав. За оренду сплачували від 9 до 10 тисяч грн. За місяць до нашого "розлучення" клієнт зауважив, що доведеться почекати із завершенням ремонту і жити там, як є, бо існує гостра необхідність щодо купівлі автомобіля. Тепер, ймовірно, якщо ще живуть у тих "мальовничих" місцях Київщини, мають змогу мінімум три години на добу насолоджуватися краєвидами у тягнучці. Кожному - своє. Якби молодість знала, якби старість могла...
Додано: Сер 21 вер, 2022 13:40
Ремонт 2022
Лист гипсокартона 2 на 1,2 - 470 грн (что в долларах выше довоенной цены)
Кореш пригласил специалистов просчитать профессиональную звукоизоляцию в квартире получилась, что за цену звукоизоляции можно купить квартиру такой же площади в пригороде типа Бровары. В нормальной звукоизоляции (а не шумке от сельской бригады ремонтников) используются буквально тонны материалов которые подорожали больше всего.
Додано: Сер 21 вер, 2022 13:42
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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