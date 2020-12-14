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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10275102761027710278>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 130
1. Не вище 500
15%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 13:44

  ihorkyiv написав:Заміське "щасття". На роботу виїжджаємо на півтори години раніше: що відбувається із забудовою під Києвом https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... 1663754113
Мої клієнти-орендарі навесні 2020, проживши 1.5 року на Лук"янівці (вісім хвилин пішої ходи до метро) і нарешті одержавши ключі від 2-кім. квартири (збудували із затримклю на рік-півтора) у ЖК на одній із закадних борщагівок, переїхали у новобудову без завершення ремонту і без власної автівки. Обоє працювали десь на вул.Дегтярівській неподалік від перехрестя із Зоологічною і Деревлянською. На дідька ??? Я плЯкав. За оренду сплачували від 9 до 10 тисяч грн. За місяць до нашого "розлучення" клієнт зауважив, що доведеться почекати із завершенням ремонту і жити там, як є, бо існує гостра необхідність щодо купівлі автомобіля. Тепер, ймовірно, якщо ще живуть у тих "мальовничих" місцях Київщини, мають змогу мінімум три години на добу насолоджуватися краєвидами у тягнучці. Кожному - своє. Якби молодість знала, якби старість могла...

На самом деле арендодатели не кровопийцы, а опекуны - благодетели молодых и наивных наших сограждан. В сухом остатке получается именно так.
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 13:52

  Faceless написав:
  UA написав:профессиональную звукоизоляцию в квартире

Площа квартири зменшується вдвічі? :mrgreen:

80 метровая квартира уменьшается на 3,5-4 кв. метра
Потолок минус 120 -180 мм
Минимум 120 мм в самой низкой точке монолитного потолка + кривизна монолита.
В монолите потолок имеет перепады 3-7 см на комнату. Монолит это ж не панель с завода с четкими размерами, а кустарное изделие :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 13:54

  UA написав:
  Faceless написав:
  UA написав:профессиональную звукоизоляцию в квартире

Площа квартири зменшується вдвічі? :mrgreen:

80 метровая квартира уменьшается на 3,5-4 кв. метров
Потолок минус 120 -180 мм
Минимум 120 мм в самой низкой точке монолитного потолка + кривизна монолита.
В монолите потолок имеет перепады 3-7 см на комнату. Монолит это ж не панель с завода с четкими размерами, а кустарное изделие :mrgreen:

Панель буває різною, в радянськиї панельках перепад висоти міг бути й до 10 см
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 13:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Короч, недвига будет падать в цене? На фоне новостей с востока?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 13:57

  Andrey2512 написав:Короч, недвига будет падать в цене? На фоне новостей с востока?)

А ви вперше почули, що у нас війна з Московією???
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 14:01

  UA написав:Ремонт 2022
Лист гипсокартона 2 на 1,2 - 470 грн (что в долларах выше довоенной цены)
Кореш пригласил специалистов просчитать профессиональную звукоизоляцию в квартире получилась, что за цену звукоизоляции можно купить квартиру такой же площади в пригороде типа Бровары. В нормальной звукоизоляции (а не шумке от сельской бригады ремонтников) используются буквально тонны материалов которые подорожали больше всего.

Самая лучшая и компактная звукоизоляция - та которой кузова автомобилей звукоизолируют. По цене не считал, но место однозначно сэкономится, если только одну стену или потолок нужно заизолировать, чем строительными материалами, которые в основном рассчитаны на объем работ/стоимость.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 14:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Zebra написав:
  UA написав:Ремонт 2022
Лист гипсокартона 2 на 1,2 - 470 грн (что в долларах выше довоенной цены)
Кореш пригласил специалистов просчитать профессиональную звукоизоляцию в квартире получилась, что за цену звукоизоляции можно купить квартиру такой же площади в пригороде типа Бровары. В нормальной звукоизоляции (а не шумке от сельской бригады ремонтников) используются буквально тонны материалов которые подорожали больше всего.

Самая лучшая и компактная звукоизоляция - та которой автомобили звукоизолируют. По цене не считал, но место однозначно сжкономится, если только одну стену или потолок нудно заизолировать, чем строительными материалами, которые в основном рассчитаны на объем работ/стоимость.
Активна в сенсі? Не уявляю в квартирі
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 14:03

  Andrey2512 написав:Короч, недвига будет падать в цене? На фоне новостей с востока?)

По законам экономики, недвижимость растет исключительно вместе с ростом доходов населения + желанием такового вести оседлый образ жизни в данной локации. Какой из этих факторов сейчас работает, а какой нет, думайте сами.
"Новости с востока" непосредственно не влияют на данные показатели
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 14:10

  Zebra написав:
  UA написав:Ремонт 2022
Лист гипсокартона 2 на 1,2 - 470 грн (что в долларах выше довоенной цены)
Кореш пригласил специалистов просчитать профессиональную звукоизоляцию в квартире получилась, что за цену звукоизоляции можно купить квартиру такой же площади в пригороде типа Бровары. В нормальной звукоизоляции (а не шумке от сельской бригады ремонтников) используются буквально тонны материалов которые подорожали больше всего.

Самая лучшая и компактная звукоизоляция - та которой кузова автомобилей звукоизолируют. По цене не считал, но место однозначно сэкономится, если только одну стену или потолок нужно заизолировать, чем строительными материалами, которые в основном рассчитаны на объем работ/стоимость.

Вы ошибаетесь. Это распространённый миф.
Битумная звукоизоляция работает только с тонким листом металла и не с чем иным.
Я себе наружный лист метала 8 мм входной двери клеил битумкой результат около нулевой. А на тонком листе метала отлично работает.
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 14:10

  Faceless написав:
Zebra написав:
  UA написав:Ремонт 2022
Лист гипсокартона 2 на 1,2 - 470 грн (что в долларах выше довоенной цены)
Кореш пригласил специалистов просчитать профессиональную звукоизоляцию в квартире получилась, что за цену звукоизоляции можно купить квартиру такой же площади в пригороде типа Бровары. В нормальной звукоизоляции (а не шумке от сельской бригады ремонтников) используются буквально тонны материалов которые подорожали больше всего.

Самая лучшая и компактная звукоизоляция - та которой автомобили звукоизолируют. По цене не считал, но место однозначно сжкономится, если только одну стену или потолок нудно заизолировать, чем строительными материалами, которые в основном рассчитаны на объем работ/стоимость.
Активна в сенсі? Не уявляю в квартирі


яка активна? людина напевно має на увазі ту шумку, якою обклеюються панелі авто. цікаво, наскільки це ефективніше проти матеріалів, які призначені для використання в будівлях.

а про активну цікаво було побачити результати чийогось експерименту :D
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