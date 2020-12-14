Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Заміське "щасття". На роботу виїжджаємо на півтори години раніше: що відбувається із забудовою під Києвом https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... 1663754113 Мої клієнти-орендарі навесні 2020, проживши 1.5 року на Лук"янівці (вісім хвилин пішої ходи до метро) і нарешті одержавши ключі від 2-кім. квартири (збудували із затримклю на рік-півтора) у ЖК на одній із закадних борщагівок, переїхали у новобудову без завершення ремонту і без власної автівки. Обоє працювали десь на вул.Дегтярівській неподалік від перехрестя із Зоологічною і Деревлянською. На дідька ??? Я плЯкав. За оренду сплачували від 9 до 10 тисяч грн. За місяць до нашого "розлучення" клієнт зауважив, що доведеться почекати із завершенням ремонту і жити там, як є, бо існує гостра необхідність щодо купівлі автомобіля. Тепер, ймовірно, якщо ще живуть у тих "мальовничих" місцях Київщини, мають змогу мінімум три години на добу насолоджуватися краєвидами у тягнучці. Кожному - своє. Якби молодість знала, якби старість могла...
На самом деле арендодатели не кровопийцы, а опекуны - благодетели молодых и наивных наших сограждан. В сухом остатке получается именно так.
UA написав:профессиональную звукоизоляцию в квартире
Площа квартири зменшується вдвічі?
80 метровая квартира уменьшается на 3,5-4 кв. метра Потолок минус 120 -180 мм Минимум 120 мм в самой низкой точке монолитного потолка + кривизна монолита. В монолите потолок имеет перепады 3-7 см на комнату. Монолит это ж не панель с завода с четкими размерами, а кустарное изделие
UA написав:профессиональную звукоизоляцию в квартире
Площа квартири зменшується вдвічі?
80 метровая квартира уменьшается на 3,5-4 кв. метров Потолок минус 120 -180 мм Минимум 120 мм в самой низкой точке монолитного потолка + кривизна монолита. В монолите потолок имеет перепады 3-7 см на комнату. Монолит это ж не панель с завода с четкими размерами, а кустарное изделие
Панель буває різною, в радянськиї панельках перепад висоти міг бути й до 10 см
UA написав:Ремонт 2022 Лист гипсокартона 2 на 1,2 - 470 грн (что в долларах выше довоенной цены) Кореш пригласил специалистов просчитать профессиональную звукоизоляцию в квартире получилась, что за цену звукоизоляции можно купить квартиру такой же площади в пригороде типа Бровары. В нормальной звукоизоляции (а не шумке от сельской бригады ремонтников) используются буквально тонны материалов которые подорожали больше всего.
Самая лучшая и компактная звукоизоляция - та которой кузова автомобилей звукоизолируют. По цене не считал, но место однозначно сэкономится, если только одну стену или потолок нужно заизолировать, чем строительными материалами, которые в основном рассчитаны на объем работ/стоимость.
UA написав:Ремонт 2022 Лист гипсокартона 2 на 1,2 - 470 грн (что в долларах выше довоенной цены) Кореш пригласил специалистов просчитать профессиональную звукоизоляцию в квартире получилась, что за цену звукоизоляции можно купить квартиру такой же площади в пригороде типа Бровары. В нормальной звукоизоляции (а не шумке от сельской бригады ремонтников) используются буквально тонны материалов которые подорожали больше всего.
Самая лучшая и компактная звукоизоляция - та которой автомобили звукоизолируют. По цене не считал, но место однозначно сжкономится, если только одну стену или потолок нудно заизолировать, чем строительными материалами, которые в основном рассчитаны на объем работ/стоимость.
Andrey2512 написав:Короч, недвига будет падать в цене? На фоне новостей с востока?)
По законам экономики, недвижимость растет исключительно вместе с ростом доходов населения + желанием такового вести оседлый образ жизни в данной локации. Какой из этих факторов сейчас работает, а какой нет, думайте сами. "Новости с востока" непосредственно не влияют на данные показатели
UA написав:Ремонт 2022 Лист гипсокартона 2 на 1,2 - 470 грн (что в долларах выше довоенной цены) Кореш пригласил специалистов просчитать профессиональную звукоизоляцию в квартире получилась, что за цену звукоизоляции можно купить квартиру такой же площади в пригороде типа Бровары. В нормальной звукоизоляции (а не шумке от сельской бригады ремонтников) используются буквально тонны материалов которые подорожали больше всего.
Самая лучшая и компактная звукоизоляция - та которой кузова автомобилей звукоизолируют. По цене не считал, но место однозначно сэкономится, если только одну стену или потолок нужно заизолировать, чем строительными материалами, которые в основном рассчитаны на объем работ/стоимость.
Вы ошибаетесь. Это распространённый миф. Битумная звукоизоляция работает только с тонким листом металла и не с чем иным. Я себе наружный лист метала 8 мм входной двери клеил битумкой результат около нулевой. А на тонком листе метала отлично работает.
UA написав:Ремонт 2022 Лист гипсокартона 2 на 1,2 - 470 грн (что в долларах выше довоенной цены) Кореш пригласил специалистов просчитать профессиональную звукоизоляцию в квартире получилась, что за цену звукоизоляции можно купить квартиру такой же площади в пригороде типа Бровары. В нормальной звукоизоляции (а не шумке от сельской бригады ремонтников) используются буквально тонны материалов которые подорожали больше всего.
Самая лучшая и компактная звукоизоляция - та которой автомобили звукоизолируют. По цене не считал, но место однозначно сжкономится, если только одну стену или потолок нудно заизолировать, чем строительными материалами, которые в основном рассчитаны на объем работ/стоимость.
Активна в сенсі? Не уявляю в квартирі
яка активна? людина напевно має на увазі ту шумку, якою обклеюються панелі авто. цікаво, наскільки це ефективніше проти матеріалів, які призначені для використання в будівлях.
а про активну цікаво було побачити результати чийогось експерименту