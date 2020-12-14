RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10276102771027810279>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 130
1. Не вище 500
15%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 14:10

  sequence написав:
  Andrey2512 написав:Короч, недвига будет падать в цене? На фоне новостей с востока?)

По законам экономики, недвижимость растет исключительно вместе с ростом доходов населения + желанием такового вести оседлый образ жизни в данной локации. Какой из этих факторов сейчас работает, а какой нет, думайте сами.
"Новости с востока" непосредственно не влияют на данные показатели

Сейчас все факторы за рост. Просто идеальный штиль.
airmax78
 
Повідомлень: 40943
З нами з: 25.10.12
Подякував: 948 раз.
Подякували: 5069 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 14:11

  Zebra написав:..
Самая лучшая и компактная звукоизоляция - та которой кузова автомобилей звукоизолируют. ..

это все ваши теории. На деле, хорошая звукоизоляция это сложная и комплексная проблема. Разной плотности и структуры материалы по разному пропускают разные частоты. Ковры на стенах в советских квартирах были не худшим решением. Лет 15 назад помню чувака, что обшивал все стены домашнего кинотеатра фанерой, посверленной часто дырочкой, также подобные решения с сотовым наполнителем предлагают немцы под названием Egger Pro Acoustic.
sequence
 
Повідомлень: 6940
З нами з: 29.12.15
Подякував: 2077 раз.
Подякували: 1855 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 14:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:А ви вперше почули, що у нас війна з Московією???


Я з Маріуполя, с 14 року чую.

Просто вже ХЗ що робити
Andrey2512
 
Повідомлень: 296
З нами з: 04.04.22
Подякував: 18 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 14:33

  Andrey2512 написав:
  Frant написав:А ви вперше почули, що у нас війна з Московією???


Я з Маріуполя, с 14 року чую.

Просто вже ХЗ що робити

спешить точно некуда. Арендовать сейчас намного выгоднее
sequence
 
Повідомлень: 6940
З нами з: 29.12.15
Подякував: 2077 раз.
Подякували: 1855 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 14:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  ihorkyiv написав:Як гадаєте, яка це серія? Мені видається, що 438, тобто найправильніша, з товщиною зовнішніх стін від 51 до 60 см, з найбільшими у хрущовках кухнями.


438 - 3к 62м, 5 додаткових метрів на "квадратизацію" кімнат/ Стелі там 2.6-2.7. Був у таких на Дарницькій площі та Печерську. А це мабуть 480
fox767676
 
Повідомлень: 411
З нами з: 13.06.20
Подякував: 206 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 15:10

  airmax78 написав:Сейчас все факторы за рост. Просто идеальный штиль.

Я бы прислушался к этой отметке индекса airmax78Composite
UA
 
Повідомлень: 7184
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1642 раз.
Подякували: 1945 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 15:29

  UA написав:
  airmax78 написав:Сейчас все факторы за рост. Просто идеальный штиль.

Я бы прислушался к этой отметке индекса airmax78Composite

Больше деталей и ответы на вопросы по платной подписке.
airmax78
 
Повідомлень: 40943
З нами з: 25.10.12
Подякував: 948 раз.
Подякували: 5069 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 15:35

  UA написав:
  airmax78 написав:Сейчас все факторы за рост. Просто идеальный штиль.

Я бы прислушался к этой отметке индекса airmax78Composite


То есть я правильно понимаю посыл, нужно послушать что показывает airmax78Composite индекс и зделать наоборот ?
Хомякоид
 
Повідомлень: 2093
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2367 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 15:43

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Сейчас все факторы за рост. Просто идеальный штиль.

Я бы прислушался к этой отметке индекса airmax78Composite

Больше деталей и ответы на вопросы по платной подписке.

Вы квартирку в Вене прикупить не решились?
UA
 
Повідомлень: 7184
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1642 раз.
Подякували: 1945 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 15:57

  UA написав:
  airmax78 написав:Больше деталей и ответы на вопросы по платной подписке.

Вы квартирку в Вене прикупить не решились?


А австріяків за що? 8)
drevlyanin
 
Повідомлень: 991
З нами з: 01.04.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10276102771027810279>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2309, 2310, 2311
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23107 13069655
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 вер, 2022 14:23
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4898571
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4320
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1603)
21.09.2022 16:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.