|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 вер, 2022 14:10
sequence написав: Andrey2512 написав:
Короч, недвига будет падать в цене? На фоне новостей с востока?)
По законам экономики, недвижимость растет исключительно вместе с ростом доходов населения + желанием такового вести оседлый образ жизни в данной локации. Какой из этих факторов сейчас работает, а какой нет, думайте сами.
"Новости с востока" непосредственно не влияют на данные показатели
Сейчас все факторы за рост. Просто идеальный штиль.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40943
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 948 раз.
- Подякували: 5069 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 21 вер, 2022 14:11
Zebra написав:
..
Самая лучшая и компактная звукоизоляция - та которой кузова автомобилей звукоизолируют. ..
это все ваши теории. На деле, хорошая звукоизоляция это сложная и комплексная проблема. Разной плотности и структуры материалы по разному пропускают разные частоты. Ковры на стенах в советских квартирах были не худшим решением. Лет 15 назад помню чувака, что обшивал все стены домашнего кинотеатра фанерой, посверленной часто дырочкой, также подобные решения с сотовым наполнителем предлагают немцы под названием Egger Pro Acoustic.
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6940
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 2077 раз.
- Подякували: 1855 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 21 вер, 2022 14:27
Frant написав:
А ви вперше почули, що у нас війна з Московією???
Я з Маріуполя, с 14 року чую.
Просто вже ХЗ що робити
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 296
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 вер, 2022 14:33
Andrey2512 написав: Frant написав:
А ви вперше почули, що у нас війна з Московією???
Я з Маріуполя, с 14 року чую.
Просто вже ХЗ що робити
спешить точно некуда. Арендовать сейчас намного выгоднее
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6940
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 2077 раз.
- Подякували: 1855 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 21 вер, 2022 14:41
ihorkyiv написав:
Як гадаєте, яка це серія? Мені видається, що 438, тобто найправильніша, з товщиною зовнішніх стін від 51 до 60 см, з найбільшими у хрущовках кухнями.
438 - 3к 62м, 5 додаткових метрів на "квадратизацію" кімнат/ Стелі там 2.6-2.7. Був у таких на Дарницькій площі та Печерську. А це мабуть 480
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 411
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 вер, 2022 15:10
airmax78 написав:
Сейчас все факторы за рост. Просто идеальный штиль.
Я бы прислушался к этой отметке индекса airmax78Composite
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7184
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1642 раз.
- Подякували: 1945 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 21 вер, 2022 15:29
UA написав: airmax78 написав:
Сейчас все факторы за рост. Просто идеальный штиль.
Я бы прислушался к этой отметке индекса airmax78Composite
Больше деталей и ответы на вопросы по платной подписке.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40943
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 948 раз.
- Подякували: 5069 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 21 вер, 2022 15:35
UA написав: airmax78 написав:
Сейчас все факторы за рост. Просто идеальный штиль.
Я бы прислушался к этой отметке индекса airmax78Composite
То есть я правильно понимаю посыл, нужно послушать что показывает airmax78Composite индекс и зделать наоборот ?
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2093
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2367 раз.
- Подякували: 313 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 вер, 2022 15:43
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
Сейчас все факторы за рост. Просто идеальный штиль.
Я бы прислушался к этой отметке индекса airmax78Composite
Больше деталей и ответы на вопросы по платной подписке.
Вы квартирку в Вене прикупить не решились?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7184
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1642 раз.
- Подякували: 1945 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 21 вер, 2022 15:57
UA написав: airmax78 написав:
Больше деталей и ответы на вопросы по платной подписке.
Вы квартирку в Вене прикупить не решились?
А австріяків за що?
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 991
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 401 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|23107
|13069655
|
|
|1111
|4898571
|
|
|3
|4320
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|