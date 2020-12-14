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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 вер, 2022 16:34
Хомякоид написав: UA написав: airmax78 написав:
Сейчас все факторы за рост. Просто идеальный штиль.
Я бы прислушался к этой отметке индекса airmax78Composite
То есть я правильно понимаю посыл, нужно послушать что показывает airmax78Composite индекс и зделать наоборот ?
Абсолютно вірно!
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