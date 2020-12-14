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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 вер, 2022 17:11
UA написав: airmax78 написав: UA написав:
Я бы прислушался к этой отметке индекса airmax78Composite
Больше деталей и ответы на вопросы по платной подписке.
Вы квартирку в Вене прикупить не решились?
Ощущение такое, что тут пик цен еще не наступил - поэтому жду.
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airmax78
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