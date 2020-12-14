Ощущение такое, что тут пик цен еще не наступил - поэтому жду.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 вер, 2022 17:11
Додано: Сер 21 вер, 2022 19:40
Якщо є фінанси, то можна купити собі ширпотребівське недороге житло біля метро. Воно ще подешевшає, проте не сильно. Попит на нього є, і буде.
А от всі ці фінтіклюшки, скритні плінтуси з фонтанами біля під'їзду - знеціняться в декілька разів.
Орієнтуйтесь, що ціни КРЖН будуть знижуватись ще три, чотири роки.
Оренда так і залишиться на рівні 100-200 доларів. Можливо, ще просядк, але не сильно. Київ далеко від фронта, під міцною парасолею ПВО. Тут можна завжди знайти роботу, хоч і не бог знає яку, і орендувати 1к квартиру вдвох чи 2к вчотирьох. Звісно, останній варіант не вельми комфортний, проте для воєнного часу - годиться!
Додано: Сер 21 вер, 2022 19:52
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ктото знает что это за чувак? Говорят он смотрящий от Сороса за украиной.
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