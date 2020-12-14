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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10276102771027810279

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 130
1. Не вище 500
15%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 17:11

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Я бы прислушался к этой отметке индекса airmax78Composite

Больше деталей и ответы на вопросы по платной подписке.

Вы квартирку в Вене прикупить не решились?

Ощущение такое, что тут пик цен еще не наступил - поэтому жду.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 19:40

  Andrey2512 написав:
  Frant написав:А ви вперше почули, що у нас війна з Московією???


Я з Маріуполя, с 14 року чую.

Просто вже ХЗ що робити


Якщо є фінанси, то можна купити собі ширпотребівське недороге житло біля метро. Воно ще подешевшає, проте не сильно. Попит на нього є, і буде.
А от всі ці фінтіклюшки, скритні плінтуси з фонтанами біля під'їзду - знеціняться в декілька разів.

Орієнтуйтесь, що ціни КРЖН будуть знижуватись ще три, чотири роки.
Оренда так і залишиться на рівні 100-200 доларів. Можливо, ще просядк, але не сильно. Київ далеко від фронта, під міцною парасолею ПВО. Тут можна завжди знайти роботу, хоч і не бог знає яку, і орендувати 1к квартиру вдвох чи 2к вчотирьох. Звісно, останній варіант не вельми комфортний, проте для воєнного часу - годиться!
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 19:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ктото знает что это за чувак? Говорят он смотрящий от Сороса за украиной. https://ru.files.fm/f/k3htne8tp
Унуноктий
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