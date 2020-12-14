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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10277102781027910280>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 130
1. Не вище 500
15%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 17:11

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Я бы прислушался к этой отметке индекса airmax78Composite

Больше деталей и ответы на вопросы по платной подписке.

Вы квартирку в Вене прикупить не решились?

Ощущение такое, что тут пик цен еще не наступил - поэтому жду.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 21:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

не спешите паниковать. помните, что разные подстрекалы пудут писать - всё пропало. я в сотый раз повторю, что с первых строк этой ветки предрекают обвал.
думайте холодной головой, прежде чем сбрасывать даром недвигу.
лично я продал дачу (физически в черте Киева, поэтому относится к теме ветки) потому что:
1. задолбался косить траву
2. слизняки съели посаженные огурцы
3. кроты попортили газон
4. продал дорого, дороже, чем подумывал до войны. т.е. за нормальные деньги

когда читаете умняки здесь с экономическими прогнозами, вспомните размер теневой экономики, как продаются квартиры (от размера оценки), кто теперь понесёт деньги в банк, куда инвестировать средства (в котлованы больше никто не даст) и какой дефицит жилья возникнет в Киеве при 30% уничтоженной территории страны
beee
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 21:39

beee
Скажу за Днепр
Дорогое пытаются продать кто как: мозгов нет - так по цене 31.12.21, мозг есть - % 20-25 падение, за реальные сделки надо с риэлторами и хозяевами рыл бухать, напаивать и допрашивать, а это только в Сб на Октоберфесте возможно.
Дешёвое - да и еще с элементарным ремонтом, что заезжай и живи или сдавай - нигде не упало, даже в наших ДВРЗ-Троях, руины после трупа бабки под ремонт - зачастую дайте хоть сколько, но только в ж0пе, не на Кирова/Гагарина/Правде/К,Маркса-Пушкина
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 21:40

По словам экспертов, такой рост, прежде всего, связан с подорожанием строительных материалов, которые выросли в цене, по меньшей мере, на 20- 25% в долларах
https://hvylya.net/news/259611-ukrainca ... go-ozhidat
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 21:43

  drevlyanin написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Больше деталей и ответы на вопросы по платной подписке.

Вы квартирку в Вене прикупить не решились?


А австріяків за що? 8)

Вы правы.
Эйрмаксу прийдетеся переехать в Будапешт.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 21:58

  UA написав:По словам экспертов, такой рост, прежде всего, связан с подорожанием строительных материалов, которые выросли в цене, по меньшей мере, на 20- 25% в долларах
https://hvylya.net/news/259611-ukrainca ... go-ozhidat

Логично, цены +20-25%, количество сделок 10% на первичке. Не выросли бы цены - сделок было больше. Однако даже по этой информации уже падение на первичке в долларе по текущему рыночному курсу 30-35%

Треть, Карл. Треть цены.
Вторичка подтянется, плавали, знаем. Память не куриная.

Учитывая мой прогноз по доллару (55+ уже этой зимой), а также то, что средняя зарплата на месте (а как мы помним, средний метр сильно к ней привязан) - тот кто запасся долларом, таки сможет купить с _солидным_ дисконтом.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 22:03

  beee написав:и какой дефицит жилья возникнет в Киеве при 30% уничтоженной территории страны

это не соответствует действительности, разрушенного жилого фонда не более пары процентов от общего количества, меньше чем погибает от войны и выехавших навсегда

не исключено, что спустя 6 месяцев от начала боевых действий, наследство погибших вступает в законную силу и их недвижимость будет выброшена на рынок в том или ином виде

у нас в Киеве от сердечного приступа в подземке умерла преждевременн одинокая родственница, в августе уже вступили в наследство, квартирка (хрущ возле метро) будет продаваться и делиться между всеми наследниками
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 22:11

  Zebra написав:
  UA написав:По словам экспертов, такой рост, прежде всего, связан с подорожанием строительных материалов, которые выросли в цене, по меньшей мере, на 20- 25% в долларах
https://hvylya.net/news/259611-ukrainca ... go-ozhidat

Логично, цены +20-25%, количество сделок 10% на первичке. Не выросли бы цены - сделок было больше. Однако даже по этой информации уже падение на первичке в долларе по текущему рыночному курсу 30-35%

Треть, Карл. Треть цены.
Вторичка подтянется, плавали, знаем. Память не куриная.

Учитывая мой прогноз по доллару (55+ уже этой зимой), а также то, что средняя зарплата на месте (а как мы помним, средний метр сильно к ней привязан) - тот кто запасся долларом, таки сможет купить с _солидным_ дисконтом.


ваш прогноз по доллару удивительно точно двигается по вектору.
кстати, мне прогноз реально помог
beee
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 22:13

  sequence написав:
  Zebra написав:..
Самая лучшая и компактная звукоизоляция - та которой кузова автомобилей звукоизолируют. ..

это все ваши теории.

Согласен, но в Мерседесах же как то делают так, что пару сантиметров кузова напрочь создают звуковой барьер. Хотя с другой стороны, по сути это капсула, которая на пневмоподвесе и с монолитной квартирой не сравнить.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 22:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:и какой дефицит жилья возникнет в Киеве при 30% уничтоженной территории страны

И какой же дефицит?
BIGor
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