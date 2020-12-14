Ощущение такое, что тут пик цен еще не наступил - поэтому жду.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 вер, 2022 17:11
Додано: Сер 21 вер, 2022 21:21
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
не спешите паниковать. помните, что разные подстрекалы пудут писать - всё пропало. я в сотый раз повторю, что с первых строк этой ветки предрекают обвал.
думайте холодной головой, прежде чем сбрасывать даром недвигу.
лично я продал дачу (физически в черте Киева, поэтому относится к теме ветки) потому что:
1. задолбался косить траву
2. слизняки съели посаженные огурцы
3. кроты попортили газон
4. продал дорого, дороже, чем подумывал до войны. т.е. за нормальные деньги
когда читаете умняки здесь с экономическими прогнозами, вспомните размер теневой экономики, как продаются квартиры (от размера оценки), кто теперь понесёт деньги в банк, куда инвестировать средства (в котлованы больше никто не даст) и какой дефицит жилья возникнет в Киеве при 30% уничтоженной территории страны
Додано: Сер 21 вер, 2022 21:39
beee
Скажу за Днепр
Дорогое пытаются продать кто как: мозгов нет - так по цене 31.12.21, мозг есть - % 20-25 падение, за реальные сделки надо с риэлторами и хозяевами рыл бухать, напаивать и допрашивать, а это только в Сб на Октоберфесте возможно.
Дешёвое - да и еще с элементарным ремонтом, что заезжай и живи или сдавай - нигде не упало, даже в наших ДВРЗ-Троях, руины после трупа бабки под ремонт - зачастую дайте хоть сколько, но только в ж0пе, не на Кирова/Гагарина/Правде/К,Маркса-Пушкина
Додано: Сер 21 вер, 2022 21:40
По словам экспертов, такой рост, прежде всего, связан с подорожанием строительных материалов, которые выросли в цене, по меньшей мере, на 20- 25% в долларах
Додано: Сер 21 вер, 2022 21:43
Додано: Сер 21 вер, 2022 21:58
Логично, цены +20-25%, количество сделок 10% на первичке. Не выросли бы цены - сделок было больше. Однако даже по этой информации уже падение на первичке в долларе по текущему рыночному курсу 30-35%
Треть, Карл. Треть цены.
Вторичка подтянется, плавали, знаем. Память не куриная.
Учитывая мой прогноз по доллару (55+ уже этой зимой), а также то, что средняя зарплата на месте (а как мы помним, средний метр сильно к ней привязан) - тот кто запасся долларом, таки сможет купить с _солидным_ дисконтом.
Додано: Сер 21 вер, 2022 22:03
это не соответствует действительности, разрушенного жилого фонда не более пары процентов от общего количества, меньше чем погибает от войны и выехавших навсегда
не исключено, что спустя 6 месяцев от начала боевых действий, наследство погибших вступает в законную силу и их недвижимость будет выброшена на рынок в том или ином виде
у нас в Киеве от сердечного приступа в подземке умерла преждевременн одинокая родственница, в августе уже вступили в наследство, квартирка (хрущ возле метро) будет продаваться и делиться между всеми наследниками
Додано: Сер 21 вер, 2022 22:11
ваш прогноз по доллару удивительно точно двигается по вектору.
кстати, мне прогноз реально помог
Додано: Сер 21 вер, 2022 22:13
Согласен, но в Мерседесах же как то делают так, что пару сантиметров кузова напрочь создают звуковой барьер. Хотя с другой стороны, по сути это капсула, которая на пневмоподвесе и с монолитной квартирой не сравнить.
Додано: Сер 21 вер, 2022 22:37
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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