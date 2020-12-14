Додано: Сер 21 вер, 2022 21:21

не спешите паниковать. помните, что разные подстрекалы пудут писать - всё пропало. я в сотый раз повторю, что с первых строк этой ветки предрекают обвал.

думайте холодной головой, прежде чем сбрасывать даром недвигу.

лично я продал дачу (физически в черте Киева, поэтому относится к теме ветки) потому что:

1. задолбался косить траву

2. слизняки съели посаженные огурцы

3. кроты попортили газон

4. продал дорого, дороже, чем подумывал до войны. т.е. за нормальные деньги



когда читаете умняки здесь с экономическими прогнозами, вспомните размер теневой экономики, как продаются квартиры (от размера оценки), кто теперь понесёт деньги в банк, куда инвестировать средства (в котлованы больше никто не даст) и какой дефицит жилья возникнет в Киеве при 30% уничтоженной территории страны