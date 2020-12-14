У меня был вопрос для дискуссии.
Мы ж говорили, что только миграция Харькова привела к тому, что во дворе десятки номеров АХ и родителей с детьми из Харькова. Так у нас на Севене.
Из Запорожья - тоже нормально народа.
Смотрите, вы пишете буквально, что жилого фонда не разрушено 30%. Конечно это так. Имеется в виду инфраструктура. Это же главное в среде обитания, а не голый дом в поле.
Если в районе города разбита тэц или ТПшки, школа или каналья, вода, то всё, кому эта территория нужна уже.
Так или нет? Или все эти города в польшу мигрируют?