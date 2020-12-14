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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10277102781027910280

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 130
1. Не вище 500
15%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 22:54

  BIGor написав:
  beee написав:и какой дефицит жилья возникнет в Киеве при 30% уничтоженной территории страны

И какой же дефицит?

У меня был вопрос для дискуссии.
Мы ж говорили, что только миграция Харькова привела к тому, что во дворе десятки номеров АХ и родителей с детьми из Харькова. Так у нас на Севене.
Из Запорожья - тоже нормально народа.

Смотрите, вы пишете буквально, что жилого фонда не разрушено 30%. Конечно это так. Имеется в виду инфраструктура. Это же главное в среде обитания, а не голый дом в поле.
Если в районе города разбита тэц или ТПшки, школа или каналья, вода, то всё, кому эта территория нужна уже.
Так или нет? Или все эти города в польшу мигрируют?
beee
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 23:03

  Zebra написав:
  beee написав:и какой дефицит жилья возникнет в Киеве при 30% уничтоженной территории страны

это не соответствует действительности, разрушенного жилого фонда не более пары процентов от общего количества, меньше чем погибает от войны и выехавших навсегда

не исключено, что спустя 6 месяцев от начала боевых действий, наследство погибших вступает в законную силу и их недвижимость будет выброшена на рынок в том или ином виде

у нас в Киеве от сердечного приступа в подземке умерла преждевременн одинокая родственница, в августе уже вступили в наследство, квартирка (хрущ возле метро) будет продаваться и делиться между всеми наследниками

но это не значит что это кагало захочет продать убитый микрохрущ за копейки, потому что кто-то где-то на графиках что-то нарисовал и в целом в стране ж0па
Наоборот - всем надо будет купить по 14му ПроМакс для начала, а потом мелким почерком на А1 запросы
В Днепр переехало полКраматорска и полСлавянска, в ДнепроДым - полДнепроДыма отовсюду
В Кировограде тысяч сто наверно нашло свой приют, хорошо что начали конкретно юг чистить от денационализаторов
С Бердянска в Днепре полно народу, беспесды, хорошо хоть там целый жилой фонд и всё пока пучком
Так что цена бетона 23 - это формула посложнее переменной Пуан-Каре
барабашов
 
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