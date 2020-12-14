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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 вер, 2022 22:54
BIGor написав: beee написав:
и какой дефицит жилья возникнет в Киеве при 30% уничтоженной территории страны
И какой же дефицит?
У меня был вопрос для дискуссии.
Мы ж говорили, что только миграция Харькова привела к тому, что во дворе десятки номеров АХ и родителей с детьми из Харькова. Так у нас на Севене.
Из Запорожья - тоже нормально народа.
Смотрите, вы пишете буквально, что жилого фонда не разрушено 30%. Конечно это так. Имеется в виду инфраструктура. Это же главное в среде обитания, а не голый дом в поле.
Если в районе города разбита тэц или ТПшки, школа или каналья, вода, то всё, кому эта территория нужна уже.
Так или нет? Или все эти города в польшу мигрируют?
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beee
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Додано: Сер 21 вер, 2022 23:03
Zebra написав: beee написав:
и какой дефицит жилья возникнет в Киеве при 30% уничтоженной территории страны
это не соответствует действительности, разрушенного жилого фонда не более пары процентов от общего количества, меньше чем погибает от войны и выехавших навсегда
не исключено, что спустя 6 месяцев от начала боевых действий, наследство погибших вступает в законную силу и их недвижимость будет выброшена на рынок в том или ином виде
у нас в Киеве от сердечного приступа в подземке умерла преждевременн одинокая родственница, в августе уже вступили в наследство, квартирка (хрущ возле метро) будет продаваться и делиться между всеми наследниками
но это не значит что это кагало захочет продать убитый микрохрущ за копейки, потому что кто-то где-то на графиках что-то нарисовал и в целом в стране ж0па
Наоборот - всем надо будет купить по 14му ПроМакс для начала, а потом мелким почерком на А1 запросы
В Днепр переехало полКраматорска и полСлавянска, в ДнепроДым - полДнепроДыма отовсюду
В Кировограде тысяч сто наверно нашло свой приют, хорошо что начали конкретно юг чистить от денационализаторов
С Бердянска в Днепре полно народу, беспесды, хорошо хоть там целый жилой фонд и всё пока пучком
Так что цена бетона 23 - это формула посложнее переменной Пуан-Каре
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Додано: Сер 21 вер, 2022 23:50
Zebra написав:
это не соответствует действительности, разрушенного жилого фонда не более пары процентов от общего количества, меньше чем погибает от войны и выехавших навсегда
не исключено, что спустя 6 месяцев от начала боевых действий, наследство погибших вступает в законную силу и их недвижимость будет выброшена на рынок в том или ином виде
у нас в Киеве от сердечного приступа в подземке умерла преждевременн одинокая родственница, в августе уже вступили в наследство, квартирка (хрущ возле метро) будет продаваться и делиться между всеми наследниками
Во время военного положения в наследство вступают через 10 месяцев.
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Додано: Чет 22 вер, 2022 06:57
beee написав: BIGor написав: beee написав:
и какой дефицит жилья возникнет в Киеве при 30% уничтоженной территории страны
И какой же дефицит?
У меня был вопрос для дискуссии.
Мы ж говорили, что только миграция Харькова привела к тому, что во дворе десятки номеров АХ и родителей с детьми из Харькова. Так у нас на Севене.
Из Запорожья - тоже нормально народа.
Смотрите, вы пишете буквально, что жилого фонда не разрушено 30%. Конечно это так. Имеется в виду инфраструктура. Это же главное в среде обитания, а не голый дом в поле.
Если в районе города разбита тэц или ТПшки, школа или каналья, вода, то всё, кому эта территория нужна уже.
Так или нет? Или все эти города в польшу мигрируют?
Так подождите, Вы говорили о дефеците (понятие из СССР). Я говорил о платежеспособности.
Судя о том, что в Киеве цены на аренду упали - то дефицита нет.
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiiv?type=flat-rent
За 6 місяців ціна в ₴ знизилася на 20,92% (берем военное время)
Может будете апеллировать что сейчас в грн растет - но и государство нормально так денег печатает, поэтому это тоже надо учитывать.
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BIGor
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