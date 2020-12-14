Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:и какой дефицит жилья возникнет в Киеве при 30% уничтоженной территории страны
это не соответствует действительности, разрушенного жилого фонда не более пары процентов от общего количества, меньше чем погибает от войны и выехавших навсегда
не исключено, что спустя 6 месяцев от начала боевых действий, наследство погибших вступает в законную силу и их недвижимость будет выброшена на рынок в том или ином виде
у нас в Киеве от сердечного приступа в подземке умерла преждевременн одинокая родственница, в августе уже вступили в наследство, квартирка (хрущ возле метро) будет продаваться и делиться между всеми наследниками
но это не значит что это кагало захочет продать убитый микрохрущ за копейки, потому что кто-то где-то на графиках что-то нарисовал и в целом в стране ж0па Наоборот - всем надо будет купить по 14му ПроМакс для начала, а потом мелким почерком на А1 запросы В Днепр переехало полКраматорска и полСлавянска, в ДнепроДым - полДнепроДыма отовсюду В Кировограде тысяч сто наверно нашло свой приют, хорошо что начали конкретно юг чистить от денационализаторов С Бердянска в Днепре полно народу, беспесды, хорошо хоть там целый жилой фонд и всё пока пучком Так что цена бетона 23 - это формула посложнее переменной Пуан-Каре
Zebra написав:это не соответствует действительности, разрушенного жилого фонда не более пары процентов от общего количества, меньше чем погибает от войны и выехавших навсегда
не исключено, что спустя 6 месяцев от начала боевых действий, наследство погибших вступает в законную силу и их недвижимость будет выброшена на рынок в том или ином виде
у нас в Киеве от сердечного приступа в подземке умерла преждевременн одинокая родственница, в августе уже вступили в наследство, квартирка (хрущ возле метро) будет продаваться и делиться между всеми наследниками
Во время военного положения в наследство вступают через 10 месяцев.
beee написав:и какой дефицит жилья возникнет в Киеве при 30% уничтоженной территории страны
И какой же дефицит?
У меня был вопрос для дискуссии. Мы ж говорили, что только миграция Харькова привела к тому, что во дворе десятки номеров АХ и родителей с детьми из Харькова. Так у нас на Севене. Из Запорожья - тоже нормально народа.
Смотрите, вы пишете буквально, что жилого фонда не разрушено 30%. Конечно это так. Имеется в виду инфраструктура. Это же главное в среде обитания, а не голый дом в поле. Если в районе города разбита тэц или ТПшки, школа или каналья, вода, то всё, кому эта территория нужна уже. Так или нет? Или все эти города в польшу мигрируют?
Так подождите, Вы говорили о дефеците (понятие из СССР). Я говорил о платежеспособности. Судя о том, что в Киеве цены на аренду упали - то дефицита нет.
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiiv?type=flat-rent За 6 місяців ціна в ₴ знизилася на 20,92% (берем военное время)
Может будете апеллировать что сейчас в грн растет - но и государство нормально так денег печатает, поэтому это тоже надо учитывать.
BIGor написав:Так подождите, Вы говорили о дефеците (понятие из СССР). Я говорил о платежеспособности. Судя о том, что в Киеве цены на аренду упали - то дефицита нет.
За последний месяц количество висящих в экспозиции арендных квартир уменьшилось в 2-3 раза. Цены идут вверх. Делать прогнозы в стране где идет самая крупная война после 1945 года - глупо. Но части арендаторов в ближайшее время прийдетеся понизить класс жилья. Понижение класса жилья это модный тренд на ближайшие годы.
BIGor написав:Так подождите, Вы говорили о дефеците (понятие из СССР). Я говорил о платежеспособности. Судя о том, что в Киеве цены на аренду упали - то дефицита нет.
За последний месяц количество висящих в экспозиции арендных квартир уменьшилось в 2-3 раза. Цены идут вверх. Делать прогнозы в стране где идет самая крупная война после 1945 года - глупо. Но части арендаторов в ближайшее время прийдетеся понизить класс жилья. Понижение класса жилья это модный тренд на ближайшие годы.
Zebra написав:это не соответствует действительности, разрушенного жилого фонда не более пары процентов от общего количества, меньше чем погибает от войны и выехавших навсегда
не исключено, что спустя 6 месяцев от начала боевых действий, наследство погибших вступает в законную силу и их недвижимость будет выброшена на рынок в том или ином виде
у нас в Киеве от сердечного приступа в подземке умерла преждевременн одинокая родственница, в августе уже вступили в наследство, квартирка (хрущ возле метро) будет продаваться и делиться между всеми наследниками
Во время военного положения в наследство вступают через 10 месяцев.
Уже прошло почти 12 месяцев- в наследство так и не вступил. Спадкова справа зареєстрована. Але свідоцтво на право власності не можливо отримати. Термін 6 міс після смерті подовжується на час воєнного стану.
BIGor написав:Так подождите, Вы говорили о дефеците (понятие из СССР). Я говорил о платежеспособности. Судя о том, что в Киеве цены на аренду упали - то дефицита нет.
За последний месяц количество висящих в экспозиции арендных квартир уменьшилось в 2-3 раза. Цены идут вверх. Делать прогнозы в стране где идет самая крупная война после 1945 года - глупо. Но части арендаторов в ближайшее время прийдетеся понизить класс жилья. Понижение класса жилья это модный тренд на ближайшие годы.
В долларе или девальвирующей грн?
Сегмент который я отслеживал подорожал за последний месяц в гривне на 20% Доллар за месяц подорожал на 5% Арендаторы которые 3 месяца назад искали варианты с фиксацией цены в гривне на 6 месяцев в хорошем выигрыше. С другой стороны пошла информация что арендодатели массово начали выкидывать фокусы - ОЙ, родственники "приезжают". Выселяйтесь. Выселять и заселять новых арендаторов это тоже сейчас тренд. Люди которые впервые оказались в роли арендаторов делают не разумные закидоны по доукомплектованию квартиры. Опытные арендодатели предпочитают таких выселять, чем объяснять элементарные вещи. Влад пару месяцев назад описывал эту ситуацию. Подтверждаю, с неопытными арендаторами есть проблема закидонов по доукомплектованию уже после подписания договора.
UA написав:Сегмент который я отслеживал подорожал за последний месяц в гривне на 20% Доллар за месяц подорожал на 5%
Аренда подорожала относительно уровней падения, а доллар подорожал относительно уровней роста. Пусть аренда в гривне дошла до предвоенных цен, а доллар уже штурмует отметку 43. Сдавать стало выгодней ? )
UA написав:Сегмент который я отслеживал подорожал за последний месяц в гривне на 20% Доллар за месяц подорожал на 5%
Аренда подорожала относительно уровней падения, а доллар подорожал относительно уровней роста. Пусть аренда в гривне дошла до предвоенных цен, а доллар уже штурмует отметку 43. Сдавать стало выгодней ? )
Это всего лишь рабочие моменты из жизни инвестора. У чистильщиков обуви купивших стояки квартир под аренду на все свои деньги в 2020-2021 годах действительно есть проблемы. UA, rjkzи ещё пару форумчан всех честно предупреждали о рисках, выкладывали свои размышления о дифференциации инвестиций. У меня до сих пор очень высокая текущая рентабельность инвестиций в недвижимость, если считать от вложенных мною средств в долларе. Видеть картину целиком и строить стратегию на перспективу не каждый первый может.
барабашов написав:Скажу за Днепр Дешёвое - да и еще с элементарным ремонтом, что заезжай и живи или сдавай - нигде не упало, даже в наших ДВРЗ-Троях, руины после трупа бабки под ремонт - зачастую дайте хоть сколько, но только в ж0пе, не на Кирова/Гагарина/Правде/К,Маркса-Пушкина