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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10278102791028010281>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 130
1. Не вище 500
15%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 23:03

  Zebra написав:
  beee написав:и какой дефицит жилья возникнет в Киеве при 30% уничтоженной территории страны

это не соответствует действительности, разрушенного жилого фонда не более пары процентов от общего количества, меньше чем погибает от войны и выехавших навсегда

не исключено, что спустя 6 месяцев от начала боевых действий, наследство погибших вступает в законную силу и их недвижимость будет выброшена на рынок в том или ином виде

у нас в Киеве от сердечного приступа в подземке умерла преждевременн одинокая родственница, в августе уже вступили в наследство, квартирка (хрущ возле метро) будет продаваться и делиться между всеми наследниками

но это не значит что это кагало захочет продать убитый микрохрущ за копейки, потому что кто-то где-то на графиках что-то нарисовал и в целом в стране ж0па
Наоборот - всем надо будет купить по 14му ПроМакс для начала, а потом мелким почерком на А1 запросы
В Днепр переехало полКраматорска и полСлавянска, в ДнепроДым - полДнепроДыма отовсюду
В Кировограде тысяч сто наверно нашло свой приют, хорошо что начали конкретно юг чистить от денационализаторов
С Бердянска в Днепре полно народу, беспесды, хорошо хоть там целый жилой фонд и всё пока пучком
Так что цена бетона 23 - это формула посложнее переменной Пуан-Каре
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 23:50

  Zebra написав:это не соответствует действительности, разрушенного жилого фонда не более пары процентов от общего количества, меньше чем погибает от войны и выехавших навсегда

не исключено, что спустя 6 месяцев от начала боевых действий, наследство погибших вступает в законную силу и их недвижимость будет выброшена на рынок в том или ином виде

у нас в Киеве от сердечного приступа в подземке умерла преждевременн одинокая родственница, в августе уже вступили в наследство, квартирка (хрущ возле метро) будет продаваться и делиться между всеми наследниками

Во время военного положения в наследство вступают через 10 месяцев.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 06:57

  beee написав:
  BIGor написав:
  beee написав:и какой дефицит жилья возникнет в Киеве при 30% уничтоженной территории страны

И какой же дефицит?

У меня был вопрос для дискуссии.
Мы ж говорили, что только миграция Харькова привела к тому, что во дворе десятки номеров АХ и родителей с детьми из Харькова. Так у нас на Севене.
Из Запорожья - тоже нормально народа.

Смотрите, вы пишете буквально, что жилого фонда не разрушено 30%. Конечно это так. Имеется в виду инфраструктура. Это же главное в среде обитания, а не голый дом в поле.
Если в районе города разбита тэц или ТПшки, школа или каналья, вода, то всё, кому эта территория нужна уже.
Так или нет? Или все эти города в польшу мигрируют?

Так подождите, Вы говорили о дефеците (понятие из СССР). Я говорил о платежеспособности.
Судя о том, что в Киеве цены на аренду упали - то дефицита нет.
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiiv?type=flat-rent
За 6 місяців ціна в ₴ знизилася на 20,92% (берем военное время)

Может будете апеллировать что сейчас в грн растет - но и государство нормально так денег печатает, поэтому это тоже надо учитывать.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 08:49

  BIGor написав:Так подождите, Вы говорили о дефеците (понятие из СССР). Я говорил о платежеспособности.
Судя о том, что в Киеве цены на аренду упали - то дефицита нет.

За последний месяц количество висящих в экспозиции арендных квартир уменьшилось в 2-3 раза.
Цены идут вверх.
Делать прогнозы в стране где идет самая крупная война после 1945 года - глупо.
Но части арендаторов в ближайшее время прийдетеся понизить класс жилья.
Понижение класса жилья это модный тренд на ближайшие годы.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 08:59

  UA написав:
  BIGor написав:Так подождите, Вы говорили о дефеците (понятие из СССР). Я говорил о платежеспособности.
Судя о том, что в Киеве цены на аренду упали - то дефицита нет.

За последний месяц количество висящих в экспозиции арендных квартир уменьшилось в 2-3 раза.
Цены идут вверх.
Делать прогнозы в стране где идет самая крупная война после 1945 года - глупо.
Но части арендаторов в ближайшее время прийдетеся понизить класс жилья.
Понижение класса жилья это модный тренд на ближайшие годы.

В долларе или девальвирующей грн?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 09:09

  UA написав:
  Zebra написав:это не соответствует действительности, разрушенного жилого фонда не более пары процентов от общего количества, меньше чем погибает от войны и выехавших навсегда

не исключено, что спустя 6 месяцев от начала боевых действий, наследство погибших вступает в законную силу и их недвижимость будет выброшена на рынок в том или ином виде

у нас в Киеве от сердечного приступа в подземке умерла преждевременн одинокая родственница, в августе уже вступили в наследство, квартирка (хрущ возле метро) будет продаваться и делиться между всеми наследниками

Во время военного положения в наследство вступают через 10 месяцев.

Уже прошло почти 12 месяцев- в наследство так и не вступил. Спадкова справа зареєстрована. Але свідоцтво на право власності не можливо отримати. Термін 6 міс після смерті подовжується на час воєнного стану.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 09:24

  BIGor написав:
  UA написав:
  BIGor написав:Так подождите, Вы говорили о дефеците (понятие из СССР). Я говорил о платежеспособности.
Судя о том, что в Киеве цены на аренду упали - то дефицита нет.

За последний месяц количество висящих в экспозиции арендных квартир уменьшилось в 2-3 раза.
Цены идут вверх.
Делать прогнозы в стране где идет самая крупная война после 1945 года - глупо.
Но части арендаторов в ближайшее время прийдетеся понизить класс жилья.
Понижение класса жилья это модный тренд на ближайшие годы.

В долларе или девальвирующей грн?

Сегмент который я отслеживал подорожал за последний месяц в гривне на 20%
Доллар за месяц подорожал на 5%
Арендаторы которые 3 месяца назад искали варианты с фиксацией цены в гривне на 6 месяцев в хорошем выигрыше. С другой стороны пошла информация что арендодатели массово начали выкидывать фокусы - ОЙ, родственники "приезжают". Выселяйтесь.
Выселять и заселять новых арендаторов это тоже сейчас тренд.
Люди которые впервые оказались в роли арендаторов делают не разумные закидоны по доукомплектованию квартиры. Опытные арендодатели предпочитают таких выселять, чем объяснять элементарные вещи.
Влад пару месяцев назад описывал эту ситуацию.
Подтверждаю, с неопытными арендаторами есть проблема закидонов по доукомплектованию уже после подписания договора.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 10:00

  UA написав:Сегмент который я отслеживал подорожал за последний месяц в гривне на 20%
Доллар за месяц подорожал на 5%

Аренда подорожала относительно уровней падения, а доллар подорожал относительно уровней роста.
Пусть аренда в гривне дошла до предвоенных цен, а доллар уже штурмует отметку 43.
Сдавать стало выгодней ? )
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 10:40

  vladimir07 написав:
  UA написав:Сегмент который я отслеживал подорожал за последний месяц в гривне на 20%
Доллар за месяц подорожал на 5%

Аренда подорожала относительно уровней падения, а доллар подорожал относительно уровней роста.
Пусть аренда в гривне дошла до предвоенных цен, а доллар уже штурмует отметку 43.
Сдавать стало выгодней ? )

Это всего лишь рабочие моменты из жизни инвестора.
У чистильщиков обуви купивших стояки квартир под аренду на все свои деньги в 2020-2021 годах действительно есть проблемы.
UA, rjkzи ещё пару форумчан всех честно предупреждали о рисках, выкладывали свои размышления о дифференциации инвестиций.
У меня до сих пор очень высокая текущая рентабельность инвестиций в недвижимость, если считать от вложенных мною средств в долларе.
Видеть картину целиком и строить стратегию на перспективу не каждый первый :mrgreen: может.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 11:17

  барабашов написав:Скажу за Днепр
Дешёвое - да и еще с элементарным ремонтом, что заезжай и живи или сдавай - нигде не упало, даже в наших ДВРЗ-Троях, руины после трупа бабки под ремонт - зачастую дайте хоть сколько, но только в ж0пе, не на Кирова/Гагарина/Правде/К,Маркса-Пушкина


Дешевое это в пределах 50куе примерно ? И нет ни малейшего снижения в долларах ?
Киев, Харьковский массив, типовая панель 80-х .
Две 2ком квартиры, состояние примерно равное, у второй даже метро пешком.
1
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... NXm7A.html
2
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-kom ... PmQlF.html

Почему первая 69, а вторая 53 ?
69 - довоенная завышенная цена, а 53 - примерно сегодняшний уровень.
vladimir07
 
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