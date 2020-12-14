|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 вер, 2022 11:35
и то и то завышено
цена 45 потолок
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 806
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23107
|13070269
|
|
|1111
|4898616
|
|
|3
|4322
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim