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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10278102791028010281

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 130
1. Не вище 500
15%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 11:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

и то и то завышено
цена 45 потолок
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 12:02

  vladimir07 написав:
  барабашов написав:Скажу за Днепр
Дешёвое - да и еще с элементарным ремонтом, что заезжай и живи или сдавай - нигде не упало, даже в наших ДВРЗ-Троях, руины после трупа бабки под ремонт - зачастую дайте хоть сколько, но только в ж0пе, не на Кирова/Гагарина/Правде/К,Маркса-Пушкина


Дешевое это в пределах 50куе примерно ? И нет ни малейшего снижения в долларах ?
Киев, Харьковский массив, типовая панель 80-х .
Две 2ком квартиры, состояние примерно равное, у второй даже метро пешком.
1
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... NXm7A.html
2
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-kom ... PmQlF.html

Почему первая 69, а вторая 53 ?
69 - довоенная завышенная цена, а 53 - примерно сегодняшний уровень.

У нас дешёвое - это 25-30, есть и по 12 - но там Флуй бы повесился б в полнолуние от счастья.
По тысяче за метр без сопутствующих расходов я брал центр и рядом, там где простой был отрицательный в итоге(потому что хозяева рыл - это мои одногруппники, а учили мы системный анализ)
С высоты сегодняшнего курса вход был дорогой, но меня убедили не гоняться за дешёвой рыбкой пытаясь сделать хороший жлобремонт своими силами.
Конечно у ЮА может был вариант Трибеки по входу и ему и за двести долларов объект сдать за счастье выходит, а тут поболе капает как ни крути курсами.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 12:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Посмотрел фото обоих вариантов от Владимира - какие ж они блевотные
После бабки, только бабка немцев тех не помнила а на Пугачевой и Леонтьеве выросла
Там либо за 7-8 сдавать либо слом и выброс и х/з что в итоге по аренде и выхлопу
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 12:34

  барабашов написав:beee
Скажу за Днепр
Дорогое пытаются продать кто как: мозгов нет - так по цене 31.12.21, мозг есть - % 20-25 падение, за реальные сделки надо с риэлторами и хозяевами рыл бухать, напаивать и допрашивать, а это только в Сб на Октоберфесте возможно.
Дешёвое - да и еще с элементарным ремонтом, что заезжай и живи или сдавай - нигде не упало, даже в наших ДВРЗ-Троях, руины после трупа бабки под ремонт - зачастую дайте хоть сколько, но только в ж0пе, не на Кирова/Гагарина/Правде/К,Маркса-Пушкина


по Днепру пару знакомых продавали хорошие квартиры (150-200+ ранее цены были), реальный дисконт для сделок 40-50% от 2021 года. Кстати, а вот паркинги в цене не упали вообще - люди купили по таким же ценам.
kbadoo
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 13:06

  kbadoo написав:
  барабашов написав:beee
Скажу за Днепр
Дорогое пытаются продать кто как: мозгов нет - так по цене 31.12.21, мозг есть - % 20-25 падение, за реальные сделки надо с риэлторами и хозяевами рыл бухать, напаивать и допрашивать, а это только в Сб на Октоберфесте возможно.
Дешёвое - да и еще с элементарным ремонтом, что заезжай и живи или сдавай - нигде не упало, даже в наших ДВРЗ-Троях, руины после трупа бабки под ремонт - зачастую дайте хоть сколько, но только в ж0пе, не на Кирова/Гагарина/Правде/К,Маркса-Пушкина


по Днепру пару знакомых продавали хорошие квартиры (150-200+ ранее цены были), реальный дисконт для сделок 40-50% от 2021 года. Кстати, а вот паркинги в цене не упали вообще - люди купили по таким же ценам.

Паркинг по 30-35 в Дельмаре на Европейской нах никому не всра...ся
Почём они продали и где? По тысяче ща метр абсолютно реально и с руками оторвали верю
Можете черкануть за квартиры своих знакомыхчто они сейчас продали с дисконтом, где, метраж, ремонт ? Лучше в личку
барабашов
 
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  #<1 ... 10278102791028010281
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