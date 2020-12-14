Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Скажу за Днепр Дешёвое - да и еще с элементарным ремонтом, что заезжай и живи или сдавай - нигде не упало, даже в наших ДВРЗ-Троях, руины после трупа бабки под ремонт - зачастую дайте хоть сколько, но только в ж0пе, не на Кирова/Гагарина/Правде/К,Маркса-Пушкина
Почему первая 69, а вторая 53 ? 69 - довоенная завышенная цена, а 53 - примерно сегодняшний уровень.
У нас дешёвое - это 25-30, есть и по 12 - но там Флуй бы повесился б в полнолуние от счастья. По тысяче за метр без сопутствующих расходов я брал центр и рядом, там где простой был отрицательный в итоге(потому что хозяева рыл - это мои одногруппники, а учили мы системный анализ) С высоты сегодняшнего курса вход был дорогой, но меня убедили не гоняться за дешёвой рыбкой пытаясь сделать хороший жлобремонт своими силами. Конечно у ЮА может был вариант Трибеки по входу и ему и за двести долларов объект сдать за счастье выходит, а тут поболе капает как ни крути курсами.
Посмотрел фото обоих вариантов от Владимира - какие ж они блевотные После бабки, только бабка немцев тех не помнила а на Пугачевой и Леонтьеве выросла Там либо за 7-8 сдавать либо слом и выброс и х/з что в итоге по аренде и выхлопу
барабашов написав:beee Скажу за Днепр Дорогое пытаются продать кто как: мозгов нет - так по цене 31.12.21, мозг есть - % 20-25 падение, за реальные сделки надо с риэлторами и хозяевами рыл бухать, напаивать и допрашивать, а это только в Сб на Октоберфесте возможно. Дешёвое - да и еще с элементарным ремонтом, что заезжай и живи или сдавай - нигде не упало, даже в наших ДВРЗ-Троях, руины после трупа бабки под ремонт - зачастую дайте хоть сколько, но только в ж0пе, не на Кирова/Гагарина/Правде/К,Маркса-Пушкина
по Днепру пару знакомых продавали хорошие квартиры (150-200+ ранее цены были), реальный дисконт для сделок 40-50% от 2021 года. Кстати, а вот паркинги в цене не упали вообще - люди купили по таким же ценам.
барабашов написав:beee Скажу за Днепр Дорогое пытаются продать кто как: мозгов нет - так по цене 31.12.21, мозг есть - % 20-25 падение, за реальные сделки надо с риэлторами и хозяевами рыл бухать, напаивать и допрашивать, а это только в Сб на Октоберфесте возможно. Дешёвое - да и еще с элементарным ремонтом, что заезжай и живи или сдавай - нигде не упало, даже в наших ДВРЗ-Троях, руины после трупа бабки под ремонт - зачастую дайте хоть сколько, но только в ж0пе, не на Кирова/Гагарина/Правде/К,Маркса-Пушкина
по Днепру пару знакомых продавали хорошие квартиры (150-200+ ранее цены были), реальный дисконт для сделок 40-50% от 2021 года. Кстати, а вот паркинги в цене не упали вообще - люди купили по таким же ценам.
Паркинг по 30-35 в Дельмаре на Европейской нах никому не всра...ся Почём они продали и где? По тысяче за метр абсолютно реально и с руками оторвали верю Можете черкануть за квартиры своих знакомыхчто они сейчас продали с дисконтом, где, метраж, ремонт ? Лучше в личку
UA написав:Во время военного положения в наследство вступают через 10 месяцев.
Уже прошло почти 12 месяцев- в наследство так и не вступил. Спадкова справа зареєстрована. Але свідоцтво на право власності не можливо отримати. Термін 6 міс після смерті подовжується на час воєнного стану.
Уже переиграли этот пункт на "продляется на 4 месяца" Позвоните своему нотариусу.