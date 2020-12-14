Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Скажу за Днепр Дешёвое - да и еще с элементарным ремонтом, что заезжай и живи или сдавай - нигде не упало, даже в наших ДВРЗ-Троях, руины после трупа бабки под ремонт - зачастую дайте хоть сколько, но только в ж0пе, не на Кирова/Гагарина/Правде/К,Маркса-Пушкина
Почему первая 69, а вторая 53 ? 69 - довоенная завышенная цена, а 53 - примерно сегодняшний уровень.
У нас дешёвое - это 25-30, есть и по 12 - но там Флуй бы повесился б в полнолуние от счастья. По тысяче за метр без сопутствующих расходов я брал центр и рядом, там где простой был отрицательный в итоге(потому что хозяева рыл - это мои одногруппники, а учили мы системный анализ) С высоты сегодняшнего курса вход был дорогой, но меня убедили не гоняться за дешёвой рыбкой пытаясь сделать хороший жлобремонт своими силами. Конечно у ЮА может был вариант Трибеки по входу и ему и за двести долларов объект сдать за счастье выходит, а тут поболе капает как ни крути курсами.
Посмотрел фото обоих вариантов от Владимира - какие ж они блевотные После бабки, только бабка немцев тех не помнила а на Пугачевой и Леонтьеве выросла Там либо за 7-8 сдавать либо слом и выброс и х/з что в итоге по аренде и выхлопу
барабашов написав:beee Скажу за Днепр Дорогое пытаются продать кто как: мозгов нет - так по цене 31.12.21, мозг есть - % 20-25 падение, за реальные сделки надо с риэлторами и хозяевами рыл бухать, напаивать и допрашивать, а это только в Сб на Октоберфесте возможно. Дешёвое - да и еще с элементарным ремонтом, что заезжай и живи или сдавай - нигде не упало, даже в наших ДВРЗ-Троях, руины после трупа бабки под ремонт - зачастую дайте хоть сколько, но только в ж0пе, не на Кирова/Гагарина/Правде/К,Маркса-Пушкина
по Днепру пару знакомых продавали хорошие квартиры (150-200+ ранее цены были), реальный дисконт для сделок 40-50% от 2021 года. Кстати, а вот паркинги в цене не упали вообще - люди купили по таким же ценам.
барабашов написав:beee Скажу за Днепр Дорогое пытаются продать кто как: мозгов нет - так по цене 31.12.21, мозг есть - % 20-25 падение, за реальные сделки надо с риэлторами и хозяевами рыл бухать, напаивать и допрашивать, а это только в Сб на Октоберфесте возможно. Дешёвое - да и еще с элементарным ремонтом, что заезжай и живи или сдавай - нигде не упало, даже в наших ДВРЗ-Троях, руины после трупа бабки под ремонт - зачастую дайте хоть сколько, но только в ж0пе, не на Кирова/Гагарина/Правде/К,Маркса-Пушкина
по Днепру пару знакомых продавали хорошие квартиры (150-200+ ранее цены были), реальный дисконт для сделок 40-50% от 2021 года. Кстати, а вот паркинги в цене не упали вообще - люди купили по таким же ценам.
Паркинг по 30-35 в Дельмаре на Европейской нах никому не всра...ся Почём они продали и где? По тысяче за метр абсолютно реально и с руками оторвали верю Можете черкануть за квартиры своих знакомыхчто они сейчас продали с дисконтом, где, метраж, ремонт ? Лучше в личку
UA написав:Во время военного положения в наследство вступают через 10 месяцев.
Уже прошло почти 12 месяцев- в наследство так и не вступил. Спадкова справа зареєстрована. Але свідоцтво на право власності не можливо отримати. Термін 6 міс після смерті подовжується на час воєнного стану.
Уже переиграли этот пункт на "продляется на 4 месяца" Позвоните своему нотариусу.
UA + Спасибо. Провтыкал. Еще 24.07.22 приняли. Нашел оригинал: 2) у першому реченні пункту 3 слова “на час воєнного стану перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється” замінити словами “перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше ніж на чотири місяці”; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/719-2022-%D0%BF#n2