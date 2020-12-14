Додано: Чет 22 вер, 2022 12:02

vladimir07 написав: барабашов написав: Скажу за Днепр

Дешёвое - да и еще с элементарным ремонтом, что заезжай и живи или сдавай - нигде не упало, даже в наших ДВРЗ-Троях, руины после трупа бабки под ремонт - зачастую дайте хоть сколько, но только в ж0пе, не на Кирова/Гагарина/Правде/К,Маркса-Пушкина Скажу за ДнепрДешёвое - да и еще с элементарным ремонтом, что заезжай и живи или сдавай - нигде не упало, даже в наших ДВРЗ-Троях, руины после трупа бабки под ремонт - зачастую дайте хоть сколько, но только в ж0пе, не на Кирова/Гагарина/Правде/К,Маркса-Пушкина



Дешевое это в пределах 50куе примерно ? И нет ни малейшего снижения в долларах ?

Киев, Харьковский массив, типовая панель 80-х .

Две 2ком квартиры, состояние примерно равное, у второй даже метро пешком.

1

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... NXm7A.html

2

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-kom ... PmQlF.html



Почему первая 69, а вторая 53 ?

69 - довоенная завышенная цена, а 53 - примерно сегодняшний уровень. Дешевое это в пределах 50куе примерно ? И нет ни малейшего снижения в долларах ?Киев, Харьковский массив, типовая панель 80-х .Две 2ком квартиры, состояние примерно равное, у второй даже метро пешком.Почему первая 69, а вторая 53 ?69 - довоенная завышенная цена, а 53 - примерно сегодняшний уровень.

У нас дешёвое - это 25-30, есть и по 12 - но там Флуй бы повесился б в полнолуние от счастья.По тысяче за метр без сопутствующих расходов я брал центр и рядом, там где простой был отрицательный в итоге(потому что хозяева рыл - это мои одногруппники, а учили мы системный анализ)С высоты сегодняшнего курса вход был дорогой, но меня убедили не гоняться за дешёвой рыбкой пытаясь сделать хороший жлобремонт своими силами.Конечно у ЮА может был вариант Трибеки по входу и ему и за двести долларов объект сдать за счастье выходит, а тут поболе капает как ни крути курсами.