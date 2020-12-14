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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10278102791028010281

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 130
1. Не вище 500
15%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 11:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

и то и то завышено
цена 45 потолок
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 12:02

  vladimir07 написав:
  барабашов написав:Скажу за Днепр
Дешёвое - да и еще с элементарным ремонтом, что заезжай и живи или сдавай - нигде не упало, даже в наших ДВРЗ-Троях, руины после трупа бабки под ремонт - зачастую дайте хоть сколько, но только в ж0пе, не на Кирова/Гагарина/Правде/К,Маркса-Пушкина


Дешевое это в пределах 50куе примерно ? И нет ни малейшего снижения в долларах ?
Киев, Харьковский массив, типовая панель 80-х .
Две 2ком квартиры, состояние примерно равное, у второй даже метро пешком.
1
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... NXm7A.html
2
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-kom ... PmQlF.html

Почему первая 69, а вторая 53 ?
69 - довоенная завышенная цена, а 53 - примерно сегодняшний уровень.

У нас дешёвое - это 25-30, есть и по 12 - но там Флуй бы повесился б в полнолуние от счастья.
По тысяче за метр без сопутствующих расходов я брал центр и рядом, там где простой был отрицательный в итоге(потому что хозяева рыл - это мои одногруппники, а учили мы системный анализ)
С высоты сегодняшнего курса вход был дорогой, но меня убедили не гоняться за дешёвой рыбкой пытаясь сделать хороший жлобремонт своими силами.
Конечно у ЮА может был вариант Трибеки по входу и ему и за двести долларов объект сдать за счастье выходит, а тут поболе капает как ни крути курсами.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 12:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Посмотрел фото обоих вариантов от Владимира - какие ж они блевотные
После бабки, только бабка немцев тех не помнила а на Пугачевой и Леонтьеве выросла
Там либо за 7-8 сдавать либо слом и выброс и х/з что в итоге по аренде и выхлопу
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 12:34

  барабашов написав:beee
Скажу за Днепр
Дорогое пытаются продать кто как: мозгов нет - так по цене 31.12.21, мозг есть - % 20-25 падение, за реальные сделки надо с риэлторами и хозяевами рыл бухать, напаивать и допрашивать, а это только в Сб на Октоберфесте возможно.
Дешёвое - да и еще с элементарным ремонтом, что заезжай и живи или сдавай - нигде не упало, даже в наших ДВРЗ-Троях, руины после трупа бабки под ремонт - зачастую дайте хоть сколько, но только в ж0пе, не на Кирова/Гагарина/Правде/К,Маркса-Пушкина


по Днепру пару знакомых продавали хорошие квартиры (150-200+ ранее цены были), реальный дисконт для сделок 40-50% от 2021 года. Кстати, а вот паркинги в цене не упали вообще - люди купили по таким же ценам.
kbadoo
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 13:06

  kbadoo написав:
  барабашов написав:beee
Скажу за Днепр
Дорогое пытаются продать кто как: мозгов нет - так по цене 31.12.21, мозг есть - % 20-25 падение, за реальные сделки надо с риэлторами и хозяевами рыл бухать, напаивать и допрашивать, а это только в Сб на Октоберфесте возможно.
Дешёвое - да и еще с элементарным ремонтом, что заезжай и живи или сдавай - нигде не упало, даже в наших ДВРЗ-Троях, руины после трупа бабки под ремонт - зачастую дайте хоть сколько, но только в ж0пе, не на Кирова/Гагарина/Правде/К,Маркса-Пушкина


по Днепру пару знакомых продавали хорошие квартиры (150-200+ ранее цены были), реальный дисконт для сделок 40-50% от 2021 года. Кстати, а вот паркинги в цене не упали вообще - люди купили по таким же ценам.

Паркинг по 30-35 в Дельмаре на Европейской нах никому не всра...ся
Почём они продали и где? По тысяче за метр абсолютно реально и с руками оторвали верю
Можете черкануть за квартиры своих знакомыхчто они сейчас продали с дисконтом, где, метраж, ремонт ? Лучше в личку
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 15:50

  lel написав:
  UA написав:Во время военного положения в наследство вступают через 10 месяцев.

Уже прошло почти 12 месяцев- в наследство так и не вступил. Спадкова справа зареєстрована. Але свідоцтво на право власності не можливо отримати. Термін 6 міс після смерті подовжується на час воєнного стану.

Уже переиграли этот пункт на "продляется на 4 месяца"
Позвоните своему нотариусу.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 17:40

UA + Спасибо. Провтыкал. Еще 24.07.22 приняли. Нашел оригинал:
2) у першому реченні пункту 3 слова “на час воєнного стану перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється” замінити словами “перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше ніж на чотири місяці”; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/719-2022-%D0%BF#n2
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 18:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA, rjkz предупреждали и о диверсификации и о девальвации. Это правда. Спасибо.
Я их послушал в первом, во втором тезисе решил, что у каждого свой путь самурая.
beee
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 18:28

  beee написав:UA, rjkz предупреждали и о диверсификации и о девальвации. Это правда. Спасибо.
Я их послушал в первом, во втором тезисе решил, что у каждого свой путь самурая.


Сакэ, гейшу, Сеппуку?
Что желаете?
rjkz
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