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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 130
1. Не вище 500
15%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 06:30

  UA написав:
  BIGor написав:Так подождите, Вы говорили о дефеците (понятие из СССР). Я говорил о платежеспособности.
Судя о том, что в Киеве цены на аренду упали - то дефицита нет.

За последний месяц количество висящих в экспозиции арендных квартир уменьшилось в 2-3 раза.
Цены идут вверх.
Делать прогнозы в стране где идет самая крупная война после 1945 года - глупо.
Но части арендаторов в ближайшее время прийдетеся понизить класс жилья.
Понижение класса жилья это модный тренд на ближайшие годы.

Всім треба звикнути до пониження рівня життя. Всьому населенню України. Затягти ремінь, допомагати армії. Тим, хто на фронті.

Ресторани, Єгіпет, нові айфони декілька разів на рік - то все в минулому.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 23 вер, 2022 10:32, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 08:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Investor_K написав:Ніхто не знає, чим ця війна закінчиться. У таких умовах краще відкласти прийняття рішення


Сегодня призадумался: представьте, в Сирии сидят на форумах люди и ищут недвигу подешевле в Дамаске ))) Столица, чё уж ))

Это ж насколько мы привыкли ко всему происходящему, что уже войну в серьёз не воспринимаем.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 08:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Всім треба звикнути до пониження рівня життя. Всьому населенню України. Затягти ремінь, допомагати армії. Тим, хто на фронті.

Ресторани, Єгіпет, нові айфони декілька разів на рік - то все а минулому.

Ну тобто батальйон Монако і Відень - будуть і далі шикувати, а Ви затяніть пояса?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 09:18

  BIGor написав:
  Frant написав:Всім треба звикнути до пониження рівня життя. Всьому населенню України. Затягти ремінь, допомагати армії. Тим, хто на фронті.

Ресторани, Єгіпет, нові айфони декілька разів на рік - то все а минулому.

Ну тобто батальйон Монако і Відень - будуть і далі шикувати, а Ви затяніть пояса?


Ну ви як маленький. Так завжди було і нажаль буде в цьому світі. Давно минули часи коли король та знать особисто приймали участь в бою і це була сильна мотивація для солдатів я вам скажу.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:25

  Investor_K написав:
  Frant написав:
  барабашов написав:Посмотрел фото обоих вариантов от Владимира - какие ж они блевотные
После бабки, только бабка немцев тех не помнила а на Пугачевой и Леонтьеве выросла
Там либо за 7-8 сдавать либо слом и выброс и х/з что в итоге по аренде и выхлопу

Зараз невигідно купляти під оренду.
Навіть дешевше ринка.
Неясно, яке буде дно.
Війна продовжиться далі, ще довго.
Спостерігати за падінням - можна. Купляти навіть щось перспективне - ні.

Згоден. Ніхто не знає, чим ця війна закінчиться. У таких умовах краще відкласти прийняття рішення

Як це - відкласти?! Як можна відкладати життя? Не можна нічого відкладати. Якщо потрібна квартира в центрі Києві за US$350K - потрібно просто взяти і купити її. Всього не передбачишь! І від усього не застрахуєшься. З приводу квартири пишіть в лічку.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Знову ж таки, якщо хтось відкладає рішення про купвілю - продавець також повинен відкладати якісь свої рішення, наприклад про переїзд до іншої країни та купівлю нерухомості там. Але чому продавець повинен страждати через нерішучість покупця?! Чому повинні зупинятись ланцюжки транзакцій по всьому світу через те, що хтось не може наважитись купити нарешті собі квартиру в Києві? Ця позиція "треба почекати" - деструктивна і заслуговує на нищівну критику.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Ця позиція "треба почекати" - деструктивна і заслуговує на нищівну критику
Ну палка ж з обома кінцями. От чому треба поспішати тільки з за того, що хтось поспішає ? :)
Треба поважати чужий розсуд, кожен має право на зваженість своїх вчинків...
А таак, то на все воля господу. Амінь.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:51

  airmax78 написав:
  Investor_K написав:
  Frant написав:Зараз невигідно купляти під оренду.
Навіть дешевше ринка.
Неясно, яке буде дно.
Війна продовжиться далі, ще довго.
Спостерігати за падінням - можна. Купляти навіть щось перспективне - ні.

Згоден. Ніхто не знає, чим ця війна закінчиться. У таких умовах краще відкласти прийняття рішення

Як це - відкласти?! Як можна відкладати життя? Не можна нічого відкладати. Якщо потрібна квартира в центрі Києві за US$350K - потрібно просто взяти і купити її. Всього не передбачишь! І від усього не застрахуєшься. З приводу квартири пишіть в лічку.

Продавайте за 150000, доки дають!
Через рік, два - отримаєте не більше 100000
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:14

  airmax78 написав:Знову ж таки, якщо хтось відкладає рішення про купвілю - продавець також повинен відкладати якісь свої рішення, наприклад про переїзд до іншої країни та купівлю нерухомості там. Але чому продавець повинен страждати через нерішучість покупця?! Чому повинні зупинятись ланцюжки транзакцій по всьому світу через те, що хтось не може наважитись купити нарешті собі квартиру в Києві? Ця позиція "треба почекати" - деструктивна і заслуговує на нищівну критику.

гениально тонкий троллинг))
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:16

  airmax78 написав:
  Investor_K написав:
  Frant написав:Зараз невигідно купляти під оренду.
Навіть дешевше ринка.
Неясно, яке буде дно.
Війна продовжиться далі, ще довго.
Спостерігати за падінням - можна. Купляти навіть щось перспективне - ні.

Згоден. Ніхто не знає, чим ця війна закінчиться. У таких умовах краще відкласти прийняття рішення

Як це - відкласти?! Як можна відкладати життя? Не можна нічого відкладати. Якщо потрібна квартира в центрі Києві за US$350K - потрібно просто взяти і купити її. Всього не передбачишь! І від усього не застрахуєшься. З приводу квартири пишіть в лічку.


Э! Как это 350? Мы ж за 400 договаривались!
А "обустроенные дверные проемы" - они одни на полтос тянут.
Или уже начинает "желтеть и отваливаться?"
Пока все не пожелтеет - не продавайте.
Квартира - не апельсины, ее "кушать не надо, ее продавать надо".
rjkz
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