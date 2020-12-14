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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:20
вдохновившись вашими постами здесь, я только что упал на -50 куе. с 320 до 270. Подарил кому-то хрущовку - пользуйтесь
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beee
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Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim