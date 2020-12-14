Поподрбнее плиз для тех кто не успевает все записывать (перечитывать)
Тут многие упали и те кто держал в квартирах, и те кто держал в кэше (инфлец) а за биток я вообще молчу
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:24
Поподрбнее плиз для тех кто не успевает все записывать (перечитывать)
Тут многие упали и те кто держал в квартирах, и те кто держал в кэше (инфлец) а за биток я вообще молчу
Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:28
ссылки здесь нельзя размещать вроде на лох.
яр град 4к. полурождённый ремонт.
но со скрытыми плинтусами
Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:51
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
надо еще очень постараться найти того кто инвестирует 200к в киеве в текущее время
Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:57
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
не драматизируйте. в европе, чтобы купить убогую хату, нужно из кожи вон вылезти, доказывая откуда деньги. и наши договора купли-продажи - не канают, вы знаете почему.
поэтому к нам и ехали скупать всё подряд.
хоть бы оно вернулось)0
Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:19
Как на счет старой мантры "иностранные инвесторы раскупают фючерсы (недострои) на бетон на этапе котлована целыми подездами. И прибыльность то ого-го". Где деньги брать на покупку этих фючерсов в подезды? Голодать, но ихний инвестбетон скупать?
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