RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10280102811028210283

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 130
1. Не вище 500
15%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:24

  beee написав:вдохновившись вашими постами здесь, я только что упал на -50 куе. с 320 до 270. Подарил кому-то хрущовку - пользуйтесь


Поподрбнее плиз для тех кто не успевает все записывать (перечитывать)

Тут многие упали и те кто держал в квартирах, и те кто держал в кэше (инфлец) а за биток я вообще молчу :shock:
Хомякоид
 
Повідомлень: 2096
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2374 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:28

  Хомякоид написав:
  beee написав:вдохновившись вашими постами здесь, я только что упал на -50 куе. с 320 до 270. Подарил кому-то хрущовку - пользуйтесь


Поподрбнее плиз для тех кто не успевает все записывать (перечитывать)

Тут многие упали и те кто держал в квартирах, и те кто держал в кэше (инфлец) а за биток я вообще молчу :shock:

ссылки здесь нельзя размещать вроде на лох.
яр град 4к. полурождённый ремонт.
но со скрытыми плинтусами :lol:
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 965
З нами з: 26.11.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

надо еще очень постараться найти того кто инвестирует 200к в киеве в текущее время
Олежан
 
Повідомлень: 809
З нами з: 01.12.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

не драматизируйте. в европе, чтобы купить убогую хату, нужно из кожи вон вылезти, доказывая откуда деньги. и наши договора купли-продажи - не канают, вы знаете почему.
поэтому к нам и ехали скупать всё подряд.
хоть бы оно вернулось)0
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 965
З нами з: 26.11.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:19

  airmax78 написав:Знову ж таки, якщо хтось відкладає рішення про купвілю - продавець також повинен відкладати якісь свої рішення, наприклад про переїзд до іншої країни та купівлю нерухомості там. Але чому продавець повинен страждати через нерішучість покупця?! Чому повинні зупинятись ланцюжки транзакцій по всьому світу через те, що хтось не може наважитись купити нарешті собі квартиру в Києві? Ця позиція "треба почекати" - деструктивна і заслуговує на нищівну критику.

Как на счет старой мантры "иностранные инвесторы раскупают фючерсы (недострои) на бетон на этапе котлована целыми подездами. И прибыльность то ого-го". Где деньги брать на покупку этих фючерсов в подезды? Голодать, но ихний инвестбетон скупать? :lol:
Negotive
 
Повідомлень: 38
З нами з: 08.03.22
Подякував: 10 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 18:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:яр град 4к. полурождённый ремонт.
но со скрытыми плинтусами

Переглядів: 442 и не берут
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7055
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1445 раз.
Подякували: 1391 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:39

  Мизантрóп написав:
  beee написав:яр град 4к. полурождённый ремонт.
но со скрытыми плинтусами

Переглядів: 442 и не берут

ахах.
самая унылая кривая графика статистики = n/10 [до войны]
щас обнулю, чтобы палева не было :mrgreen:
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 965
З нами з: 26.11.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10280102811028210283
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2310, 2311, 2312
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23113 13071811
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 вер, 2022 07:05
Investor_K
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4898698
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4329
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.